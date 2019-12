Ministrul Transporturilor: Unde salariile bugetarilor s-au triplat, să se tripleze şi gradul de satisfacţie la oameni

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a spus, duminică, la Cluj-Napoca, unde a participat la instalarea noului prefect, că doreşte ca în sistemul bugetar, acolo unde salariile s-au triplat, să se tripleze şi gradul de satisfacţie la cetăţeni.

Premierul l-ar putea demite pe şeful ITM, după ce salariile angajaţilor n-au putut fi plătite

Ludovic Orban a anunţat că, la şedinţa de săptămâna viitoare a Guvernului, va fi suplimentat bugetul Ministerului Muncii din Fondul de rezervă al Executivului, pentru plata salariilor angajaţilor de la Inspecţia Muncii. Premierul nu a exclus demiterea şefului ITM.

Firea,un nou apel la Orban: Sunt plăţi urgente. Banii ţării nu sunt buzunarele politicienilor

Primarul general Gabriela Firea precizează este nevoie ca premierul Ludovic Orban să îi aprobe alocarea de fonduri deoarece nu pot fi tăiate bugetele pentru diferite programe ale municipalităţii, subliniind că va fi o rectificarea bugetară săptămâna viitoare.

Ştire iniţială

„Principalul nostru obiectiv e acela de a reuşi adoptarea Legii bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale până la finele acestui an. România are nevoie de buget. Noi nu putem accepta ca PSD să amânăm până în februarie, martie. Fiecare român trebuie să ştie clar, în funcţie de legea bugetului de stat, la ce să se aştepte. Fiecare companie trebuie să ştie la ce să se aştepte, care e cadrul fiscal, cadrul bugetar, care sunt indicatorii economici. E absolut necesar pentru că orice companie trebuie să aibă aceste informaţii pentru a-şi adapta activitatea. Pentru fiecare autoritate locală e vitală adoptarea bugetului până la finalul anului, ca să îşi poată adopta propriul buget şi să înceapă noile investiţii în funcţie de bugetul pe 2020. E necesară adoptarea. Dacă se poate pe calea dezbaterii parlamentare, mergem pe calea dezbaterii”, a declarat Ludovic Orban, duminică, la Digi 24, întrebat dacă Executivul îşi va asuma răspunderea le Legea bugetului.

Şeful Executivului a mai spus că Guvernul va evalua situaţia la nivelul Parlamentului şi apoi va lua o decizie privind forma în care va fi adoptată Legea bugetului de stat pe anul viitor.

„Dacă vom consta că există pericol al tergiversării, există şi această variantă de angajare a răspunderii. Vom face o evaluare a situaţiei la nivelul Parlamentului, a potenţialului de Opoziţie al PSD şi la potenţialul de denaturare a bugetului statului pe care îl are PSD. Dacă mergem pe angajarea răspunderii, aşa cum am anunţat şi am şi făcut pe prima angajare de răspundere, fiecare parlamentar, grup politic are posibilitatea de a depune amendamente, urmând ca Guvernul să le analizeze şi să le respingă sau să le adopte”, a concluzionat Orban.

Marcel Ciolacu a precizat că partidul nu exclude varianta depunerii unei moţiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului PNL până la finalul anului, în cazul în care Executivul îşi va asuma răspunderea pe Legea bugetului de stat.