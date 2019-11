„A decurs foarte bine. A durat cam o oră şi jumătate. Nu s-au fumat. Am fost intr-o instituţie publică. Nu cred că l-a deranjat ceva. Insistenţă cu alegerile anticipate, încerca să spună că e un lucru greu de realizat, dar i-am explicat că toată lumea are de pierdut dacă prelungim această agonie”, a spus Dacian Cioloş, la Digi24.

Un alt subiect de discuţia a vizat legea recursului compensatoriu, unde liderul PLUS a susţinut că va urmpri cu atenţie procedura de abrogare a acesteia.



„Sigur, am ridicat problemă Secţiei Speciale, care trebuie eliminată. E concluzia analizei Comisiei de la Veneţia, a Comisiei Greco, a Comisiei Europene. E o instituţie care nu funcţionează. Legea recursului compensatoriu, vedem ce efecte a avut. Soluţia cea mai la îndemână e să o eliminăm complet. Pe de altă parte eu pot fi de acord cu domnul ministru Predoiu că nu trebuie doar să o înlocuim, ci să fie ceva pus acolo. Eu nu am vorbit cu domnul ministru Predoiu. Domnul premier a amintit faptul că au în programul de guvernare acest angajament şi că se va ţine de această promisiune. Cum? O să vedem în perioada următoare. Eu i-am zis că vom urmări atent”, a subliniat Cioloş.