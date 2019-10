„Sunt câţiva ani de când tot atrag atenţia public că ceva nu e în ordine cu rapoartele MCV privind România. Par să fie compuse după ureche, ori poate sunt livrate gata scrise de cineva din ţară, iar la Bruxelles sunt doar semnate şi asumate. De altfel, asta susţin şi unele asociaţii profesionale ale magistraţilor de la noi, legat de ultimul MCV şi nu doar de el, atunci când denunţă public faptul că oficialii europeni sunt profund subiectivi”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, marţi, pe Facebook.

Liderul ALDE a adăugat că rapoartele MCV au excelat prin eludarea unor decizii legitime ale Parlamentului.

„Rapoartele MCV au excelat, ne amintim, inclusiv în a cere eludarea unor decizii legitime ale Parlamentului, consfinţite şi de CCR, adică un atac direct la suveranitate. Circulă deja o ironie amară în media, conform căreia, anul ăsta, Bruxellesul a confundat România cu Bulgaria, ţară în care nu a fost condamnat niciun mare corupt, niciun ministru, niciun parlamentar, în timp ce la noi numărul lor e de ordinul zecilor”, a explicat Tăriceanu.

El a mai spus că România este ţinută în continuare la zid, iar Bulgaria „mângâiată duios pe cap”, cu toate că şeful anticorupţie din Bulgaria a demisionat, pe motiv de corupţie.

„Ca să fie tacâmul complet, şeful anticorupţiei din Bulgaria şi-a dat recent demisia pe motiv de corupţie. De fapt, vecinii noştri nici nu au catadicsit să-şi facă un DNA, având o droaie de organisme mai mici şi circulă la ei glume gen „dacă fiecare stat are mafia lui, în Bulgaria mafia are un stat“. Şi atunci cum de Bulgaria e mângâiată duios pe cap, iar România e ţinută pe mai departe la zid, sub ameninţarea puştii MCV?”, a completat Călin Popescu Tăriceanu.

Acesta a precizat că „nu ştiu şi nu pot să înţeleg. Şi nici nu vreau să dau crezare teoriei conform căreia ridicarea MCV ar consfinţi, de fapt, frângerea definitivă pe genunchi a unei ţări din Est, adică exact situaţia Bulgariei, unde corupţia e în floare, dar nu există crâcneli faţă de puterile ”protectoare”. La loc de cinste Rusia şi Germania, care şi-au împărţit egal economia ţării”.

Liderul ALDE se întreabă dacă „e România pedepsită cu MCV, pe mai departe, pentru că nu s-a predat încă total?”

„Pentru că încă mai are zvâcniri de orgoliu şi de demnitate şi nu înghite necondiţionat tot ce i se livrează din exterior? Cred că a venit momentul ca povestea să înceteze, iar UE să abandoneze acest mecanism tendenţios, incorect şi inegal numit Mecanismul de Cooperare şi Verificare, în fapt o riglă de bătut la palmă copiii care nu îşi fac ”lecţiile” strict conform viziunii ”profesorilor” de la Bruxelles”, a conchis Tăriceanu.

CE a adoptat, marţi, ultimul raport privind evoluţia situaţiei din România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, în contextul angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV).

Comisia Europeană subliniază, într-un comunicat privind raportul MCV, că s-a constatat, în România, o involuţie faţă de progresele din anii precedenţi, ceea ce reprezintă o sursă de preocupare majoră, subliniind că regretă că ţara noastră nu a pus în aplicare recomandările din 2018.

Documentul cuprinde o serie de critici care vizează Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, legile justiţiei, modificarea codurilor penale, însă apreciază eforturile Ministerului Justiţiei.

Bulgaria a înregistrat progrese suficiente în implementarea angajamentelor asumate prin aderarea la UE, deşi trebuie să îmbunătăţească anumite elemente, anunţă Comisia Europeană, subliniind că decizia de anulare a Mecanismului de Cooperare şi Verificare va trebui confirmată de alte instituţii.