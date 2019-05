"Am votat pentru o Românie normală, aşa cum mi-am dorit-o acum 30 de ani, când am fost pe baricade la Revoluţie, în 1989. Am votat pentru oameni care cred în Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, pentru oameni normali, gospodari, pentru oameni care constuiesc, nu pentru oameni care dărâmă şi sper ca votul meu să conteze şi sper ca votul tuturor românilor să conteze. Sper ca astăzi România să dea un semnal foarte clar că sunt alături de oameni şi de români care vor binele României, nu români care să închine ţara străinilor. Nu am ridicat buletinul pentru referendum, un referendum la care nici măcar cel care l-a creat nu ştia întrebările, am spus de la început lucrul ăsta. Am votat cu oameni sănătoşi, patrioţi, care luptă pentru ţara lor", a declarat Codrin Ştefănescu, la ieşirea de la vot.

La plecare, Codrin Ştefănescu a fost huiduit de câţiva oameni care i-au reproşat că minte de 30 de ani, acesta răspunzându-le să meargă la vot.

Secretarul general PSD a votat la Secţia nr. 150 din Capitală.