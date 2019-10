Violeta Alexandru, propusă ministru al Muncii în Guvernul Orban - preşedinte interimar PNL Bucureşti



Violeta Alexandru, propunerea PNL pentru Ministerul Muncii în Cabinetul Orban, are 43 de ani şi este preşedintele interimar al PNL Bucureşti. Aceasta a fost ministru delegat pentru Consultare Publică şi Dialog Social în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş.



Violeta Alexandru are de 43 de ani, care din 2019 a fost desemnat în luna iunie preşedinte interimar al PNL Bucureşti, după demisia lui Cristian Buşoi din funcţie, ales europarlamentar al PNL. Înainte de a fi interimar la şefia organizaţiei liberale din Capitală, a fost consiliera lui Ludovic Orban, din 2017.



Violeta Alexandru a fost candidat pe lista de europarlamentare din 2019 a liberalilor, dar nu a prins un mandat de eurodeputat, fiind plasată pe poziţia 12. PNL a trimis 10 europarlamentari la Bruxelles.



Ea a absolvit Şcoala Naţională de Ştudii Politice şi Administrative din Bucureşti, secţia Ştiinţe Politice şi are două diplome de masterat la aceeaşi facultate, unul în Guvernanţă şi Dezvoltare Instituţională şi în Afaceri Internaţionale şi Managementul Conflictelor.



Alexandru a fost coordonator de relaţii publice în Asociaţia Pro Democraţia, între 1994 şi 1997, iar între 1997 şi 1999 a lucrat în Administraţia Prezidenţială, în mandatul de preşedinte al lui Emil Constantinescu, în funcţia de consilier la Departamentul de Comunicări Internaţionale şi Relaţii cu Românii de Pretutindeni.



Ulterior, aceasta a fondat Institutul de Politici Publice (IPP) şi a devenit director executiv al Asociaţiei Pro Democraţia. A activat ca director al IPP până în 2015, când a fost numită în funcţia de ministru delegat pentru Consultare Publică şi Dialog Social în Guvernul lui Dacian Cioloş.



După mandatul din Cabinetul Cioloş, Violeta Alexandru s-a înscris în PNL, unde a activat la filiala Sector 1, în 25 iunie 2019 având să fie numită preşedinte interimar la PNL Bucureşti, unde activează şi în prezent.



Monica Anisie, propunerea de ministru al Educaţiei în Guvernul Orban - Profesor de Limba Română la „Tudor Vianu”



Monica Anisie are 46 de ani, este profesor de Limba Română la Colegiul Vianu din Bucureşti şi deţine funcţia de preşedinte la PNL Sectorul 2. Anisie a deţinut funcţia de secretar de stat pe învăţământul preuniversitar în Ministerul Educaţiei, în perioada Guvernării Cioloş.



Monica Cristina Anisie este un om politic român, în vârstă de 43 de ani, preşedinte al PNL sector 2 şi profesor de Limba şi Literatura Română la Colegiul Vianu din Bucureşti. Anisie este absolventă a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti din 1996 şi are două diplome de master în Management Educaţional şi în Integrare şi Europeană Problematică Socială, obţinute între 2007 şi 2009.



La bază, Monica Anisie este profesor de Limba Română, din anul 1994 şi a deţinut funcţia de Inspector Şcolar General Adjunct între 2009 şi 201, la Inspectorarul Şcolar al Municipiului Bucureşti. A fost Consilier în Departamentul de Educaţie şi Cercetare în Administraţia Prezidenţială, între 2012 şi 2014.



Anisie a deţinut funcţia de Director în Direcţia de Inspecţie Şcolară în Ministerul Educaţiei între februarie 2014 şi ianuarie 201 şi pe cea de Director General în Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar în Ministerul Educaţiei.



Propunerea lui Orban pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a fost secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, din februarie 2016, până la sfârşitul mandatului Guvernului Cioloş.



PNL a validat, joi, în unanimitate, în şedinţa Biroului Politic Naţional, lista finală cu propunerile de miniştri pentru formarea noului Guvern. Executivul condus de Ludovic Orban urmează să aibă un vicepremier, pe Raluca Turcan, şi 16 ministere.

Marcel Vela, propus ministru de Interne - Trei mandate de primar la Caransebeş

Senatorul PNL Marcel Vela, în vârstă de 56 de ani, este propunerea PNL pentru funcţia de ministru de Interne în Cabinetul Orban. Liberalul este secretar al Biroului permanent al Senatului şi a avut trei mandate de primar al municipiului Caransebeş, în perioada 2004-2016.



