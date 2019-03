" De ce se tot întârzie la ministerul Dezvoltării proiecte? De ce se bâlbâie compania de Drumuri să dea un aviz pentru Popeşti Leordeni sau predarea unui teren de la nu ştiu ce minister către primăria Popeşti Leordeni să facă o grădiniţă. De ce la Pantelimon, o unitate militară, unde primăria vrea să dezvolte, se plimbă de la un minister la altul? Vă spun de ce: în ministere şi agenţii au o singură preocupare-cum să scrie de ce nu se poate. Şi dacă nu găsesc motiv, spun că se încalcă Constituţia. Ca să nu se susţină programele locale", a declarat Liviu Dragnea, la Snagov.

"Am întocmit Codul administratv, l-am votat, a fost atacat la CCR, a venit la Parlament. Poate guvernul se gândeşte că acest Cod Administrativ ar trebui aprobat prin OUG pentru că de doi an noi suntem la guvernare dar nu la putere.Nu am vorbit cu un primar care să nu se plângă de avize şi aprobări. O ţară nu se poate dezvolta aşa"', a mai spus Dragnea.

Ulterior, liderul PSD a afirmat că proiectul poate suporta unele modificări, dar este nevoie de măsuri: "Dacă va rămâne tot în proceduri de revizuire, de redactare la CCR riscăm să pierdem si acest an pentru că sistemul administrativ trebuie uşurat, îmbunătăţit, oamenii au nevoie de o administraţie suplă".

Întrebat dacă este de acord cu traducerea documentelor în limba maghiară, liderul PSD a răspuns: "Asta e de văzut. Probabil că nu"

Judecătorii CCR au admis sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi a Opoziţiei cu privire la Codul administrativ al României. Şeful statului argumentează că introducerea pensiilor speciale şi articolul privind folosirea limbii minorităţilor în administraţia locală sunt neconstituţionale.

