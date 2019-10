„Da, astăzi moţiunea trece. Sunt convins. După cum ştiţi, preşedintele trebuie să demareze consultări cu partidele politice, în urma cărora va desemna un prim-ministru. Premierul va trebui să pregătească un program de guvernare pe care să îl prezinte Parlamentului împreună cu lista Guvernului”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, joi, la Parlament.

Întrebat dacă ALDE ar susţine un guvern de tranziţie pentru un an de zile, Tăriceanu a răspuns: „Da, am mai declarat lucrul acesta. Mi se pare că avem la dispoziţie două soluţii. Una politică, bazată pe un guvern politic şi o soluţie tehnocrată, care mie îmi displace. Nu am încredere în guvernele tehnocrate. Soluţia politică ar trebui să se bazeze pe cei care au iniţiat moţiunea, adică pe PNL”.

Liderul ALDE a adăugat că nu crede în varianta alegerilor anticipate.

„Cunosc prea bine parlamentul ca să îmi fac astfel de iluzii. Nu, ALDE nu va face parte din viitorul Guvern”, a conchis Tăriceanu.

Moţiunea de cenzură este dezbătută la momentul transmiterii acestei ştiri în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, care va începe de la ora 10.00. Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că votul moţiunii va fi de la ora 13.00. Votul este secret cu bile.