Marcel Vela a fost preşedinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă a Senatului, între februarie şi septembrie 2018, potrivit CV-ului afişat pe site-ul Senatului..



Senatorul PNL este membru în Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, precum şi în Comisia pentru învăţământ.



Acesta s-a născut pe 2 iunie 1963 în Armeniş, judeţul Caraş Severin. Marcel Vela a absolvit Licerul Traian Doda din Caransebeş şi Şcoala de Ofiţeri în Rezervă - Lipova, precum şi studii superioare, politehnice şi ştiinţe juridice, potrivit sursei citate.



Trei mandate de primar al muncipiului Caranşebeş a avut liberalul, în intervalul 2004-2016, iar în perioada 2001-2004 a fost consilier municipal. Între anii 2000 şi 2001 a fost prefect al judeţului Caraş-Severin.



Între 1996 şi 2000 a fost consilier municipal, iar în perioada 1992 şi 1996 a fost viceprimar al municipiului Caransebeş.



Vela este membru fondator al filialei PNL Caraş Severin din ianuarie 1990, conform sursei menţionate.

Lucian Bode, propunerea de ministru al Transporturilor - Critic al lui Răzvan Cuc



Deputatul de Sălaj Lucian Bode, propus de PNL pentru funcţia de ministru al Transporturilor, a fost în 2012 ministru al Economiei în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. În prezent este preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor.



Lucian Bode este un critic activ al ministrului interimar al Transporturilor, Răzvan Cuc. Fiind membru al Comisiei de anchetă privind activitatea companiei aeriene de stat Tarom în perioada 2007-2018, acesta a dezbătut în ultimul comunicat de presă publicat pe 21 octombrie, situaţia generată de Cuc la compania de care va trebui să se ocupe în cazul în care va primi mandatul de ministru. "Ministrul Răzvan Cuc este artizanul dezastrului de la Tarom şi lasă în urma sa o companie pe butuci", a afirmat acesta.



Acesta a mai comentat şi celelalte proiecte de care actualul ministru Cuc s-a ocupat în timpul mandatului şi care au fost permanent în atenţia presei, Loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii Lugoj Deva şi Magistrala 5.



"În plin scandal legat de recepţia loturilor 3 şi 4 din autostrada Lugoj-Deva, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, lansează o fumigenă şi promite finalizarea în decembrie a unui alt obiectiv important - magistrala de metrou M5 Drumul Taberei-Eroilor!", a comunicat deputatul pe 13 august.



Lucian Bodea are 44 de ani, este din judeţul Sălaj şi a absolvit Facultatea de Electrotehnică şi Informaticăîn cadrul Universităţii din Oradea în 1998. Are un masterat în "Managementul Securităţii în Societatea Contemporană", obţinut la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.



Acesta a profesat ca inginer în cadrul companiei Electrica SA, pe Sucursala de distribuţie a energiei electrice Zalău, post avut în paralel cu funcţie de consilier local în perioada 2000-2004 al comunei Valcău de Jos şi cu cea de consilier judeţean din 2004 până în 2008. În anul 2012 a devenit deputat din partea PDL, an în care a avut un mandat de patru luni de ministru al Economiei, urmând ca în 2015 să devină membru PNL.

Virgil Popescu, propunerea PNL pentru Ministerul Economiei - Vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor



Virgil Popescu, propus de PNL pentru Ministerul Economiei în Guvernul Orban, are 51 de ani şi este, din 2016, deputat la prim mandat în Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi, din partea Partidului Naţional Liberal, potrivit cdep.ro.



Ministerul Energiei a fost comasat cu Ministerul Economiei în crearea unui minister ce are în administrare principalele companii ale statului, în special cele din energie.



Popescu este vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, una dintre cele mai influente din Parlament. Din februarie 2018 este vicelider al grupului parlamentar al PNL.



Din 2001 este lector şi ulterior, din 2008, conferenţiar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, iar în perioada noiembrie 2013 – februarie 2014 a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Economiei din guvernul Ponta, însărcinat cu coordonarea Departamentului Comerţ Exterior si Relaţii Internaţionale.



În 2013 a ocupat timp de 3 luni funcţia de director al ANRP (Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor) şi în perioada 1997 – 2001 a fost director al sucursalei PECO Mehedinţi a Petrom pe distribuţie şi comercializare produse petroliere, fiind însărcinat de asemenea cu elaborarea de strategii.



