13:46 Ioana Petrescu: ProRomânia a spus foarte clar că nu sprijină candidatul PSD



Vicepreşedintele ProRomânia Ioana Petrescu a declarat, marţi, că partidul său a spus "foarte clar" că nu sprijină candidatul PSD la prezidenţiale. Ea a mai transmis că partidul său urmează să discute despre propunerea de candidat care va participa la alegerile prezidenţiale din toamnă.



"Pro România a spus foarte clar că nu sprijină candidatul PSD. Noi încă nu am luat o decizie referitor la candidatul nostru pentru alegerile prezidenţiale, urmează să existe discuţii în partid. Există evident mai multe opţiuni. Părerea mea este că ar trebui să avem un candidat propriu pentru că suntem un partid la început de drum şi trebuie să creştem cu fiecare ciclu electoral. Evident, rezultatele de la europarlamentare sunt bune pentru început, dar trebuie să reuşim să facem un scor şi mai bun la alegerile prezidenţiale", a spus, marţi, vicepreşedintele ProRomânia Ioana Petrescu, pentru Antena3.



Viorica Dăncilă a fost desemnată, marţi, de către social-democraţi, să fie candidatul formaţiunii, la alegerile prezidenţiale, au declarat surse din PSD, pentru MEDIAFAX.



Premierul a avut, luni, o întrevedere cu liderii ALDE şi Pro România. Ulterior Viorica Dăncilă a declarat că aşteaptă până pe 3 august un răspuns de la Călin Popescu Tăriceanu şi de la Victor Ponta cu privire la susţinerea unui candidat PSD la prezidenţiale.



Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a afirmat, întrebat ce va face Călin Popescu Tăriceanu în contextul în care Viorica Dăncilă a fost aleasă prezidenţiabilul PSD, că este dezamăgit de felul în care a evoluat desemnarea candidatului la prezidenţiale. 13:23 Andrei Gerea: Nu cred că e cazul să ieşim de la guvernare Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a declarat că nu crede că este cazul ca partidul să iasă de la guvernare, deoarece mai sunt măsuri de îndeplinit din programul de guvernare.



„Nu, nu cred că este cazul să ieşim de la guvernare. Noi de dorim să putem să aducem lucruri mai bune pentru cetăţeni, în programul de guvernare să venim cu nişte ajustări, pe zona de infrastructură. Vrem să facem o restructurare care să permită Guvernului să aibă o activitate mai bună”, a afirmat Andrei Gerea, marţi, la Antena 3.



Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a spus, înaintea Biroului Politic Naţional al partidului, că nu crede că ALDE va ieşi la guvernare, pentru că în formaţiune sunt oameni responsabili care înţeleg că este importantă stabilitatea.



11:52 Gabriela Firea a anunţat în BPN al PSD că îşi retrage candidatura la prezidenţiale



Primarul general al Capitalei Gabriela Firea şi-a anunţat colegii în Biroul Permanent Naţional al PSD că îşi retrage candidatura la alegerile prezidenţiale, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX.

Gabriela Firea a declarat înaintea reuninilor social-democraţilor că va respecta decizia colegilor din partid cu privire la desemnarea candidatului la prezidenţialele din toamnă şi că aceştia îşi vor asuma rezultatul scrutinului. Ea a mai spus că unii colegi au considerat-o ca fiind varianta mai bună la alegeri.

11:46 Marian Oprişan: Viorica Dăncilă are şanse mari în faţa lui Klaus Iohannis



Liderul PSD Vrancea Marian Oprişan a declarat că Viorica Dăncilă este o soluţie pentru alegerile prezidenţiale şi are mari şanse de a câştiga în faţa lui Klaus Iohannis. Social-democratul a precizat că o coaliţie de stânga este binevenită pentru PSD.



„Viorica Dăncilă este o soluţie pentru alegerile prezidenţiale. Are şanse mari în faţa lui Klaus Iohannis. Repet, astăzi vom avea o discuţie în interiorul CEx şi al Biroului Permanent şi vom lua o decizie în acest sens, dar eu cred că din punctul meu de vedere, doamna Dăncilă este o soluţie”, a afirmat Marian Oprişan, marţi, înaintea şedinţei social-democraţilor, în vederea desemnării prezidenţiabilului partidului.

