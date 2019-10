Mihai Chirica se declară amuzat de rezoluţia adoptată de liberalii ieşeni şi, într-un comunicat de presă, spune că Mariua Bodea, fostul său contracandidat la primăria Iaşului, greşeşte când refuză sprijin necondiţionat în campania pentru alegerile prezidenţiale.

„Să fii întotdeauna sub scorul partidului, aşa cum este <deputatul zero> Marius Bodea, să fii responsabil de campania electorală a domnului preşedinte Klaus Iohannis în municipiul Iaşi şi să refuzi un sprijin necondiţionat - acesta este o dovadă de lipsă de responsabilitate, de infantilism, ba chiar de prostie... politică. Dar tot ceea ce contează acum este că domnul preşedinte Klaus Iohannis se poate baza pe sprijinul meu. După ce domnul Klaus Iohannis va câştiga un nou mandat de preşedinte al României, rămâne de văzut ce decizie voi lua”, a anunţat Mihai Chirica printr-un comunicat de presă.

Potrivit primarului Iaşului, singura preocupare a liderului PNL Iaşi este activitatea lui Mihai Chirica.

„Am citit cu amuzament aşa-zisa <rezoluţie> a <deputatului zero> Marius Bodea în urma declaraţiilor mele publice privind susţinerea pe care o acord candidaturii domnului Klaus Iohannis la un nou mandat de preşedinte al României. În lipsa oricărui rezultat pentru comunitatea locală şi pentru ţară, acest <deputat zero> are o singură preocupare – eu, Mihai Chirica -, atât ca parlamentar plătit degeaba din banii ieşenilor, cât şi ca etern candidat la funcţia de primar al municipiului Iaşi", a mai spus Chirica.

Liberalii ieşeni au adoptat în Biroul Politic Local o rezoluţie cu cinci puncte privind relaţia PNL Iaşi cu Mihai Chirica. Liberalii infirmă zvonurile privind o apropiere a primarului Iaşului faţă de PNL Iaşi şi spun că vor avea propriul candidat la Primărie.

„Declaraţiile primarului Mihai Chirica cu privire la susţinerea candidatului PNL la Preşedinţia României, domnul Klaus Iohannis, nu schimbă cu nimic raportarea noastră faţă de corupţia şi incompetenţa care caracterizează administraţia locală pe care domnul primar o reprezintă", se arată în rezoluţia liberalilor ieşeni.

La sfârşitul săptămânii trecute, primarul oraşului Iaşi, Mihai Chirica, şi preşedintele Klaus Iohannis au discutat despre lipsa unei autostrăzi care să lege Moldova de Ardeal, în cadrul unei întrevederi avute imediat după sosirea şefului statului la Iaşi. Chirica a spus că rămâne independent, dar nu exclude nicio opţiune politcă.