"Am traversat un an în care am ţinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democraţiei. Unii au vrut să dispărem şi au întreţinut pentru asta un permanent război în societate. Nu le-a ieşit! PSD se va întoarce în 2020 mai puternic, mai determinat şi mai hotărât ca niciodată să lupte alături de cei mulţi, care au fost abandonaţi de guvernarea de dreapta preocupată doar să îi facă pe cei bogaţi şi mai bogaţi", se arată în mesajul lui Marcel Ciolacu, publicat pe Facebook.

Acesta acuză PNL de abuzuri şi incompetenţă.

"2020 va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român! Niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalităţile, incompetenţa şi amatorismul acestei guvernări care distruge tot ceea ce s-a făcut bine în România. Vă doresc un An Nou mai bun, cu sănătate şi prosperitate! La mulţi ani 2020!", mai transmite social-democratul.