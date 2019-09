„Devine evident ca preşedintele Iohannis şi-o doreşte pe Vasilica in turul 2. Nu spun eu, o spun toţi comentatorii şi analiştii independenţi. Toţi. Inclusiv cei mai degrabă favorabili PNL-ului. De ce? Pentru ca aşa câştiga sigur. Care e costul? Creşterea PSD-ului. In turul 2 o sa ia un 35-40 la suta”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

„E foarte trist şi un semn urias de slăbiciune. Dacă era un candidat curajos, cu viziune, cu capacitate de mobilizare - ar fi câştigat lejer in fata oricui (are imensul avantaj ca e in funcţie). Şi ar fi susţinut pentru turul 2 partidul cu care şi-ar fi dorit sa facă reforme reale (USR/PLUS). Ar fi ţintit o supra-majoritate in parlament de la anul de 2/3 cu care sa schimbe constituţia (PNL/USR/PLUS)”, a completat fostul consilier al liderului USR Dan Barna.

Acesta a adăugat că Viorica Dăncilă nu va intra oricum în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

„Însă blatul, slăbiciunea şi USL-ul sunt parte a “ambiţioasei” “Românie normală” pe care ne-o propune. Sistemul. Aşa cum e el acum. Nu-i nimic. Vasilica nu va intra in turul 2 oricum. Şi atunci vom vedea, in fata unui candidat USR fără complexe, ca Împăratul e gol”, a conchis Caramitru.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale va fi pe 10 noiembrie, iar al doilea tur al scrutinului pentru un mandat la Cotroceni pe 24 noiembrie.