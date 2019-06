11:45 Robert Negoiţă, despre echipa Dăncilă-Oprişan-Bădălău: Un coşmar / Guvernul a furat banii primăriilor



Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, a catalogat drept "un coşmar" echipa formată din Dăncilă-Oprişan- Bădălău, susţinând că Executivul este cel care timp de trei luni a furat banii primărilor.

11:30 Ce modificări va face PSD la statut. Rodica Nassar: Este stabilită o normă de reprezentare



Social democraţii reuniţi în şedinţa Cex vor decide asupra modificărilor ce trebuie făcute asupra statutului, unul dintre articolele schimbate fiind cel care face referire la alegerea preşedintelui formaţiunii, a anunţat Rodica Nassar, secretar general PSD.

11:27 Buzatu, despre amânarea Congresului PSD: Ţine doar de plenul CEx. Vom vedea care sunt opiniile



Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, că o eventuală amânare a Congresului PSD ţine de plenul Comitetului Executiv de joi, însă terbuie ţinut cont şi de opinia majoritară constituită în şedinţa precedentă, când s-a stabilit organizarea acestui congres pe 29 iunie.



"În principu, avem deja nişte hotărâri luate şi rediscutarea acestor hotărâri ţine doar de plenul Comitetului Executiv. Vom vedea care sunt opiniile", a declarat liderul PSD Vaslui.



Întrebat dacă i se pare oportună organizarea unui Congres în 29 iunie şi apoi a altuia pentru desemnarea prezidenţiabilului, Dumitru Buzatu a replicat: "Trebuie să revenim la principii. Congresele sunt oportune de câte ori se iveşte o situaţie de criză în partid. Sigur, nu trebuuie să exagerăm cu acest lucru, cu organizarea forului statutar celui mai înalt al Partidului Social Democrat. Totuşi, nu putem evita lucrul acesta dacă o majoritate constituită în cadrul Comitetului Executiv decide într-un anumit fel. Eu am spus de la început că e nevoie de o revenire la baza noastră, de un Congres extraordnar care să modifice statutul, să dea posibilitatea să ne adresăm bazei noastre, membrilor din fiecare organziaţie pentru ca apoi de sus în jos, să urcăm pâmă la alegerea noii conduceri statutare, evident pe baza unui statut modificat. Adică, un Congres extraordinar nu-l putem ocoli decât dacă dorim să lucrăm pe baza aceluiaşi statut, dar majoritatea colegilor noştri s-au pronunţat pentru modificarea statutului şi lucrul acesta dp o anumită orientare pe care Comitetul Executiv va trebui să o urmeze".



Anterior, vicepreşedintele PSD Marian Oprişan a declarat că nu este de acord cu o eventuală amânare a şedinţei Congresului PSD, precizând că social democraţii nu sunt răzgândaci, iar decizia luată în Comitetul Executiv al formaţiunii trebuie respectată.



La ora transmiterii ştirii, social democraţii se reunesc în şedinţa Comitetului Executiv PSD.

11:12 Oprişan anunţă că nu e de acord cu amânarea Congresului PSD: Nu suntem răzgândaci



Vicepreşedintele PSD Marian Oprişan a declarat joi că nu este de acord cu o eventuală amânare a şedinţei Congresului PSD, precizând că social democraţii nu sunt răzgândaci, iar decizia luată în Comitetul Executiv al formaţiunii trebuie respectată.



"Nu există asta (să nu fie ales preşedinte PSD -n.r.). Nu există nicio posibilitate pentru că PSD e un partid extrem de serios, aplecat asupra problemelor românilor. Noi dacă am luat o decizie în CEx, o vom respecta. Eu nu aş fi de acord (cu amânarea Congresului -n.r.), că nu suntem răzgândaci, să ne culcăm seara cu o decizie şi să ne trezim dimineaţa cu altă decizie, este aberant. În toată lumea civilizată, când îţi pleacă şeful partidului sau ţi-l arestează, se fac alegeri şi se alege preşedintele", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv PSD.



