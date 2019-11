ORA 01:15 Rovana Plumb anunţă: Am propus ca Viorica Dăncilă să preia şefia organizaţiei de femei a PSD

Rovana Plumb a declarat că ea a fost cea care a propus ca Viorica Dăncilă să preia şefia organizaţiei femeilor social-democrate. Ea a precizat că Dăncilă este o persoană demnă, care nu a trebuie să fie convinsă să demisioneze de la conducerea partidului.

ORA 01:05 Firea: A fost vot în unanimitate, cu excepţia lui Buzatu, care s-a abţinut

Gabriela Firea a declarat, marţi noapte, că social-democraţii au votat în Comitetul Executiv în unanimitate pentru numirea lui Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte interimar al PSD, fiind o singură abţinere, cea a liderului filialei din Vaslui, Dumitru Buzatu.

„Având în vedere că a fost un vot în unanimitate nu poate fi comentată. O singură abţinere a fost. Cum să fie lovitură de partid, cu vot în unanimitate, o singură excepţie, abţinerea domnului Buzatu. Dacă era un scor strâns, da, probabil că se putea considera”, a spus Gabriela Firea, întrebată dacă a fost o lovitură de partid preluarea interimatului de către Ciolacu.

Întrebată despre discuţiile aprinse din CEx între ea şi Marian Oprişan, Firea a răspuns:

„A fost o discuţie, nu are rost să mai intrăm în detalii. A fost o discuţie legată de faptul că eu am reiterat şi am adus aminte colegilor mei că am stabilim nişte principii, că nu ne mai vedem în afara CEx-ului şi am explicat că de aceea eu nu am fost ieri la acea întâlnire, la CEX-ul paralel, iar dumnealui a spus că se simte jignit”, a precizat Firea.

ORA 00:25 Ciolacu: Nu a picat niciun cap azi. Am ajuns la concluzia că trebuie o resetare în PSD, nu un măcel / Noul preşedinte PSD despre diferenţa dintre el şi Liviu Dragnea: În primul rând, pe mine mă cheamă Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a declarat, marţi noapte, că Viorica Dăncilă a demisionat din propria iniţiativă, după ce Comitetul Executiv a stabilit că este necesară o resetare a PSD.

„Aş vrea să îi mulţumesc doamnei Viorica Dăncilă, fostul nostru preşedinte. E pentru prima oară când eu am participat la un CEx în care toţi liderii şi-au spus opinia şi aşa a fost condusă doamna Dăncilă să se audă părerea tuturor. Un CEx matur care a fost pe fond, nu de formă. Cu toţii am ajuns la concluzia că trebuie o resetare a partidului şi nu făcut un măcel. De fapt şi de drept nu a picat niciun cap azi, iar o premieră pentru PSD, fostul preşedinte se regăşeşte în echipa partidului”, a spus Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

ORA 00:20 Dăncilă anunţă că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al PSD: E un moment de demnitate

Viorica Dăncilă a anunţat, marţi noapte, că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al PSD. Ea a precizat că nu e un moment de slăbiciune, ci este un gest de demnitate făcut pentru partid.

„A fost Comitetul Executiv Naţional destul de îndelungat, în care fiecare coleg şi-a spus opinia referitor la alegerile prezidenţiale şi proiecţia pe care o avem în perioadă următoare. Am înţeles opinia colegilor mei, faptul că se doreşte o resetare a partidului şi că trebuie cineva să îşi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate şi eu consider că a trebuit să îmi dau demisia din funcţia de preşedinte PSD. E un gest făcut pentru partid”, a spus Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv.

ORA 00:03 Viorica Dăncilă şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PSD

Viorica Dăncilă a anunţat, marţi noapte, în şedinţa Comitetului Executiv, că demisionează: din funcţia de preşedinte al PSD, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Urmează să fie decisă conducerea interimară a formaţiunii.

Marcel Ciolacu va prelua interima şefia PSD, iar Paul Stănescu va fi interimar în poziţia de secretar general al partidului. Au fost decişi şi alţi opt vicepreşdinţi regionali. Congresul va fi organizat într-o lună şi jumătate, a declarat Dragoş Tudorache, primarul Sectorului 1.

Eugen Teodorovici rămâne simplu membru al PSD.

Viorica Dăncilă a anunţat în ultimul moment al reuniunii CEx că demisionează din funcţie, a adăugat Daniel Tudorache. Pe parcursul şedinţei nu ar fi vrut să demisioneze nici ea, nici Eugen Teodorovici.

De asemenea, Niculae Bădălău a declarat, la finalul unui CEx de aproape şase ore, că Congresul va avea loc undeva în februarie sau martie.

ORA 22:40 Poliţia a fost chemată la sediul PSD

Poliţia a fost chemată la sediul PSD, unde este în desfăşurare de aproape patru ore şedinţa Comitetului Executiv al partidului. La Kiseleff este protestatarul Marian Ceauşescu, iar patru poliţişti şi doi jandarmi stau de vorbă cu acesta.

Protestatarul avea o portavoce şi striga în faţa sediul PSD. Poliţiştii au spus că îl vor amenda cu suma de 500 de lei pentru deranjarea ordinii publice. Acesta a replicat că nu va semna procesul verbal.

