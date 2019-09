Întrebat de câte voturi are nevoie restructurarea pentru a trece în Parlament, preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a răspuns că este de părere că este nevoie de nevoie de jumătate plus unu dintre cei prezenţi.

„Păi sunt mai multe discuţii, nu sunt un expert în constituţionalitate, după cum bine ştiţi şi multe persoane spun că este o hotărâre a Parlamentului asta înseamnă că se ia hotărârea cu jumătate plus unu dintre cei prezenţi, alţii spun că trebuie jumătate plus unu din numărul total. Dacă vreţi o părere după documentele pe care le-am studiat astăzi trebuie jumătate plus unu dintre cei prezenţi", a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, marţi, în Parlament.

Marcel Ciolacu a mai spus că părerea sa se bazează pe mai multe legi, pe o hotărâre a CCR în acest sens şi pe cele trei puncte ale Constituţiei.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a fost întrebat în ce decizie a CCR a fost dată hotărârea pe care a menţionat-o, în contextul în care Constituţia specifică faptul că este nevoie de majoritate absolută pentru restructurare.

„Niciodată nu am contrazis presa, repet eu nu sunt un expert în constituţionalitate, din interpretarea făcută, umilă făcută de mine părerea mea este că vor trebui jumătate plus unu dintre cei prezenţi, dacă nu se vor face aceste voturi şi se fac 233 sau se fac mai puţine, se fac jumătate plus unu" , a mai completat acesta.

Cioalcu a mai spus că există deja un Guvern investit, nefiind un vot pentru trecerea prim-ministrului în Parlament şi că se bazează pe o hotărâre foarte clară a Curţii conform căreia hotărârile în Parlament se iau majoritate simplă(jumătate plus unu din cei prezenţi).

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că va merge în Parlament săptămâna viitoare pentru votul de încredere. Liderul PSD a afirmat că nu a decis dacă votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simplă remaniere.