Popescu a intrat în politică ca membru PNŢCD, trecând ulterior la PNL. El mai este şi preşedintele organizaţiei Mehedinţi a liberalilor. Prima funcţie publică a deţinut-o în perioada 2007-2008, când a fost secretar de stat la Departamentul pentu Dialog Social din guvernul Tăriceanu.



Potrivit declaraţiei de avere, Popescu deţine în judeţul Mehedinţi 2,5 hectare de teren intravilan, 9,4 hectare de teren arabil şi 7.400 mp de teren forestier. La aceste se adaugă două apartamente trecute pe numele soţiei, Laura Negulescu, o casă de locuit şi una de vacanţă. Ministrul desemnat al Economiei mai deţine 25.630 de acţiuni la OMV Petrom, unde, după privatizare şi majorările de capital subsecvente, statul Român prin Ministerul Energiei are 20,6% din capitalul social al producătorului de petrol şi gaze. La preţul de zi al acţiunilor Petrom de la bursă, valoarea deţinerii se ridică la 10.930 de lei.



În conturi şi depozite bancare, precum şi în fonduri de investiţii, inclusiv asociate asigurărilor de viaţă, Popescu are în total circa 141.000 euro şi 408.000 lei. Pe partea de datorii, el a contractat în 2007 un credit de 150.000 euro, scadent în 2027.



Comasarea celor două ministere obligă guvernul să mute ori producătorii de energie ori transportatorii Transgaz şi Transelectrica la alt minister. Scenariul vehiculat este trecerea transportatorilor la un nou creat Minister al Infrastructurii, pentru ca România să se conformeze cu regula europeană de unbundling ce prevede separarea celor două activităţi, de producţie şi transport, dacă companiile sunt controlate de stat.

Adrian Oros, propunerea pentru Ministerul Agriculturii - De profesie medic veterinar



Nechita-Adrian Oros ocupă funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură şi este de profesie medic veterinar, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România.



Adrian Oros este membru PNL şi a fost ales în 2016 deputat de Cluj. Oros a a mai activat în politică la PNŢCD, până în 2008,



A fost preşedinte PNL Cluj-Napoca în perioada 2009-2012.



Adrian Oros a fost, timp de un an, între 2000 şi 2001, director al Direcţiei Sanitare Veterinare Cluj, iar între 2008 şi 2009 a fost director al Direcţiei Sanitare şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj.



Conform declaraţiei de avere, Adrian Oros are un teren intravilean şi unul agricol, ambele în judeţul Cluj, un apartament şi o casă, două autoturisme, un depozit la Banca Românească şi un credit la BRD Cluj – Napoca.

Florin Cîţu, propunerea pentru Ministerul Finanţelor Publice - Consultant Goldman Sachs, JP Morgan



Membru al Partidului Naţional Liberal din octombrie 2016, Florin Cîţu s-a făcut remarcat prin desele aprecieri şi comentarii la adresa politicilor fiscale şi financiare ale guvernelor PSD.



Născut în 1972, Florin Cîţu este licenţiat în economie la Grinnell College, SUA, 1996, doctorand în macroeconomie şi economie internaţională la Iowa State University şi are un master în economie la aceeaşi Iowa State University.



A lucrat ca economist pentru Banca Naţională a Noii Zeelande în perioada 2001-2003 şi pentru Banca Europeană de Investiţii, Luxemburg, în perioada 2003-2005 şi a fost economist şef şi ulterior Head of Financial Markets la ING Bank, Bucureşti, în perioada 2006-2011



A avut şi activitate independentă, ca economist, consultant şi analist economic, pe lista clienţilor aflându-se companii precum Goldman Sachs, JP Morgan sau bănci care activează în România.



Senatorul Florin Cîţu este membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din 1 februarie 2018 şi al Comisiei pentru afaceri europene din 24 septembrie 2018.



Conform celei mai recente declaraţii de avere, Florin Cîţu are trei terenuri, dobândite prin donaţii, o casă în comuna Goleşti, jud. Vâlcea şi un apartament în sectorul 2 al Capitalei, un cont la Raiffeisen Bank şi un credit de 303.000 euro la ING.

Cătălin Predoiu, propunerea pentru Ministerul Justiţiei - A mai deţinut portofoliul între 2008-2012



Deputatul Cătălin Predoiu, propunerea pentru Ministerul Justiţiei în Guvernul Orban, a mai deţinut acest portofoliu în perioada 2008-2012 şi a fost ministru interimar la Ministerul Afacerilor Externe. Predoiu a criticat în repetate rânduri acţiunile fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader.



