„Rog politicienii şi viitorul guvern sa fie responsabili!!!! Aud că se tot spune ca nu se vor tăia salarii şi pensii. Dl Presedinte a spus asta. Însă - la anul, cu efectul legii pensiilor, ne îndreptam spre 7% deficit (adică - pe scurt - ceva care nu poate fi finanţat de nimeni şi înseamnă faliment de ţară). Pur şi simplu nu se poate”, a scris pe Facebook Andrei Caramitru.

El a prezentat şi un set de măsuri pentru ca România să nu intre în colaps.

”Minimul absolut ca să nu intrăm în colaps total este:

- eliminat pensii speciale (masiv, inclusiv cele pentru magistraţi, MAI, servicii). E ok să fie păstrate cele pentru militari, oricum sunt mult mai mici

- dat afară 150’000 de bugetari (doar politrucii, amantele, sinecuriştii, directoraşii care nu fac nimic)

- tăiate beneficiile pentru bugetarii plătiţi peste un prag mare, de exemplu 4500 lei/lună. Fără “ajutor de hrană”, “spor de deplasare”, “voucher de vacanţă”

- eliminat în mare parte PNDL-ul (proiectele fără sens şi fără nici un control, cu corupţie enormă)

- pensiile mari nu au cum să crească la anul. Nu avem de unde plăti. Să crească cele mici, e normal şi de bun simţ. Însă guvernul nu are de unde să crească pensiile celor mai bine plătiţi 10-20% din pensionari (care înseamnă 40% din bugetul de pensii). Nu există bani”, a adăugat Caramitru.

El mai afirmă că în sens contrar se va ajunge la faliment.

”Dacă nu se vor face astea - bugetul nu are cum să se închidă. Şi dam faliment toţi. O să ajungem într-un colaps total. Ce spun eu mai sus nu afectează decât foarte puţini oameni, care oricum sunt plătiţi foarte mult din banii noştri şi trăiesc bine de tot. Nu vreau să suferim toţi, în special cei mai vulnerabili. Sper ca totuşi oamenii ăştia înţeleg, chit că le e frică să spună lucrurile astea”, a conchis Andrei Caramitru.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca reacţie la afirmaţiile Vioricăi Dăncilă, că nu vor exista tăieri de pensii şi salarii. ”Spun acest lucru pentru a contrazice o afirmaţie mincinoasă a pesediştilor”, a adăugat şeful statului.

”Aici vreau să fac o afirmaţie, şi stiu foarte bine ce spun, cu toată claritatea – nu vor exista tăieri de pensii şi salarii. Spun acest lucru pentru a contrazice o afirmaţie mincinoasă a pesediştilor. Repet, nu vor exista tăieri de salarii şi pensii”, a declarat Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă a cerut, vineri, liberalilor şi preşedintelui Klaus Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi vor fi majorate, conform legislaţiei în vigoare.

„Indiferent de minciunile şi propaganda partidelor de dreaptă am a avut una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani. Avem curajul să ne uităm în ochii românilor, pentru că nu am luat nici o măsură împotriva lor”, a afirmat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de vineri a Guvernului.

Premierul a adăugat că îşi doreşte ca viitorul Executiv să acorde salarii decente medicilor şi profesorilor în continuare.

„Am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am mărit punctul de pensie, am introdus echitatea in sistemul de pensii. Cer PNL şi dl preşedinte Iohannis să îşi asume publică că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp, şi vor fi majorate, conform legislaţiei în vigoare. Îmi doresc ca următorul guvern să acorde în continuare salarii decente medicilor şi profesorilor. Pentru binele românilor, sper să nu distrugă ceea ce am făcut până acum”, a conchis Dăncilă.