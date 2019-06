„Voi face de acolo (de la Bruxelles r.d.) tot ce pot pentru ca România să fie solid poziţionată la nivel european ca să ne atingem obiective politice pe care le-am anunţat în campania electorală. Dar, am spus în campania electorală, eu am intrat în politică pentru un proiect de modernizare a României, nu pentru altceva. Dacă voiam funcţii la nivel european, puteam să le am, foarte probabil, şi fără să intru în politică în România”, a declarat Dacian Cioloş.

„Eu îmi doresc să contribui în primul rând la modernizarea României. Cu siguranţă voi face tot ce ţine de mine pentru ca USR-PLUS să fie parte a majorităţii parlamentare sau chiar să obţină majoritatea parlamentară pentru a guverna începând de anul viitor”, a declarat Dacian Cioloş.

„Dacă va fi nevoie de mine în ţară, da, sunt gata să-mi pun la dispoziţie cunoştinţele, competenţele pentru a moderniza România”, a adăugat liderul PLUS.

Despre partenerii din alianţă: Nu avem divergenţe, dar discutăm

Dacian Cioloş a declarat vineri că nu există divergenţe între partidul al cărui lider este şi USR, dar cele două formaţiuni trebuie să se alinieze pe obiective comune.

„Noi suntem în discuţie, în continuare, cu colegii de la USR pentru a negocia o alianţă politică şi nu sunt deloc atât de tensionate discuţiile cum văd că tot circulă în mass-media. Chiar astăzi vom avea o nouă rundă de discuţii. Ieri, Dan Barna a fost şi el la Bruxelles pentru că am avut o întâlnire cu lideri ai partidelor care sunt membre ale grupului politic pe care îl conduc. Noi suntem în contact. Cu Cristian Ghinea sunt coleg în Parlament.”

Întrebat dacă există divergenţe între cele două partide, liderul PLUS a declarat că: „Nu avem divergenţe, dar discutăm. Pentru că dacă nu am avea motive să discutăm, nu am avea motive să ne întâlnim. Am venit şi am anunţa că suntem de acord. Ca să fim de acord trebuie să discutăm. Asta nu înseamnă că avem divergenţe. Noi avem opinii despre cum ar trebui făcute lucrurile, colegii de la USR au opinii şi exact astă este scopul unor discuţii şi ale unor negocieri, să ne aliniem pe nişte obiective comune pentru că, evident, colegii de la USR au nişte obiective şi au o anumită viziune - pe care o cunoaştem în mare parte doar am lucrat cu ei şi în campania pentru europarlamentare - noi, în PLUS, suntem un partid care se consolidează”, a adăugat Dacian Cioloş.

Răspunsul liderului PLUS vine în contextul în care în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora la rundele de negocieri între liderii celor două partide au existat tensiuni, culminând cu plecarea bruscă a lui Dacian Cioloş de la masa discuţiilor.