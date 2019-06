Pe ordinea de zi a reuniunii de luni a Executivului figurează mai multe proiecte de hotărâre după cum urmează:

„- Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 alin. (1) lit.b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

–Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare DN 2 km 7+848 – km 18+330”, judeţul Ilfov

– Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare drum naţional DN 1S km 0+000-km 23+830, judeţul Braşov

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

– Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministeruui Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu dr.Nicolae Kretzulescu”.

– Proiect de hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”.

De asemenea, premierul Dăncilă are, potrivit agendei oficiale, are luni o întâlnire de la ora 15.00 cu Phil Hogan, comisar european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, la Palatul Victoria, iar de la 16.30 şeful Executivului va efectua o deplasare la Bruxelles.

Încă de săptămâna trecută Viorica Dăncilă a anunţat că va merge la Bruxelles pentru a avea discuţii cu Frans Timmermans şi cu Serghei Stanishev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni. Premierul a precizat că le va transmite că PSD vrea să rămână în PES însă nu se va ruga de aceştia.

„Au fost semnale de la Bruxelles legate de justiţie. Multe dintre ele, aşa cum am spus dezinformări legate de Guvern. Au fost colegi care m-au întrebat ce OUG aţi dat pe justiţie. Am spus nu, noi nu am dat. «Dar am primit foarte multe informaţii că aţi dat ordonanţe pe justiţie». Noi vrem să rămânem în grupul S&D dar nu ne vom duce să ne rugăm. Eu cred că e interesul şi socialiştilor europeni să aibă un număr mai mare de deputaţi. Vom discuta deschis, dar în acelaşi timp voi reprezenta cu demnitate România şi în calitate de premier şi preşedinte PSD. Nu ne ducem să ne rugăm vă rog să nu ne excludeţi. Semnale pentru PSD sunt pozitive de fapt. Voi merge să am aceste discuţii la Bruxelles atât cu dl Timmermans, cât şi cu Serghei Stanishev şi cu omologii mei premieurl Spaniei, Maltei sau Portugaliei”, a declarat Dăncilă.

Reacţia preşedintelui interimar al PSD vin în contextul în care la începutul lunii aprilie Serghei Stanishev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni a afirmat că PSE va lua în calcul îngheţarea relaţiilor cu PSD până la discutarea statului de membru al PSE în iunie, dacă Guvernul nu clarifică angajamentul pentru statul de drept şi dacă nu va urma recomandărilor CE.