Marcel Ciolacu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, scrie pe Facebook că adevărata reformă începe cu remaniere, aşa cum se întâmplă acum. În replică, fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, susţine că miniştrii performanţi de ieri, sunt "remaniaţii aruncaţi pe scările partidului de azi". "O remaniere a Guvernului în acest moment este binevenită. Cred că viitorii oameni pe care îi vom pune miniştri trebuie să respecte direcţia pe care partidul a exprimat-o la Congres. Este un semnal extrem de puternic pe care membrii PSD l-au transmis cand au votat în număr mare şi candidaţii de pe locul doi. Sunt colegi tineri, care au crescut în acest partid, oameni capabili şi de perspectivă. Sunt mai multe judeţe care au tineri competenţi şi bine pregătiţi profesional. Şi trebuie să ne uităm şi acolo. Aşa începe o reforma sănătoasă în interior şi nu cu decizii luate în afara partidului. La fel cum poate ar fi bine să introducem în statut o regulă prin care toţi preşedinţii de organizaţii şi conducerea de la nivel central să aibă maxim două mandate. Astfel, tinerii ar avea o perspectivă clară şi reală în interiorul partidului. Voi cine credeţi că ar trebui să ocupe funcţii în guvern?", scrie Marcel Ciolacu, pe Facebook. 12:56 Firea, despre prezidenţiale: Merg 100% pentru o alianţă cu ALDE şi Pro România



Gabriela Firea a declarat, luni, că PSD ar trebui să facă alianţă cu ALDE şi Pro România la alegerile prezidenţiale pentru a-şi maximiza şansele. Ea a adăugat că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, este un om deosebit, însă în politică ar trebui săs e ţină cont de matematică. „De putut poate să candideze PSD şi de unul singur, dar pentru a-şi maximiza şansele, eu cred că trebuie desemneze cel mai puternic candidat, cel mai votabil candidat şi obligatoriu din punctul meu de vedere o alianţă electorală cu ALDE şi Pro România. 100% merg pentru această alianţă”, a afrimat Gabriela Firea. 12:38 Marian Oprişan, despre Guvern: Ar trebui o structură mai flexibilă, cu mai puţin miniştri Vicepreşedintele PSD Marian Oprişan a declarat, luni, că ar trebui o structură mai flexibilă a Guvernului, cu mai puţini miniştri. El a adăugat că evaluarea miniştrilor îi aparţine premierului Viorica Dăncilă.



„ Dacă privim cu atenţie eu cred că da (ar trebui restructurare-n.r). Cred că ar trebui să fie o structură mai flexibilă, cu mai puţin miniştri”, a afirmat Marian Oprişan, înainte de Comitetul Executiv al PSD.



Vicepreşedintele PSD a adăugat că evaluarea miniţtrilor o va face premierul Viorica Dăncilă şi o va prezenta social-democraţilor în Comitetul Executiv.



„Nu fac eu evaluarea miniştrilor din Guvern. Evaluarea o face doamnă prim-ministru. O va prezenţa în CEx şi atunci vom discuta. Nu sunt adeptul să spăl rufele în public Dacă acum nu le exprim înseamnă că nu am nicio nemulţumire în acest moment cu privire la echipă guvernamentală”, a mai spus Oprişan, întrebat despre remanierea guvernamentală. 12:33 Firea nu exclude o discuţie legată de prezidenţiale: Ar fi păcat să reiasă candidatul din aranjamente Gabriela Firea a declarat, înainte de şedinţa CEx, că nu exclude discuţiile cu privire la prezidenţiale, dar azi nu poate da un răspuns afirmativ sau negativ cu privire la propria persoană. Firea mai spune că nu ar trebui incluşi în discuţii cei aflaţi sub încrederea partidulului. "Pentru că mă întrebaţi şi subiectul se află pe agenda publică, vestea bună este că PSD are dintre cine să aleagă, vestea proastă e că trece timpul, celelalte partide au candidaţi desemnaţi ;i trebuie să recuperăm. Mi-aş dori ca oamenii de stânga din România să se simtă reprezentaţi, nu să facem figuraţie, să bifăm şi asta înseamnă să ne dorim să câştigăm. Sunt unul dintre cei care imi doresc să câştigăm prezidenţialele. Condiţii: să nu pornim cu şansa a doua sau să ne mulţumim cu locul doi sau trei. Nu cred că cineva la acest nivel îşi doreşte puterea pentru sine. Apoi, discuţia serioasă pentru prezent şi viitor cu partenerii tradiţionali, cu dl. Tăriceanu, cu foştii colegi, cei din Pro România", a declarat Gabriela Firea, înainte de şedinţa CEX PSD.