Cătălin Predoiu (născut în Buzău, în anul 1968), propunerea pentru Ministerul Justiţiei în Guvernul Orban, a mai deţinut această funcţie în perioada 2008-2012.



Potrivit CV-ului său, Cătălin Predoiu a deţinut următoarele demnităţi publice: vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, deputat ales în circumscripţia electorală Călărasi, prim ministru interimar, ministrul Justiţie şi membru CSAT, ministrul interimar al Afacerilor Externe.



Din 1991, Cătălin Predoiu este membru al Baroului Bucureşti şi, în perioada 1994-2007 a fost profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti.



Acesta are un stagiu militar la trupele aeropurtate (1986 - 1987), în 1991 a absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti, iar în 2003 a obţinut diploma de doctor în drept cu summa cum laudae.



Predoiu a lansat, atunci când Tudorel Toader a fost ministru al Justiţiei, mai multe critici la adresa acestuia şi a modificărilor legislative pe care le anunţa. Acesta a mai spus că raportul lui Toader privind revocarea Laurei Codruţa Kovesi este „uşor demontabil în multe puncte”, iar decizia de a o înlătura din funcţia de la şefia DNA a fost pripită.



Recent, Tudorel Toader a anunţat că îl dă în judecată pe Predoiu pentru că ar fi afirmat că fostul ministru a fost cel care iniţiat Legea recursului compensatoriu în condiţiile în care - potrivit lui Toader - Minsterul a susţinut neconstituţionalitatea proiectului de lege.

Marcel Boloş, propunerea de ministru al Fondurilor Europene - Fost secretar de stat în guvernul Cioloş



Propunerea de ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloş este directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, funcţie pe care o ocupă din 2017. Anterior a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi în cel al Transporturilor dar şi director responsabil de fonduri europene



Marcel Boloş este din Oradea, iar înainte de a deveni directorul ADR Nord-Vest a ocupat, timp de aproape doi ani, funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în timpul guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloş. De asemenea, în perioada 2013-2015 a fost director general şi coordonatorul Autorităţii de Management Programul Operaţional Sectorial "Transport" şi al Direcţiei Generale Management şi Strategii.



De asemenea, a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în anii 2012 şi 2013.



A ocupat şi funcţia de director executiv în Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională a Primăriei Oradea în perioada 2008-2012. De altfel, acesta a mai lucrat pentru Primăria Municipiului Oradea pe diferite funcţii între anii 1993 şi 2000.



În perioada 2005-2008 Boloş a fost directorul economic în cadrul Administraţiei Patrimoniului Imobiliar al Consiliului Local Oradea.



Marcel Boloş este şi profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea şi are un doctorat în contabilitate - “Bugetul şi contabilitatea comunităţilor locale între starea actuală şi posibilităţi de modernizare” - obţinut la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice. În perioada 1999-2015, propunerea de ministru din partea PNL a mai predat la aceeaşi facultate ca: asistent universitar; lector universitar doctor şi conferenţiar universitar doctor la catedra de Finanţe Contabilitate.



Marcel Boloş a publicat sau a contribuit la diferite lucrări şi articole de specialitate în domeniul economic.

Nicolae Ciucă, propunerea PNL pentru Ministerul Apărării - Şeful Statului Major al Apărării



Nicolae Ciucă, propus de PNL pentru Ministerul Apărării în Guvernul Orban, are 52 de ani şi este şef al Statului Major al Apărării. Ciucă a fost implicat în scandalul de la finele anului trecut, când Iohannis i-a prelungit mandatul, după ce a respins propunerile MApN pentru această funcţie.



Nicolae Ciucă, actualul şef al Statului Major al Apărării, s-a născut în 1967, în localitatea Pleniţa din judeţul Dolj. Conform Legii nr. 346 din iulie 2006 (art. 12), şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată. Ciucă este propunerea PNL în Guvernul Orban.



Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Apărării, Ciucă a fost avansat la gradul de general în 27 noiembrie 2015.



Acesta a deţinut următoarele funcţii: ianuarie 2011 - ianuarie 2014 – comandant Divizia 2 Infanterie „Getica”, Buzău; februarie 2009 - ianuarie 2011 - comandant al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor” , Focşani; martie 2007 - februarie 2009 - locţiitor al comandantului Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”, Focşani; octombrie 2006 - martie 2007, împuternicit şef de stat major, Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Craiova; octombrie 2004 - octombrie 2006 – şef operaţii, Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Craiova; ianuarie 2004 - iulie 2004 - comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak.



