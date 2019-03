UPDATE 13:00 Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, a declarat că la termenul de judecată de marţi Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea apărătorului lui Augustin Lăzar şi a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 2 aprilie.

UPDATE 11:11 Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, a declarat, marţi, că avocatul lui Augustin Lazăr a depus o cerere de amânare, în condiţiile în care are o altă cauză în care îl reprezintă pe procurorul general la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



„Cauza e în stare de amânare şi nu se va putea judeca azi", a spus Cosmin Muntean.

UPDATE Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, referitor la candidatura lui Augustin Lazăr pentru un nou mandat la Parchetul General, că fiecare are o părere bună despre sine şi Lazăr e îndreptăţit la aceeaşi atitudine.

"Exprimă dorinţa domniei sale de a continua ceea ce a făcut până în prezent. Fiecare are o părere bună despre sine şi dânsul e îndreptăţit la aceeaşi atitudine. Prin urmare, eu am declarat şi ieri, orice procuror care îndeplineşte condiţiile legii are dreptul să se înscrie. Eu vo fi în comisia de selecţie care face propunerea către CSM şi, mai departe, către preşedinte, mă voi opri acolo. Întrebaţi-l pe el, nu-mi cereţi mie să-mi exprim pozişia înainte de interviu", a declarat Tudorel Toader, la Ministerul Justiţiei.

Chestionat referitor la o fotografie care înfăţişa un apus şi pe care a postat-o pe Facebook după ce Augustin Lazăr, ministrul a afirmat: ”Nicio asemănare nu este tot timpul întâmplătoare”.

Ministrul a mai precizat că până luni, la ora 12.00, nu îşi depusese nimeni candidatura pentru funcţia de procuror general.

ŞTIRE INIŢIALĂ:

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia în data de 28 februarie.

„Dosarul Augustin Lăzar vs Ministrul Justiţiei s-a reîntors la Curtea de Apel Alba Iulia. (...) S-a stabilit termen de judecată pentru 19 martie”, declara purtătorul de cuvânt al instanţei, Cosmin Muntean.

Augustin Lazăr a anunţat luni că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al României, în contextul organizării, de către Ministerul Justiţiei, a concursului pentru numirea în această funcţie, chiar dacă Tudorel Toader a cerut revocarea lui. Mandatul lui Lazăr expiră pe 28 aprilie.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, la sfârşitul lunii ianuarie, că procesul prin care procurorul general Augustin Lazăr a contestat propunerea de revocare din funcţie înaintată de Ministrul Justiţiei se va judeca la Curtea de Apel din Alba Iulia. Asta după ce, în noiembrie 2018, reprezentantul Ministerului Justiţiei a cerut ca procesul să fie judecat la Curtea de Apel Bucureşti, invocând excepţia necompetenţei teritoriale, în timp ce avocatul lui Augustin Lazăr a cerut ca procesul să fie judecat în continuare la Curtea de Apel Alba Iulia, invocând faptul că procurorul general are acolo domiciliul. Atunci, Curtea de Apel Alba Iulia a admis excepţia privind necompetenţa teritorială, astfel că procesul urma să continue la Curtea de Apel Bucureşti.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, l-a acuzat de mai multe ori pe Augustin Lazăr că trage de timp cu procesul în care a contestat revocarea, pentru a-i expira mandatul de procuror general.

Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr a fost declanşată de către ministrul Tudorel Toader în 24 octombrie 2018. Procurorul general, Augustin Lazăr, a depus la Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de revocare din funcţie declanşată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Tudorel Toader spunea, la o dezbatere din CSM, privind revocarea lui Augustin Lazăr, că unul dintre motivele declanşării acestei proceduri este şi cel privind protocolul din 2016, semnat de procurorul general. Toader spunea că e inadmisibil acest lucru, întrucât iniţial Lazăr dezaproba protocoalele.

În replică, procurorul general Augustin Lazăr declara că raportul de evaluare întocmit de Tudorel Toader este un eseu şi că toate aspectele din document au drept numitor comun instrumentarea dosarului cu protestul din 10 august.