„În mod normal, în condiţiile în care nu mai ai sprijinul unei majorităţi parlamentare, este clar că un guvern minoritar nu are şanse de a rezista şi de a pune în aplicare programul cu care a venit. Vom vedea, făcând o analiză serioasă, ce anume vom face în condiţiile în care nicio altă forţă politică potenţială nu doreşte să îşi asume guvernarea. Este clar că cei din opoziţie – PNL, USR – PLUS - au obţinut un avantaj nemeritat, pentru că nu ei sunt vinovaţi de destrămarea unei coaliţii care a pus în aplicare un program de guvernare ale cărui multe aspecte economice sunt pozitive. În condiţiile în care această majoritate parlamentară nu mai este, va trebui ca noi să intrăm în opoziţie. Voi încerca să determin ca în partid să se facă o analiză realistă pentru a găsi o soluţie de relansare a PSD. Noi trebuie să ducem către extrem criza politică actuală, când am majoritate guvernez, când nu am, nu guvernez”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Dumitru Buzatu.

Potrivit liderului PSD Vaslui, PSD trebuie să dea posibilitatea celor din opoziţie „care au obţinut acest succes” să formeze Guvernul, să ia măsurile pe care le cred de cuviinţă pentru a arăta că succesul este meritat sau nemeritat.

„În condiţiile în care este creştere economică, veniturile şi pensiile au crescut, ni se spune că e rău, atunci veniţi voi şi introduceţi măsuri de austeritate şi atunci va fi mai bine”, a adăugat Dunmitru Buzatu.

În opinia sa, calculele care au dus la această decizie a ALDE nu sunt foarte clare, ci ar fi, mai degrabă, „rezultatul unei păcăleli”.

„La un moment dat, o anumită perspectivă pare mai bună decât cea trecută, poate în urma discuţiilor cu Pro România, care avea interes să se destrame această coaliţie, probabil că cei de la ALDE au cedat”, a mai spus liderul PSD Vaslui.