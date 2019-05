„Noi am avut o şedinţă la PSD Bucureşti, am discutat mai multe probleme, am discutat inclusiv despre situaţia în care se află partidul după aceste alegeri europarlamentare şi rămâne ca punctul nostru de vedere să-l prezentăm în CEx, unde se iau şi deciziile cele mai importante. Noi o susţinem pe Rodica Nassar în poziţia de secretar general al partidului, considerăm că Bucureştiul trebuie să aibă un reprezentant în conducerea partidului şi sperăm ca şi ceilalţi colegi din teritoriu să ne susţină", a declarat Gabriela Firea, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional PSD.

Funcţia este deţinută actualmente de Codrin Ştefănescu.

În noiembrie 2018, Gabriela Firea anunţa că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte interimar la Bucureşti, înainte de şedinţa la care se discută retragerea sprijinului politic pentru ea.