12:30 Dăncilă, replică pentru Dan: Este dezinformată. Niciodată PSD nu va ceda presiunilor preşedintelui



Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a declarat, luni, referitor la afirmaţiile ministrului demisionar de Interne Carmen Dan, potrivit cărora motivele pentru care i s-a cerut demisia sunt unele politice, că aceasta este dezinformată şi că PSD nu va ceda niciodată presiunilor preşedintelui.

"Voi face declaraţii după CEx. Doamna Carmen Dan cred că este dezinformată dacă a făcut această afirmaţie. Niciodată PSD nu va ceda presiunilor preşedintelui. Intrăm într-o campanie împotriva preşedintelui Iohannis, deci în niciun caz nu trebuie să luăm decizii care să îl ajute. Eu cred că unii membri ai PSD nu au învătat nimic şi au crezut că dacă vor ieşi în spaţiul public înainte de a se exprima în forurile statutare îi va aprecia cineva. Am cerut fiecărui coleg, colege, ca să facă acest lucru. Se vede că interesul personal pentru unii e mai mare. Nu este singura remaniere. O să vă spun după ce am votul în forul statutar", a declarat Viorica Dăncilă.

12:15 Carmen Dan şi-a depus demisia de la Interne

Ministrul de Interne Carmen Dan şi-a depus demisia, a anunţat înainte de şedinţa CEX şi spune că pleacă cu fruntea sus din minister.

„Înţeleg că nu intră în discuţie niciun criteriu de neperformanţă. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuţie şi referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aştept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoţionată decât în măsura în care am investit în acest minister şi sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional PSD.

11:51 Social democraţii se reunesc, în scurt timp, în şedinţa CEx, unde se va discuta despre remanierea guvernamentală. Printre numele vehiculate este Ramona Mănescu, fost ministru, favorită pentru a-l înlocui pe Teodor Meleşcanu, au declarat surse politice.



Portofoliul de la MAE aparţine ALDE, iar Călin Popescu Tăriceanu a anunţat deja că va cere înlocuirea lui Teodor Meleşcanu.



Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, că favorită este acum Ramona Mănescu.



Ramona Mănescu s-a alăturat ALDE în anul 2017. Anterior, aceasta a deţinut funcţia de ministru al Transporturilor, în guvernarea Ponta.



Europarlamentar din anul 2007, Ramona Mănescu a fost coordonator în Comisia pentru Dezvoltare Regională şi membru supleant în Comisia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale.



Şi numele lui Nicolae Moga apare în cărţi. Acesta este favorit pentru un portofoliu în Guvernul Dăncilă, dar informaţiile sunt contradictorii. În timp ce unii vorbesc despre preluarea ministerului de Interne, în locul lui Carmen Dan, alţe surse politice susţin că ar fi favorit pentru Turism, în locul lui Bogdan Trif.



Moga este senator de Constanţa în legislaturile 2008-2012, 2012-2016 şi 2016-2020. În a doua legislatură, a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului în Biroul Permanent.

Ştirea iniţială. ALDE se va reuni, tot luni, în şedinţa Biroului Politic, de la ora 13.00, la Parlament, însă în absenţa liderului partidului care a anunţat că este în concediu.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică la Antena 3, că a avut o discuţie informală cu cei din ALDE şi au decis ca ministrul de Externe Teodor Meleşcanu să fie remaniat. Acesta a precizat că Biroul Politic al formaţiunii va decide, luni, şi persoana care îi va lua locul acestuia.

Viorica Dăncilă a mai anunţat că, la CEx al PSD de luni, vor fi făcute propuneri şi pentru funcţiile de vicepremieri conduse interimar de Ana Birchall şi Eugen Teodorovici. Premierul a precizat că după Comitetul Executiv al partidului va avea o discuţie şi cu preşedintele Klaus Iohannis.

Surse din PSD au declarat, pentru MEDIAFAX, că vor exista discuţii despre o remaniere mai restrânsă, în primă fază.

