Cioloş: Noi nu avem nevoie să semnăm un pact cu PSD

Dacian Cioloş a declarat că, în cazul în care PLUS va ajunge la guvernare nu va tăia salariile şi pensiile, precizând că PSD le-a crescut „pe banii altora”. Liderul PLUS a precizat că partidul pe care îl conduce nu are nevoie să semneze un pact cu PSD.