Anul trecut, Orban a avut un venit mediu lunar de 3.083 de lei.



Premierul locuieşte în judeţul Ilfov, unde deţine alături de soţia lui, Mihaela Orban, o casă de vacanţă de 200 mp.



Orban deţine 50% din această locuinţă cumpărată în 2014. Premierul deţine un VW Passat vechi de aproape 13 ani, dar nu are bijuterii sau tablouri.



La capitolul bani în conturi, Orban precizează că soţia lui are 11.800 euro la două bănci.



Orban nu are împrumuturi de niciun fel la bănci. Aecsta a încasat în anul fiscal 2018 bani pentru consultanţă tehnică de la două firme: 28.356 lei de la una şi 9.000 de lei de la alta.



Potrivit declaraţiei de avere, Mihaela Orban nu a avut venituri în anul fiscal încheiat.