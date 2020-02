"Este o premieră în România, ca în aceeaşi zi să intri în şedinţă de Guvern cu 24 de ordonanţe de urgenţă. Este un record mondial absolut în orice stat democratic. Am amânat BPR astăzi la prânz să vedem şi noi cu ce va veni Guvernul", a afirmat Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, la Parlament.

Acesta a spus că cel mai mult s-a temut de ordonanţa prin care serviciile medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate se pot derula şi prin furnizori privaţi.

"Domnul prim-ministru, în momentul acesta a privatizat sănătatea românilor fără nicio explicaţie. Noi nu avem nicio problemă să fie încurajate spitalele private. Singura problemă pe care o avem este că ministrul Sănătăţii, cel care a promovat ordonanţa, lucrează şi la spital privat şi este şi ministru. Ne aşteptam ca premierul să iasă să spună că românii nu vor plăti bani în plus dacă se tratează în spitale private sau se tratează în continuare la stat. Logica este clară. Cine are bani va trăi, cine nu are, va muri. Este cea mai macabră ordonanţă, cel mai netransparent mod de a face o aşa-zisă reformă în sănătate în acest moment", a afirmat liderul social-democraţilor.

Totodată, Ciolacu a precizat că Guvernul a dat o ordonaţă prin care încurajează "turismul electoral", sistem ce "avantajează de obicei pe cei care sunt la putere şi organizează alegerile".

"După ce ne-am chinuit 30 de ani să scăpăm de turismul electoral, au venit cu o ordonanţă prin care au legiferat turismul electoral. (...) Vom putea merge din judeţ în judeţ şi vom putea vota oriunde. Eu vă spun că acel sistem nu a funcţionat ultima oară", a adăugat liderul PSD.

În ceea ce priveşte respingerea iniţiativei privind alegerea preşedinţilor de consilii judeţene de către consilierii judeţeni, preşedintele interimar al PSD a spus că se bucură deoarece în cadrul Guvernului "mai există şi oameni cu minte".

"Aţi văzut că au vrut să forţeze şi consiliile judeţene astăzi. Mă bucur că în cadrul Guvernului mai există şi oameni cu minte şi care vor să respecte totuşi legea şi îl felicit pe ministrul Justiţiei că nu a avizat aşa ceva. Nu am avut discuţii nici cu domnul Orban, nici cu domnul Predoiu, nici înainte şi nici după", a declarat Marcel Ciolacu.

Executivul a inclus pe ordinea de zi de marţi, pentru dezbatere şi adoptare, 20 de ordonanţe de urgenţă şi alte patru simple.

Printre acestea se află şi proiectul prin care serviciile medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care sunt suportate din Fondul unic de Asigurări Sociale, se pot derula atât prin furnizori publici, cât şi prin furnizori privaţi.

Totodată, Guvernul a anunţat că va adopta Ordonanţa de Urgenţă prin care sunt reglementate termenele alegerilor anticipate şi se extinde la alegerile parlamentare toate facilităţile de vot care au fost aplicate la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale precedente. Actul normativ presupune şi majorarea numărului de parlamentari de diaspora. Potrivit ministrului de Interne, Marcel Vela, ordonanţa prevede creşterea numărului de parlamentari din diaspora de la doi la patru senatori şi de la patru la opt deputaţi. O altă reglementare adusă prin OUG se referă la extinderea zilelor de vot la trei zile.

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a renunţat la iniţiativa privind alegerea preşedinţilor de consilii judeţene de către ceilalţi membrii ai consiliului judeţean. ”Deşi soluţia politică este corectă, din păcate din punct de vedere constituţional avem o vulnerabilitate de netrecut”, a precizat ministrul de Justiţie Cătălin Predoiu.