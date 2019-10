Marcel Ciolacu a declarat, întrebat dacă i s-a reproşat în interiorul PSD că ar vrea să îl înlăture pe Mihai Fifor, că nu i s-a reproşat aşa ceva în partid. Preşedintele Camerei Deputaţilor a explicat că şi-a exprimat părerea despre Fifor în cadrul formaţiunii, nu public.



„Nu mi s-a reproşat aşa ceva. M-am exprimat în cadrul partidului, în interiorul PSD, nu public”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni, la Parlament, întrebat cum comentează faptul că ar fi printre social-democraţii care ar fi dorit suspendarea lui Mihai Fifor din funcţia de secretar general al PSD.



Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată cu ce a greşit Mihai Fifor de a fost schimbat din funcţia de şef al campaniei electorale, că acesta nu a greşit, însă PSD vrea ca mai mulţi colegi să se implice pentru a maximiza şansele partidului la prezidenţiale.



Coordonatori de campanie vor fi Olguţa Vasilescu, Gabriela Firea, Niculae Bădălău şi Dumitru Buzatu, potrivit unei decizii a CEx al PSD de vineri seară. Anterior, secretarul general al PSD Mihai Fifor era şeful campaniei electorale.



Unii social-democraţi au propus şi suspendarea lui Mihai Fifor din funcţia de secretar general al PSD, însă Viorica Dăncilă s-a opus. Propunerea nu a fost supusă la vot, au precizat surse politice, pentru MEDIAFAX.

Ştirea iniţială. „Mi se pare normal ca PSD să nu voteze sub nicio formă investiriea acestui guvern. Există o cutumă parlamentară în întreaga lume, cei care deţin majoritatea trebuie să asigure şi cvorum. Eu ştiu ce decizii am luat în CEx, de a nu vota. De asta am şi spus că vom avea această discuţie atât la grupul parlamentar din Cameră, cât şi în cel de la Senat. Este normal, când s-a creat o nouă majoritate, respectiva majoritate să voteze Guvernul pe care şi-l doresc”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni, la Parlament.

Social-democratul a adăugat că PSD va fi în opoziţie şi mergând pe această logică ar fi normal să nu voteze în Parlament noul Executiv.

„Eu v-am spus că PSD va fi în opoziţie. Eu cred că e cazul ca cele cinci partide care au votat moţiunea să îşi asume guvernarea. Într-o logică politică mi se pare foarte corect să nu votăm acest guvern”, a completat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a comentat şi despre ideea ca Raluca Turcan să preia şefia Camerei Deputaţilor, spunând că acest lucru nu ar fi posibil deoarece grupul deputaţilor PSD este cel mai mare grup în momentul de faţă.

„În acest moment cel mai mare grup din Camera Deputaţilor este şi rămâne PSD. Am văzut opinia doamnei Turcan care doreşte să preia această funcţie. Totuşi 69 e numărul parlamentarilor PNL, iar al PSD are 133, fiind dublu”.

Încrederea în Guvernul Dăncilă a fost retrasă prin adoptarea moţiuni de cenzură, în plenul reunit de joi al Parlamentului. Klaus Iohannis a avut consultări cu partidele în vederea formării unui nou Guvern. Şeful statului a spus că marţi, cel târziu, va anunţa desemnarea noului premier. PNL a decis în urmă cu câteva luni ca Ludovic Orban să fie propunerea de prim-ministru.