Astfel, o schimbare ar putea fi făcută la ministerul Educaţiei, condus de Ecaterina Andronescu, potrivit surselor menţionate. Alte ministere luate în vizor sunt: Dezvoltarea, unde este Daniel Suciu, care este şi vicepremier, Internele - Carmen Dan, Transporturile - Răzvan Cuc şi Agricultura - Petre Daea.

Viorica Dăncilă ar dori o remaniere în două etape.

De asemenea, pentru portofoliul Agricultură ar putea fi o variantă actualul secretar de stat Dumitru Daniel Botănoiu sau deputatul PSD Valeriu Steriu.

Senatorul Nicolae Moga este lua în calcul de PSD ca să facă parte din Cabinetul Dăncilă, posibil la Dezvoltare sau Turism, au explicat sursele menţionate.

Secretarul general al PSD Mihai Fifor ar vrea şi el o funcţie în Guvern, au adăugat sursele social-democrate, indiferent de minister. În trecut, acesta a fost ministru al Apărării.

Nemulţumiri în PSD există şi faţă de ministrul Justiţiei Ana Birchall, interimar ca vicepremier plin la parteneriate strategice, însă care ar putea fi propusă să fie vicepremier plin. Ea ar putea fi totuşi schimbată de la Justiţie, înlocuitorul luat în considerare fiind Robert Cazanciuc, au spus surse din PSD, pentru MEDIAFAX.

Chestionată dacă există tensiunii sau neînţelegeri între ea şi ministrul Justiţiei Ana Birchall, Viorica Dăncilă a răspuns, vineri, la aniversarea Zilei Naţionale a Franţei la sediul ambasadei: „Eu am relaţii foarte bune cu toţi miniştrii Cabinetului”.

Cabinetul Dăncilă este format din 27 de ministere, dintre care patru portofolii sunt deţinute de ALDE, şi anume Externe - Teodor Meleşcanu, Mediu - Graţiela Gavrilescu, Energie - Anton Anton şi Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul - Viorel Ilie.

În principiu, PSD ar putea discuta la CEx şi despre înlocuitorul lui Mihai Fifor la şefia Consiliului Naţional. Liderul PSD Vrancea Marian Oprişan şi-ar dori această funcţie, au precizat surse din partid.

Un alt subiect de discuţie în Comitetul Executiv anunţat de preşedintele PSD va viza măsurile economice şi rectificarea bugetară planificată să aibă loc la finalul lunii.

Discuţii în CEx şi despre prezidenţiabil. Tăriceanu anunţă posibilitatea unei alte alianţe, dacă nu va fi candidatul unic al PSD-ALDE

În CEx de luni ar putea fi abordat şi subiectul sondajelor de opinie comandate de PSD pentru alegerea prezidenţiabilului, precum şi pregătirile pentru Congresul din 3 august.

PSD ia în considerare un candidat propriu la prezidenţiale, candidat unic PSD-ALDE sau un prezidenţiabil din afara partidului. În sondaje sunt introduşi cei care şi-au anunţat intenţia de a candida pentru un mandat la Cotroceni, precum şi o întrebare deschisă despre un posibil candidat din exteriorul formaţiunii.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, la Teleorman, că este foarte important ca organizaţiile partidului să susţină candidatul la prezidenţiale şi că majoritatea filialelor s-au exprimat pentru un candidat din interiorul partidului.

De asemenea, premierul a spus că, în cazul în care PSD îi va solicita să candideze la prezidenţiale, va accepta ce spune formaţiunea şi nu va da înapoi. Ea a menţionat însă că opţiunea sa este să meargă în spatele altui candidat.

Până acum şi-au anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici, secretarul general al PSD Mihai Fifor, deputatul Liviu Pleşoianu, senatorul Şerban Nicolae.

Totodată, Călin Popescu Tăriceanu ar dori să fie candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale.

De cealaltă, parte, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică la Antena 3, că în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidenţiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va căuta o altă formul de alianţă, posibil cu Pro România. El a mai spus, întrebat dacă prezidenţiabilul ar putea rupe coaliţia, că are respect pentru partenerii de guvernare, însă dincolo de orgolii ar trebui ca PSD-ALDE să aibă realism şi pragmatism politic.