De-a lungul activităţii sale, Nicolae Ciucă a primit mai multe distincţii: Emblema de Onoare a Informaţiilor Militare, Emblema de Onoare a Logisticii; Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene; Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate; Emblema de Onoare a Medicinei Militare; Emblema de Onoare a Forţelor Navale; Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii; Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler; Emblema de merit "În Serviciul Armatei României" cls. a III-a; Emblema de merit "În Slujba Păcii" cls. a III-a; Emblema de Onoare a Statului Major General etc.



Ciucă a absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova şi, ulterior, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu. Pe CV-ul său, apar în perioada 1993-1995, cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Specialitatea Arme Întrunite, Bucureşti. Acesta are şi un doctorat în ştiinţe militare cu lucrarea „Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale.



Nicolae Ciucă a fost implicat într-un scandal iscat la finele anului trecut între Ministerul Apărării şi preşedintele Klaus Iohannis.



Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciucă ca şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcţie.



Ulterior, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Apărării Gabriel Leş au acuzat că şeful statului nu a avut bază legală, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.



Situaţia a fost dezbătută în instanţă, care a dat câştig de cauză Administraţiei Prezidenţiale.



Bogdan Aurescu, propunerea de ministru de Externe - Diplomat de carieră



Bogdan Aurescu, propunerea PNL pentru Ministerul de Externe, are 46 de ani şi este diplomat de carieră, iar din mai 2016 deţine funcţia de consilier prezidenţial pentru politică externă. El a fost Ministrul Afacerilor Externe al României din noiembrie 2014 până în noiembrie 2015



Bogdan Aurescu a absolvit Facultatea de Drept în 1996, şi Facultatea de Istorie în 1998, ambele în cadrul Universităţii din Bucureşti, Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare Internaţională „Nicolae Titulescu – Henri Capitant”, în 1996 şi Colegiul Naţional de Apărare din Bucureşti, în 2000.



Acesta a debutat în activitatea didactică în anul 1998. Este doctor în ştiinţe juridice, specializare în drept, cu distincţia « Summa cum laude », cu teza „Conceptul de suveranitate şi supremaţia dreptului internaţional”. De asemenea, a finalizat programul de cercetare post-doctorală în domeniile Dreptul Internaţional al Protecţiei Minorităţilor, Drept Internaţional Umanitar, Dreptul Refugiaţilor şi Drept Penal.



Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, unde a predat sau predă Drept Internaţional Public, Drept Diplomatic şi Consular, Organizaţii şi Relaţii Internaţionale, Jurisdicţii Internaţionale, Dreptul Internaţional al Protecţiei Minorităţilor.



Între 2009 şi 2014 a fost Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe (februarie 2009 – august 2010 - Secretar de Stat pentru afaceri strategice; august 2010 – februarie 2012 - Secretar de Stat pentru afaceri europene, coordonând, de asemenea, Direcţia Politici de Securitate; martie – iunie 2012 - Secretar de Stat pentru afaceri globale; iunie 2012 – noiembrie 2014 - Secretar de Stat pentru afaceri strategice). Are gradul diplomatic de ambasador, conform site-ului Administraţiei Prezidenţiale.



Lucrează în MAE român din 1996, începându-şi activitatea în cadrul Direcţiei Juridice şi Tratate, ca referent relaţii. Între 1998 şi 2003 a ocupat succesiv funcţiile de consilier în cadrul Cabinetului Ministrului, director adjunct al Direcţiei Juridice şi Tratate, director al Cabinetului Ministrului, director al Direcţiei Juridice şi Tratate / Drept Internaţional şi Tratate, director general al Direcţiei Generale Afaceri Juridice.



Din septembrie 2004, Bogdan Aurescu a fost Agentul României pentru Curtea Internaţională de Justiţie, coordonând activitatea echipei care a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internaţională de Justiţie privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră. Este cunoscut drept „eroul de la Haga” pentru câştigarea procesului împotriva Ucrainei. Pe 3 februarie 2009, Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a pronunţat cea de-a o suta hotărâre a sa, respectiv decizia în procesul intentat de România Ucrainei, în 2004, privind delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră. Instanţa a recunoscut jurisdicţia şi drepturile suverane ale României pentru o suprafaţă de platou continental şi zonă economică exclusivă de 9.700 de kmp, adică 79,34% din zona în dispută cu Ucraina.



