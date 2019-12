"În ultimul ceas, mă aşteptam ca prim-ministrul Orban să înceapă să ia totuşi şi nişte decizii bune. Decizia de a veni prin asumare cu bugetul este o decizie foarte proastă. Mă bucură că este pe 23 decembrie, o să ne reunim luni în BPN şi vom lua decizia (despre ce vom face-n.r.). Ce am decis astăzi am şi făcut. Am depus cele două sesizări la Curte pentru cele două legi asumate în Parlament. Mi se pare o greşeală democratică. Nu vreau să intru în jurisprudenţa CCR sau în detalii juridice", a afirmat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă de după alegerea Gabrielei Firea în funcţia de lider al PSD Bucureşti.

Întrebat dacă ia în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură, liderul socia-democrat a spus: "Este posibil orice".

"Încercaţi să intraţi în noua logică a PSD. De data aceasta, mai mulţi colegi şi-au asumat o conducere şi vrem ca aceste decizii să le luăm în interiorul partidului, nu la televizor", a mai precizat Ciolacu.

De asemenea, întrebat dacă îşi doreşte ca Executivul condus de Ludovic Orban să fie înlăturat, preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat: "În mod Ctegoric, la cum arată...".

Ludovic Orban a declarat că cea mai potrivită dată pentru plenul reunit, în cazul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul viitor, este 23 decembrie. Premierul a precizat că Executivul va decide marţi procedura pe care o va urma pentru adoptarea actului normativ.