"Am o rugăminte, ne-au cântat de prea multe ori prohodul ca să fim trişti. Cea mai mare calitate a mea este de a fi membru al PSD din 1990. Am să pierd această calitate când voi merge, ca fiecare dintre noi, la locul cu verdeaţă. Cei care au reuşit să dea acest guvern jos, sunt cei pentru care am făcut campanie. Culmea. Ai noştri. Noi am strâns voturi pentru ei, noi am mers prin ţară, voi primarii i-aţi ajutat şi au făcut ce au făcut şi i-aţi văzut la televizor. Ei nu mai au ce căuta în acest partid. O să le vină răsplata ce o merită mai repede decât consideră ei şi decât se aşteaptă", a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, înaintea participării la evenimentul de lansare a programului de candidat, la Romexpo.."

"Categoric aş fi vrut să fiu mai vesel, dar când văd mobilizarea de azi categoric există o speranţpă. Nu avem voie să mai facem nicio greşeală. Vom demonstra că de data aceasta numia noi suntem în stare să aducem pe cea mai înaltă poziţie, ce nu am reuşit nici americanii, culmea o femeie, Viorica Dăncilă. Eu nu mă regăsesc în discursul lui Barna, Iohannis, pentru că sunt social-democrat. Singurul om care va respecta Constituţia este unul singur, preşedintele nostru, Viorica Dăncilă", a mai spus Ciolacu.

De asemenea, social democratul a afirmat că va fi "unul dintre pilonii unităţii" în PSD.

"Eu nu o să mă mai las păcălit. Eu vă promit că nu vom mai face nicio greşeală. Nu avem voie din acest moment să mai facem nicio greşeală şi să nu mai fie nicio dispută între noi, iar eu promit, în faţa dvs, că voi fi unul dintre pilonii unităţii acestui partid. În turul doi va câştiga cel care va fi votat cu inima. Un singur om poate fi votat cu inima din lista de candidaţi, preşedintele nostru Viorica Dăncilă", a spus Marcel Ciolacu.