11:45 Gabriel Zetea: Cred că Viorica Dăncilă va fi aleasă de către marea majoritate a colegilor



Vicepreşedintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat, marţi, că Viorica Dăncilă va fi aleasă, cel mai probabil, candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, precizând că sunt prea multe orgolii acum în PSD şi în celelalte formaţiuni pentru un candidat comun.



"Nu cred că o să fie foarte multe suprize astăzi (marţi -n.r.). Din discuţiile pe care le-am avut cu colegii, atâta vreme cât doamna Dăncilă îşi va menţine intenţia de a candida, eu cred că ea va fi aleasă de către marea majoritate a colegilor. Este preşedintele partidului şi atâta vreme cât ea este preşedintele partidului îşi doreşte să-şi asume o candidatură are şanse mult mai mari de a mobiliza o mai mare parte a partidului, de a-l pune în spatele ei. Din punctul meu de vedere, da (e nevoie de o alianţă cu ALDE şi Pro România -n.r.). Eu am susţinut acest punct de vedere şi în cadrul ultimului Comitet Executiv, am susţinut cu tărie că e nevoie să facem orice pentru a menţine o alianţă, partidele care sunt în opoziţie cu Klaus Iohannis, toate ar trebui să avem un candidat comun. Deocamdată văd că există orgolii mult prea mari şi în interiorul PSD, dar şi în interiorul celorlalte partide", a declarat Gabriel Zetea, înaintea şedinţei Biroului Politic Naţional al PSD.



11:25 Ştefănescu: Un vis urât pe cale să devină realitate. Finala Klaus-Barna! Treziţi-vă, colegi din CEx!



Fostul secretar general al PSD Codrin Ştefănescu i-a îndemnat pe colegii din CEx să se trezească la realitate, în contextul în care o finală între Klaus Iohannis şi Dan Barna la prezidenţiale este pe cale să se contureze.



„Un vis urât e pe cale să devină realitate. Finala Klaus-Barna! Iar noi cei din PSD să fim nevoiţi să alegem răul cel mic! Un adevărat cosmar. Treziţi-vă, dragi colegi din Cex!”, a scris Codrin Ştefănescu, marţi, pe Facebook.



Reacţia vine în contextul în care social-democraţii s-au reunit marţi la Parlament, în Birou Politic Naţional, pentru a-şi alege candidatul la prezidenţiale, urmând ca propunerea să fie validată în CEx. În cursa internă au rămas oficial Liviu Pleşoianu şi Şerban Nicolae, însă nici Viorica Dăncilă sau Gabriela Firea nu exclud o candidatură.



Alianţa USR-PLUS a stabilit, în urma unor negocieri interne, ca Dan Barna să fie candidatul alianţei la prezidenţiale, iar pentru funcţia de premier l-au validat pe Dacian Cioloş. Anunţul a fost făcut, duminică, de cei doi lideri ai Alianţei 2020.

11:23 Firea, înainte de CEX PSD: O să respect decizia colegilor. Îşi vor asuma rezultatul la prezidenţiale



Gabriela Firea a declarat înaintea şedinţei CEX PSD că va respecta decizia colegilor din partid cu privire la desemnarea candidatului la prezidenţialele din toamnă şi că aceştia îşi vor asuma rezultatul scrutinului. Ea a mai spus că unii colegi au considerat-o ca fiind varianta mai bună la alegeri.



"Fireşte, ideal ar fi fost să avem o alianţă cu ALDE şi Pro România. Înţeleg că acest lucru nu e posibil pentru primul tur, poate pentru al doilea. Normal e să respect decizia colegilor şi dacă ei nu cred acum în această variantă e normal să respectăm decizia lor, şi îşi vor asuma şi ei rezultatul la alegerile prezidenţiale, pentru că în momentul când ai o opţiune, cu siguranţă ai şi argumente ", a declarat, marţi, primarul Bucureştiului, Gabriela Firea .



Firea a mai transmis că unii colegi social-democraţi consideră că ea ar fi fost o variantă mai bună de prezidenţiabil PSD.

11:05 Viorica Dăncilă: Nu cred că ALDE va ieşi de la guvernare. Sunt oameni responsabili



Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a declarat, înaintea Biroului Politic Naţional al partidului, că nu crede că ALDE va ieşi la guvernare, pentru că în formaţiune sunt oameni responsabili care înţeleg că este importantă stabilitatea.



