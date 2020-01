"Propunerea Comitetului Executiv, dar rămâne decizia la grupul social-democrat de la Senat, este Titus Corlăţean. Cred că e una îndreptăţită mai ales după victoria de la Comisia de Monitorizare", a declarat Marcel Ciolacu, vineri, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Acesta a mai spus că Teodor Meleşcanu doreşte să-şi înainteze demisia de la şefia Senatului.

"Am stat de vorbă cu domnul Meleşcanu şi a spus că dânsul şi-ar dori să-şi înainteze demisia, pentru că aşa este corect şi am luat act de dorinţa dânsului, una cât se poate de normală. Totodată am discutat şi despre acordul pe care PSD îl va avea pe viitor cu Forţa Naţională", a conchis Ciolacu.

Judecătorii Curţii Constituţionale au decis că Teodor Meleşcanu a fost ales nelegal în funcţia de preşedinte al Senatului.

CCR a dezbătut sesizarea de neconstituţionalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR şi a unor senatori neafiliaţi privind alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului.

Teodor Meleşcanu a fost ales pe 10 septembrie 2019, la propunerea PSD, preşedinte al Senatului.

Foto: Ştefan Micsik