„Eu unul întotdeauna am să vin la acest partid cât timp consider”, le-a spus poliţiştilor Marian Ceauşescu.

De asemenea, el a adăugat că a venit să îi spună primarului general al Capitalei că nu are căldură.

ORA 22:15 Carmen Dan şi Olguţa Vasilescu ar fi anunţat că demisionează din funcţiile de vicepreşedinţi PSD

Fostul ministru de Interne Carmen Dan şi Lia Olguţa Vasilescu ar fi anunţat, marţi seara în CEx, că demisionează din funcţiile de vicepreşedinţi ai PSD, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Înainte de acest moment, alţi patru vicepreşedinţi spuseseră că demisionează.

ORA 21:30 Pleşoianu ironic: Dacă rămâne Dăncilă preşedintele partidului, PSD va mai câştiga alegerile „de anul trecut”

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a afirmat, marţi seară, că dacă Viorica Dăncilă va rămâne la conducerea partidului, atunci PSD „va mai câştiga alegerile locale şi parlamentare de anul trecut”, făcând aluzie la gafa făcută de Dăncilă.

„ Dacă rămâne doamna Dăncilă mai departe preşedinte al PSD, atunci PSD va mai câştiga alegerile locale şi parlamentare de anul trecut. Dacă vin academicienii serviciilor şi preiau puterea în PSD, nu va mai conta deloc dacă vom mai câştiga vreun rând de alegeri, pentru că nu va mai câştiga partidul, ci vor câştiga alegerile. Dăncilă l-a băgat pe Oprea în partid. Nu e acolo. Doamna Dăncilă reformează partidul cu domnul Oprea. Pe partea cealaltă, Ciolacu reformează partidul aducându-i pe Tudose şi Cîmpeanu. Nu contează cine găteşte, nici cine serveşte, contează cine face reţeta, adică serviciile”, a spus Liviu Pleşoianu, la România TV.

ORA 21:20 Lia Olguţa Vasilescu ar vrea ca Viorica Dăncilă să demisioneze de la şefia PSD

Lia Olguţa Vasilescu i-ar fi cerut demisia de la şefia partidului Vioricăi Dăncilă, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Solicitarea şefului de campanie al PSD a venit după ce patru vicepreşedinţi au anunţat că ar demisiona din funcţii.

Nu este prima dispută între Olguţa Vasilescu şi Viorica Dăncilă. La o altă şedinţă CEx, preşedintele PSD i-a reproşat Liei Olguţa Vasilescu ceea ce ar fi spus soţul acesteia, eurodeputatul Claudiu Manda, că nu vrea să ducă o campanie electorală pentru o „proastă”, potrivit unor surse politice.

Ştire iniţială

Gabriel Zetea, Marian Oprişan şi Roxana Mînzatu şi-ar fi anunţat demisia din funcţia de vicepreşedinţi ai PSD în şedinţa CEx a partidului, care este în desfăşurare, la ora transmiterii acestei ştiri, au declarat surse politice, pentru Mediafax.

De asemenea, Dragoş Benea ar fi demisionat şi el din poziţia de vicepreşedinte, după ce o parte dintre social-democraţii prezenţi la CEx au solicitat demisia acestora, au adăugat sursele citate.

Roxana Mînzatu a afirmat înaintea şedinţei că în cazul în care colegii îi vor cere demisia din funcţie, ea şi-o va da.

Comitetul Executiv s-a reunit, marţi seara, la sediul PSD din Kiseleff, pentru a discuta despre rezultatul la alegerile prezidenţiale.

Anterior, deciziei celor trei de a demisiona, secretarul general adjunct Codrin Ştefănescu, precum şi fostul ministru al Comunicaţiilor Alexandru Petrescu, cât şi deputatul PSD Cătălin Rădulescu au părăsit şedinţa CEx de marţi seara, au precizat sursele citate.

Alături de cei trei a ieşit din şedinţă şi fostul europarlamentar PSD Victor Boştinaru, precum şi câţiva consilieri, au adăugat sursele citate.

Solicitarea a fost făcută de liderul PSD Bistriţa Năsăud Radu Moldovan şi de liderul PSD Dolj, Claudiu Manda. Cei doi au invocat statutul partidului. Ei i-au comunicat lui Codrin Ştefănescu că, în cazul în care tot cere respectarea statutului, atunci să îl aplice şi în cazul secretarilor, iar aceştia să plece din sală şi să rămână doar cei cu drept de vot.

Marcel Ciolacu a avut o întâlnire cu Viorica Dăncilă, luni, pe care ulterior a anunţat-o pe Facebook şi i-a comunicat că se va întâlni cu liderii organizaţiilor judeţene. Surse politice au declarat, pentru Mediafax, că Viorica Dăncilă ar fi acceptat să demisioneze de la şefia PSD, în schimbul unul loc pe lista la alegerile parlamentare şi şefia organizaţiei de femei.

Marcel Ciolacu ar vrea să preia interimar şefia partidului, iar Paul Stănescu interimar pe cea de secretar general al PSD.