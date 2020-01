Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a anunţat sâmbătă la Iaşi candidaţii formaţiunii pentru Primărie şi Consiliul Judeţean. Este vorba de Liviu Iolu şi Daniel Şandru.

„Cu Liviu Iolu am avut ocazia şi plăcerea să colaborez la Guvern, a fost purtătorul de cuvânt al Guvernului din 2015-2016 şi după ce am terminat mandatul la Guvern, Liviu avea de ales: să se întoarcă în presă cu competenţa pe care o câştigase la Guvern, dar a decis să rămână în continuare în proiectul civic şi apoi în proiectul politic pe care l-am lansat. (...) Daniel Şandru, care este profesor universitar, este ieşean, am avut plăcerea să colaborez cu el la Guvern, a fost secretar de stat la Cancelaria Guvernului şi s-a ocupat de pregătirea Centenarului, după care, după terminarea mandatului s-a reîntors în Iaşi şi ştiu că a avut inclusiv colaborări cu administraţia publică locală, cunoaşte foarte bine judeţul”, a declarat Dacian Cioloş.

Candidaţii finali ai Alianţei USR-PLUS vor fi desemnaţi în următoarea perioadă.

„În perioada următoare vom vedea, colegii noştri de la USR au propus sondaje, noi am propus organizarea unor alegeri primare, una din aceste soluţii sau probabil combinate ne vor permite să desemnăm candidatul care din punctul nostru de vedere prezintă ideile şi are cele mai mari şanse de a câştiga. Deci, şi la Bucureşti, şi la Iaşi, şi la Cluj, şi la Craiova, şi la Broşaov şi în orice oraş din România vom avea un singur candidat din partea Aleinţei USR-PLUS”, a mai spus liderul PLUS.

Consiliul Naţional al PLUS a ales sâmbătă la Iaşi şi Biroului Naţional al formaţiunii, din care fac parte Dragoş Tudorache, care a fost desemnat şi preşedinte executiv al partidului, Andrei Lupu, Oana Ţoiu, Vlad Voiculescu, Alin Mituţa, Oana Urcsache, Daniela Şerban, Monica Berescu, George Căţean şi Victor Giosan.