„Nu, nu cred că ALDE va ieşi de la guvernare. Sunt oameni responsabili. Îşi dai seama că stabilitatea e foarte importantă”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la Parlament.



Premierul a avut, luni, o întrevedere cu liderii ALDE şi Pro România. Ulterior Viorica Dăncilă a declarat că aşteaptă până pe 3 august un răspuns de la Călin Popescu Tăriceanu şi de la Victor Ponta cu privire la susţinerea unui candidat PSD la prezidenţiale.



11:00 Daniel Florea: Dăncilă e un candidat redutabil. Are o susţinere mai largă în rândul PSD



Primarul Sectorului 5 Daniel Florea a declarat că Viorica Dăncilă este un candidat redutabil la alegerile prezidenţiale, având mai multă susţinere în partid comparativ cu Gabriela Firea. El a adăugat că edilul general al Capitalei va avea înţelepciunea să evite conflictele interne.



„Cred că avem înţelepciunea astăzi să alegem un candidat care să poată fi susţinut de tot partidul şi care să poată să rezolve conflictele care au existat în interior şi care să dea senzaţia de echilibru şi de forţe şi să demonstrăm asta în campanie. Cred că doamna Dăncilă este un candidat redutabil şi sunt convins nu numai că vom intra în turul doi, dar avem şanse să câştigăm alegerile prezidenţiale”, a declarat Daniel Florea, marţi, întrebat dacă o susţine pe Viorica Dăncilă candidat la prezidenţiale.



Edilul sectorului 5 a mai spus că premierul are o susţinere mai largă în PSD pentru o candidatură la prezidenţiale.



„Cred că are o susţinere mai largă în rândul membrilor de partid şi al conducătorilor de organizaţii şi cred că doamna Firea are înţelepciunea necesară să înţeagă că trebuie rezolvate în interior conflictele. Cred că nu mai există în acest moment conflict nici în organizaţia Bucureşti, nici PSD naţional şi cred că vom putea să ieşim cu un asemenea punct de vedere, fie după BPN, fie după CEx, dar sunt convins că nu vor fi dispute interne în aceste două şedinţe”, a explicat Florea.



Chestionat dacă vor mai fi prezentate sondajele comandate de partid şi dacă mai contează rezultatele, sau prezidenţiabilul a fost deja decis, Florea a răspuns: „Da, astăzi da, se vor prezenta aceste sondaje. Şi eu sunt curios cum arată, dar vă spun că este important pentru noi să strângem rândurile, să liniştim apele în interiorul organizaţiilor şi cred că s-a întâmplat asta şi sunt convins că de azi înainte nu vor mai fi conflicte interne în partid. Contează aceste sondaje. Le vom lua în discuţie. Singurul lucru pe care am vrut să îl subliniez e că în urma unor discuţii care au avut loc şi aseară, în organizaţia de Bucureşti, după aceea la nivel central, eu cred că mare parte din asperităţi s-au nivelat. Cred că în acest moment suntem în măsură să dăm dovadă de echilibru”.



Ştirea iniţială. Iniţiat, îşi anunţaseră înscrierea în competiţia internă pentru prezidenţiale: secretarul general al PSD Mihai Fifor, preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici, deputatul Liviu Pleşoianu şi senatorul Şerban Nicolae. Eugen Teodorovici şi Mihai Fifor s-au retras, însă, din cursa internă.

Viorica Dăncilă a anunţat că dacă PSD îi va solicita să candideze la prezidenţiale, va accepta ce spune formaţiunea şi nu va da înapoi.

Şi Gabriela Firea a anunţat că se gândeşte la o candidatură pentru Cotroceni.

Liderul PSD a avut, luni, o întrevedere cu Călin Popescu Tăriceau şi Victor Ponta, cu care a discutat despre susţinerea unui candidat PSD la prezidenţiale. Ea a anunţat că aşteapă un răspuns de la cei doi lideri politici până pe trei august, atunci când e convocat congresul PSD.

PSD va merge cu un candidat propriu la prezidenţiale. La fel şi ALDE, care îl va susţine pe Călin Popescu Tăriceanu în această cursă. În acest context, Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi Pro România va avea candidat propriu. El şi-a exprimat susţinerea pentru Gabriela Firea.

Congresul PSD pentru validarea prezidenţiabilului are loc pe 3 august.