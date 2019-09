Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, într-o conferinţă de presă, la Sibiu, că în funcţie de momentul în care ordonanţa de urgenţă va fi publicată în Monitorul Oficial, situaţia privind salariile neplătite la Mediu şi Energie, acolo nu au mai fost miniştri, va fi detensionată.

„Cât a făcut domnul preşedinte Iohannis în doi ani nu a făcut Băsescu în 10. Nu am avut până acum această situaţie. Ne-am găsit acum în această situaţie şi am găsit soluţia. Publicăm Ordonanţa de Urgenţă în Monitorul Oficial şi cel târziu mâine (vineri – n.r.) am deblocat situaţia. Poate chiar în cursul zilei de azi (joi – n.r.). Depinde când apare în Monitorul Oficial”, a spus Budăi.

Ministrul a mai spus că prin ordonanţa adoptată de Guvern a fost preîntâmpinată problema de la Ministerul de Interne, după ce interimatul lui Mihai Fifor a încetat.

Executivul a adoptat, joi, ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului administrativ, în sensul în care secretarii generali din ministerele Mediului, Energiei şi Relaţia cu Parlamentul vor semna statele de plată pentru angajaţi.

Actul normativ vine în contextul în care aproape 4.200 de angajaţi din Ministerul Mediului şi agenţiile care ţin de această instituţie, precum şi aproximativ 200 de angajaţi de la Energie nu şi-au primit, marţi, salariile.