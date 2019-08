Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a convocat liderii PSD din ţară într-o şedinţă a Comitetului Executiv al partidului, care va avea loc luni, la Parlament, de la ora 17:00, au declarat, pentru Mediafax, surse politice. Printre subiectele de discuţii abordate de liderii social-democraţi este şi rectificarea bugetară. Discuţiile ar putea viza şi coaliţia de guvernare PSD-ALDE.

Premierul Viorica Dăncilă, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Pro România, Victor Ponta, urmează să discute, vineri şi în week-end, despre coaliţia de guvernare PSD-ALDE şi în ce formulă va merge aceasta mai departe.

Discuţiile au loc în contextul în care ALDE şi-a arătat nemulţumirea faţă de rectificarea bugetară făcută de PSD, şi anume realocarea unor sume de la ministere considerate prioritare (Educaţie, Sănătate şi Transporturi) şi tăierea investiţiilor.

Vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian a salutat, joi, amânarea adoptării rectificării bugetare, menţionând că acest proiect riscă să ducă la depăşirea ţintei de deficit bugetar. El a transmis că ALDE aşteaptă discuţiile din coaliţie pentru a vedea ce fel de măsuri a identificat ministrul de finanţe Eugen Teodorovici pentru rezolvarea situaţiei.

Vosganian a declarat, miercuri, că opţiunea ruperii alianţei de guvernare este deschisă.

Purtătorul de cuvânt al ALDE a mai transmis atunci că una din principalele teme de discuţie este cum va funcţiona alianţa de la guvernare cu PSD, având în vedere că fiecare partid şi-a anunţat câte un candidat la preşedinţie. "Au existat sugestii să nu mai candideze la preşedinţie ca în turul doi să avem un contracandidat şi nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am ameninţat, nu am şantajat că ieşim de la guvernare. Ce vă spun eu acum este prefigurarea unei situaţii dificile în care am fi doi candidaţi", a spus deputatul ALDE.

De asemenea, negocierile coaliţiei de guvernare cu liderul Pro România Victor Ponta în perioada aceasta vin în contextul în care ALDE şi Pro România au discutat despre formarea unei alianţe.

Viorica Dăncilă şi Călin Popescu Tăriceanu au vorbit zilele trecute despre o restructurare guvernamentală, reducerea numărului de ministere la 19 şi alocarea unui număr "considerabil" de portofolii către o posibilă alianţă ALDE-Pro România.