Este autor, co-autor sau coordonator al unui număr de 15 volume în domeniul dreptului internaţional, 26 capitole publicate în volume colective, 17 studii publicate în volume ale conferinţelor internaţionale de specialitate şi peste 140 de articole, studii, comentarii, recenzii publicate în reviste româneşti şi străine, cum ar fi Revista Română de Drept Internaţional, Analele Universităţii din Bucureşti-Seria Drept, Curierul Judiciar, Annuaire Français de Droit International, The International Journal of Marine and Coastal Law, Helsinki Monitor. Security and Human Rights, European Yearbook of Minority Issues, Revue Hellenique de Droit International, Chinese Journal of International Law. Ca membru supleant (expert juridic independent) al Comisiei de la Veneţia, a fost raportor sau co-raportor pentru 29 de rapoarte, opinii sau studii ale acestei instituţii.



Bogdan Aurescu a fost promovat în funcţiile de subsecretar de stat şi ulterior de secretar de stat de către Adrian Năstase. Aurescu a fost asistentul lui Adrian Năstase la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti la disciplina Drept Internaţional Public şi cei doi au scris împreună inclusiv tratate de drept. Aurescu a candidat pentru un loc în Parlament din partea PSD în 2004 în Dâmboviţa, însă nu a câştigat.

Victor Costache, propus pentru Ministerul Sănătăţii - Chirurg cardiovascular



Victor Costache, propus pentru Ministerul Sănătăţii, are 45 de ani, este chirurg cardiovascular, autor al mai multor premiere în domeniul chirurgiei endovasculare, specializat în Franţa. Medicul conduce un spital privat în Sibiu şi este consilier al lui Ludovic Orban pe probleme de sănătate.



Victor Costache are 45 de ani, este chirurg cardiovascular şi director medical al unui spital privat din Sibiu. Mulţi ani a profesat în Franţa, unde s-a şi specializat, devenind specialist în Chirurgie Cardiovasculară şi Toracică.



Costache a terminat Facultatea de Medicină de la Iaşi şi a urmat un rezidenţiat la Toulouse, în Franţa.



S-a întors în ţară, iar din 2013, după ce devenise membru titular al Colegiului Francez de Chirurgie Caradiovasculară, conduce secţia de Chirurgie Cardiovasculară şi Toracică a spitalului privat din Sibiu şi este profesor la Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu şi coordonator doctoranzi.



Costache este membru PNL de la începutul anului 2019 şi este şi consilierul preşedintelui PNL Ludovic Orban pe probleme de sănătate.



Acesta este şi autorul mai multor premiere medicale naţionale şi internaţionale în chirurgia endovasculară: primul anevrism toracic rupt tratat endovascular din România, prima protezare mitrală endoscopică cu tehnologie RAM din lume şi record mondial pentru cel mai complex caz de patologie aortică tratat endovascular.

Bogdan Gheorghiu, propus pentru Cultură - În 2007 a deschis un post tv

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Gheorghiu este, din 2016, deputat în Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, din partea Partidului Naţional Liberal, potrivit cdep.ro.

Totodată, din 2016, este membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

După ce a absolvit cursurile Facultăţii de Arte-Actorie din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, în 1999, a pus bazele Teatrului Dramatic "Bucovina", după care, în 2000, a fost realizator la Tele7ABC. În perioada 2000 - 2007, a realizat emisiuni la Radio AS Suceava, iar, în paralel, a deschis staţia locală OTV Suceava (2002 - 2003), a fost manager al Radio Gold Rădăuţi (2004) şi a pus bazele postului TV Rădăuţi (2005 - 2006).

În 2007, a deschis postul regional de televiziune Bucovina Tv, unde a fost realizator, director de programe, manager şi proprietar al postului.

În 2014 s-a retras din televiziune, iar, în ianuarie 2016, s-a înscris în PNL.

În CV-ul său publicat pe cdep.ro, Bogdan Gheorghiu se descrie drept o persoană comunicativă, pragmatică, cu dorinţă de implicare şi abilitate de a lucra în echipă.

Potrivit celei mai recente declaraţii de avere, acesta este deţine împreună cu soţia un apartament şi o casă de locuit, în Suceava, respectiv la Vadu Moldovei, şi un alt apartament moştenit în 2019, situat în acelaşi municipiu. De asemenea, în judeţul Suceava, deţine singur şi împreună cu soţia patru terenuri, cu o suprafaţă totală de aproape 20.000 de metri pătraţi.

În prezent, ministrul interimar al Culturii este Valer-Daniel Breaz.