Vicepreşedintele PSD a mai precizat că, în partid, vor începe cercetările sociologice pentru prezidenţiabilul PSD de săptămâna viitoare.



"De săptămâna viitoare, nu pot să spun pe cine sondăm, când noi nu am discutat în interior. PSD are obligaţia faţă de români să găsească cel mai bun candidat prezidenţial", a completat Oprişan.



La ora transmiterii ştirii, social democraţii se reunesc în şedinţa Comitetului Executiv PSD.

Reacţie la declaraţiile lui Firea: Nu răspund la acest gen de mahala politică



Marian Oprişan, vicepreşedinte al PSD, a declarat joi, referitor la acuzaţiile Gabrielei Firea legate de faptul că liderul de la Vrancea se ocupă de programul politic al partidului, că nu răspunde la acest gen de "mahala politică".



"Sunt un om cu experienţă de vreo 25, 30 de ani în PSD. Nu răspund acestui gen de mahala politică", a spus Marian Oprişan.



Liderul PSD a refuzat să comenteze şi întâlnirea pe care a avut-o cu Paul Stănescu şi Florentin Pandele, soţul Gabrielei Firea, şi în care s-ar fi discutat despre amnistie, cum a spus Oprişan în şedinţa anterioară CEx.



"Din respect pentru dumneavoastră vă spun că nu pot să dau din casă", a răspuns Oprişan.



Gabriela Firea a afirmat, zilele trecute, legat de întâlnirea dintre soţul ei şi Marian Oprişan că acolo nu s-a vorbit de amnistie, ci de faptul că Oprişan îşi dorea conducerea partidului.



Cât priveşte faptul că Marian Oprişan se ocupă de programul politic al partidului, primarul general a afirmat că nu va citi acea parte.



"Dacă după elucubraţiile spuse de Marian Oprişan încă ne bazăm pe el să facă strategia politică a partidului, voi citi partea din strategie care nu îi aparţine", a spus Gabriela Firea.

Întrevedere cu Dăncilă joi, la Guvern: Am discutat despre rectificarea bugetară ce urmează



Vicepreşedintele PSD Marian Oprişan, a avut, joi, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dăncilă, acesta declarând că tema convorbirii a fost rectificarea bugetară ce urmează a fi făcută.



"Ne aflăm la aproape jumătatea anului bugetar 2019, administraţia locală are o serie de probleme şi am discutat, în numele preşedinţilor de consilii judeţene, despre rectificarea bugetară ce urmează", a declarat Marian Oprişan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv PSD.



Vicepreşedintele PSD a precizat că guvernnaţii vor încerca, prin intermediul rectificării bugetare din august, să rezolve problemele administraţiei locale.



Primăria Capitalei, dar şi primăriile de sector vor primi banii necesari la rectificarea bugetară din luna iulie, a anunţat, marţi, Gabriela Firea, după întalnirea avută la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dăncilă şi ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici. Edilul a precizat că există un deficit de un miliard de lei, care trebuie compensat într-o formă sau alta.

Ştirea iniţială. Congresul extraordinar va începe dimineaţă, în prima parte a zilei urmând să fi modificat statutul PSD, în sensul alegerii preşedintelui, preşedintelui executiv şi secretarului general prin delegaţi, iar în a doua parte a zilei până seara se va desfăşura procesul propriu-zis de alegere, au explicat sursele citate.

Un subiect care este posibil să fie abordat de social-democraţi, în CEx joi la Parlament, este cel al normei de reprezentare pe fiecare judeţ la Congresul de la finalul lunii iunie şi modul de înscriere a candidaturilor. PSD caută o soluţie pentru ca cei care vor candideze şi sunt membri cunoscuţi de partid să poată intra în competiţia internă pentru funcţii de conducere, au adăugat sursele menţionate.

Prin urmare, PSD vrea să elimine riscul de a avea foarte mulţi candidaţi, pentru a îi scoate din calcul „pe cei care vin pentru circ”, au precizat surse din partid.

