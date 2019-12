„Eu am renunţat să mai particip la cursa prezidenţială, pentru că nu am reuşit să facem un acord cu PSD şi era clar că în aceste condiţii totuşi candidatul PSD are o şansă în plus faţă de mine, iar ca să fac numai figuraţie în cursa electorală am considerat că nu este nevoie. Sigur o decizie îndelung comentată”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-un interviu acordat postului Antena 3.

Liderul ALDE a adăugat că au fost şi voci din PSD care ulterior au recunoscut că a fost o greşeală strategică a social-democraţilor la alegerile prezidenţiale.

„Nu pot să spun că nu regret pentru că eu cred că dacă aş fi fost candidatul din partea unei coaliţii mai largi care să cuprindă bineînţeles ALDE, PSD şi poate şi alte formaţiuni, aş fi avut o şansă serioasă să îl contracarez pe candidatul care venea din partea PNL, în speţă pe Iohannis. Nu numai eu (am acest regret – n.r.). Am văzut voci din actuala conducere a PSD care recunosc deschis că s-a făcut o greşeală strategică în această privinţă. Numai că, din păcate, timpul nu mai putem să îl dăm înapoi”, a conchis Tăriceanu.