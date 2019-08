„La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi la care aşteptatm un răspuns favorabil, dând oamenilor speranţa îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de cotnrapropunere şi i-am spus că voi merge în faţa colegilor. Colegii au luat hătorârea de a se renunţa la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„Coaliţia a funcţionat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică şi nu am obiceiul să fac opoziţie în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărţim. Noi vom trece în opoziţie. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale, pentru a nu se mai spune că intenţia de a părăsi coaliţia", a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu, despre moţiune: Partidul de opoziţie votează împotriva guvernului

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, întrebat cum vor proceda parlamentarii ALDE la moţiunea de cenzură, că ALDE va acţiona ca un partid de opoziţie şi va vota împotriva Guvernului.

„Ce face un partid de Opoziţie. Noi nu votăm pro Guvern, partidul de Opoziţie votează moţiunea împotriva Guvernului, dacă aveaţi îndoieli”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, la finalul unei şedinţe a conducerii ALDE, luni, la Parlament.

La întrunirea de luni, ALDE a mai decis ieşirea de la guvernare şi alianţa cu Pro România.

PNL va depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, a anunţat, luni, Ludovic Orban, afirmând că a mandatat liderii grupurilor parlamentare din PNL să negocieze cu celelalte partide în acest context.

Tăriceanu îi răspunde lui Dăncilă: Ne califică laşi, dar nu a avut curajul să vină cu restructurarea