Astfel, în ceea ce priveşte ponderea de reprezentare a delegaţiilor, este posibil să fie luate în calcul rezultatele la alegerile europarlamentare, însă şi mărimea judeţelor. De exemplu, într-o filială PSD care a obţinut un scor bun la alegerile pentru PEva fi luat în considerare şi numărul de alegători din judeţul respectiv, iar numărul delegaţiilor prezenţi la Congres va varia în funcţie de aceste două criterii.

„În afară de scrutinul acela intern prin care l-am ales pe Liviu Dragnea, cu toţi membrii de partid, înainte am avut un Congres în care am votat pe norma de reprezentare prin delegaţi. Nu vrem să se interpreteze că acum tăiem de la judeţe sau de unde nu ne convine”, au declarat surse din PSD, pentru MEDIAFAX.

Referitor la candidaţii pentru conducerea partidului, aceştia vor trebui să aibă susţinerea organizaţiei din care provin, după cum este prevăzut şi în statut, au precizat sursele menţionate. Pe de altă parte, în PSD nu s-a discutat despre un criteriu de integritate pe care ar trebui să îl îndeplinească social-democraţii care se înscriu în competiţia internă pentru funcţiile de conducere ale formaţiunii.

Un Congres ordinar al PSD ar putea avea loc anul viitor, în februarie sau martie

Surse din PSD au spus, pentru MEDIAFAX, că la Congresul extraordinar din 29 iunie vor fi aleşi doar candidaţii pentru funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general cu drepturi depline pentru restul de mandat, însă nu vor fi aleşi şi vicepreşedinţii partidului.

Prin urmare, un Congres ordinar al PSD ar putea fi organizat în februarie sau martie 2020, în care vor fi alegeri pentru toate funcţiile de conducere din PSD: preşedinte, preşedinte executiv, secretar general şi vicepreşedinţi.

Cât despre Congresul din luna iulie, cel pentru alegerea candidatului la prezidenţiale, anunţat de Viorica Dăncilă, acesta va fi mai mic, cu aproximativ 1.000 de delegaţi. PSD va face o cercetare sociologică, prin care speră să creeze un profil al viitorului prezidenţiabil. După înscrierea în competiţia internă a câtorva candidaţi va fi ales prezidenţiabilul, ţinându-se cont printre altele şi de rezultatele sondajului, au explicat sursele PSD.

Partidul ia în calcul şi varianta unui prezidenţiabil din afara formaţiunii.

Referitor la cele trei comisii ale PSD, unele dintre ele ar putea fi suplimentate, la şedinţa CEx de joi, au spus surse din partid. Din comisia de statut face parte şi Florin Iordache, comisia care face programul politic este condusă de Marian Oprişan, iar cea care face programul de guvernare de Mihai Fifor, potrivit surselor citate.

Liderul interimar al PSD Viorica Dăncilă a anunţat, luni, la Marius Tucă Show, că ar vrea să candideze pentru funcţia de preşedinte al PSD.

De asemenea, ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a declarat, marţi, întrebat dacă vizează o candidatură pentru funcţia de preşedinte al PSD, că „ia în calcul absolut orice”. El a adăugat că va avea trei propuneri de modificare a statului, însă nu a precizat care sunt acelea.

La penultima şedinţa a CEx, Paul Stănescu a demisionat din funcţia de preşedinte executiv interimar al PSD, invocând motive personale. În schimb, Stănescu a anunţat ulterior că este posibil să candideze pentru postul de vicepreşedinte al partidului.

Referitor la prezidenţiabil, Codrin Ştefănescu a anunţat că Olguţa Vasilescu, Liviu Pleşoianu, Şerban Nicolae, Eugen Teodorovici şi Gabriela Firea sunt printre numele vehiculate în interiorul PSD. Candidatul partidului la prezidenţiale va ajunge în turul doi, a precizat fostul secretar general al PSD.

Foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru