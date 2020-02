„Nu voi vota niciodată un alt Guvern Orban, cum nu am făcut-o nici până acum”, a spus Ciolacu la Parlament.

"Până acum nu am reuşit un asemena scor. Mă bucur mult. Nu eu am reuşit, domnul Orban i-a mobilizat la vot. Acum, e o criză. Aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de preşedintele Iohannis. Voi avea o discuţie cu domnul Ponta să facem o alianţă. Nu noi avem problema de a crea o majoritate. Astăzi am avut o singură discuţie cu domnul Ponta şi am căzut de acord să discutăm", a declarat Ciolacu.

Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri, moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR fiind votată de 261 de parlamentari, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.