„A fost un vot politic, în primul rând şi a fost 19 la 19. Acum interpretarea preşedintelui comisie de la PSD a fost că este un vot negativ. Este un vot politic în care nu s-a luat o decizie, dacă mă întrebaţi pe mine. Cred că am reuşit să răspund nelămurilor de acolo, chiar dacă uenle întrebări nu îşi aveau sensul în această comisie, pentru că erau luate din titluri de tabloid şi can can. Dar am răspuns şi acolo”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de marţi a comisiilor reunite pentru buget”, a afirmat Florin Cîţu, marţi, la finalul şedinţei comisiilor reunite pentru buget.

Întrebat cum vede comportamentul lui Eugen Teodorovici faţă de el, pe parcursul audierii, liderul senatorilor PNL a spus că a cerut decenţă, la începutul şedinţei comisiei, însă pare-se că nu se poate acest lucru.

„Chiar am cerut să fie o discuţie decentă. Se pare că nu se poate şi apoi ne întrebăm de ce imaginea Parlamentului este cea care este în România. Atunci când preşedintele executiv al PSD dă tonul acestui tip de dezbatere care nu ne face cinste în Parlament, este foarte clar că ceilalţi nu aveau ce face decât să îl urmeze. Deşi în partea de început a comisiei am cerut decenţă, nu am fost ascultat şi aţi văzut că lucrurile au degenerat. Acum nu eu sunt cel care va trebuie să îşi evalueze pe preşedintele executiv al PSD, ci românii îl vor evalua”, a conchis Cîţu.

Audierea ministrului desemnat al Finanţelor Florin Cîţu în comisiile de buget reunite a fost întreruptă în mai multe rînduri de ministrul demis al Finaţelor Eugen Teodorovici, care s-a remarcat şi prin folosirea unor termeni inadecvaţi.

„Cu mine s-a terminat. Îmi plac c....., dar nu blonde”, a spus la un moment dat Teodorovici; nu este clar la ce s-a referit.

Ulterior, la ieşirea din sală, Teodorovici a negat că a folosit termeni nepotriviţi: „Vă spun şi dumneavoastră că n-am spus acest lucru”.

Până acum, Florin Cîţu, propus la portofoliul Finanţe este singurul care a primit aviz negativ în comisiile parlamentare.

Marţi şi miercuri sunt audiaţi toţi cei 16 miniştri cu portofoliu nominalizaţi în Cabinetul Orban în comisiile parlamentare, urmând ca votul pentru învestirea Guvernului să fie dat, lunea viitoare, într-un plen reunit care începe la ora 14.00.

Orban, despre avizul negativ din comisii pentru Cîţu: Un vot politic, nu are legătură cu prestaţia

Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, luni, că avizul dat în comisiile de buget ale Parlamentului, privind numirea lui Florin Cîţu la Ministerul Finanţelor, a reprezentat doar un vot politic, care nu are nicio legătură cu prestaţia şi profesionalismul liberalului.

„A fost un vot politic, care nu are nicio legătură cu calitatea prestaţiei, cu profesionalismul şi cu soluţiile prezentate de colegul meu Florin Cîţu. Îi felicit pe colegii mei pentru felul în care s-au prezentat, le mulţumesc parlamenatrilor de toate culorile politice care au audiat cu extrem de mare seriozitate candidaţii noştri de miniştri şi le-au acordat încrederea. În cele mai multe comisii nu s-a votat politic, ci s-a votat efectiv după prestaţia candidaţilor, de la generalul Ciucă, la Costel Alexe, de la Oros la Costache. A fost o prestaţie serioasă şi profesionistă. Apreciez faptul că au votat în favoarea candidaţilor noştri. Am convingerea că până luni mai sunt multe nopţi şi noaptea e un sfetnic bun. Am încredere că luni va exista cvorum şi Guvernul va fi învestit”, a spus Orban, în Parlament.

Florin Cîţu, ministrul desemnat al Finanţelor a primit aviz negativ din partea comisiilor pentru buget ale Parlamentului.

Cu 19 voturi pentru şi 19 împotrivă, Florin Cîţu are aviz negativ.

Miercuri are loc ultima zi de audieri, urmând ca votul de învestire al Guvernului să aibă loc în plenul reunit de luni, 4 noiembrie.