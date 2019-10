Raportul de respingere a iniţiativei legislative a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” şi 10 „împotrivă”. Raportul urmează să ajungă într-unul din plenurile Camerei Deputaţilor pentru a fi votat, în calitate de prim for sesizat.

În cadrul dezbaterilor din Comisia juridică a fost amintit şi proiectul de raport MCV care este critic la adresa existenţei Secţiei de investigare a infracţiunilor în justiţie (SIIJ), precum şi despre faptul că Bulgaria ar putea să iasă de sub incidenţa Mecanismului de Verificare şi Cooperare. Liberalul Ioan Cupşa a vorbit şi despre posibile intimidări ale magistraţilor şi despre faptul că Secţia a fost creată pentru a controla justiţia.

Redăm discuţiile din şedinţa de marţi a Comisiei juridice:

„Ioan Cupşa, deputat PNL – Noul ministru din Guvernul PNL cu certitudine va susţine şi cred că va duce la bun sfârşit acest demers desfiinţare a SIIJ. Nu vă mai e utilă. Dacă nu mai sunteţi la putere la ce vă mai este utila, domnule Iordache.

Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei juridice, deputat PSD - Dacă nu ne mai e utilă, ţinem la independenţa judecătorilor. În ceea ce priveşte susţinerea în continuare a USR, o înţeleg. Nu e legitimă, e de înţeles, dar vă descalifică complet.

Stelian Ion, deputat USR - A renunţat la nişte căi de atac pentru domnul Hrebenciuc, domnul Sebastian Ghiţă. Acolo e stat în stat. Dacă unul dintre procurori săvârşeşte orice fel de infracţiune, doar colegii să se vor pronunţa, vor decide dacă se face sau nu anchetă. Asta înseamna stat în stat.

Stelian Ion, deputat USR - O mare parte dintre anchetele de la DNA s-au dus pe această filieră pe SIIJ în mod artificial. Faptul că era nominalizată o persoană, că era anchetată o persoană şi avea calitatea de judecător a dus din start la declinarea de competenţă pentru această secţie. Deci această Secţie este o pagubă. Nu ştim cu ce magistraţi aţi discutat, dar asociaţiile reprezentantive ale magistraţilor au invocat acest argument. Dacă vă faceţi că nu vedeţi, e treaba voastră, dar să ştiţi că pierdeţi orice credibilitate pe care de altfel nu aţi avut-o niciodată. Aţi încercat să aduceţi modificări negative legislaţiei.

Florin Iordache, deputat PSD - Înţelegi mai greu, îţi explic după aia. Da, da înţelegi mai greu.

Stelian Ion, deputat USR - E grav să spuneţi că avem puţine condamnări ale judecătorilor. Dvs. aţi spus-o.

Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei juridice - Tocmai am spus că dacă sunt sub 10 condamnări.

Eugen Nicolicea, deputat PSD – Criticile internaţionale care se referă la criticile aduse de parlamentari justiţiei sunt foarte vehemente şi sunt şi în MCV. De astfel, noi am adoptat un cod de conduită care ne face să ne abţinem de la astfel de declaraţii. Domnul Stelian Ion este singurul pe care l-am auzit în ultima vreme atacând justiţia. O să iau stenograma şi am s-o public cu ce a zis despre ce face Secţia specială, ş.a.m.d.

Nicuşor Halici, deputat PSD - Procurorul-şef e numit pe criterii profesionale, nu politice.

Ioan Cupşa, deputat PNL – O altă iniţiativă legislativă are acelaşi obiect, desfiinţarea SIIJ. Ne-am permis acolo să vorbim, preluând din presă, din rapoartele făcute de către Comisii, instituţii internaţionale şi un aspect care pentru noi e relevant. Pare că această secţie, în afară de a crea mijloace să controleze justiţia, produce şi un efect de intimidare asupra magistraţilor. Această intimidare a magistraţilor este din păcate un fapt. Aţi vorbit despre 60.000 de dosare şi doar despre 10 magistraţi condamnaţi. Nu ştiu care a fost intenţia dvs întrutotul, dar în ceea ce priveşte afirmaţia dvs, mesajul a ajuns la magistraţi. E vorba despre o ameninţare a unui parlamentar care se dedă la o astfel de intimidare a magistraţilor.

Nicuşor Halici, deputat PSD – Dacă din 60.000 doar 10 sunt condamnaţi, înseamnă că celelalte sunt ţinute în sertare. (...) Mai vedem corpul magistraţilor judecătorilor din CSM care sunt blocaţi de o parte a CSM să numească pe criterii exclusiv profesionale, nu politice, nu se poate.

Ioan Cupşa, deputat PNL - Atunci când am pronunţat anumite cifre am făcut-o pentru a releva care este întinderea fenomenului. Am făcut-o folosindu-mă de datele pe care le-aţi urcat pe site. Am avut argumente obiective, consistente, nu de natură politică, în legătură cu nevoia de a desfiinţa această secţie specială. V-am auzit vorbind despre principiul specializării, nu v-am auzit aducând un singur argument care să ne răstoarne această susţinere.

Cătălin Predoiu, deputat PNL - Unul dintre antevorbitori a menţionat MCV pentru că e conţinută şi în raportul precedent, este şi în cel actual, şi recomandarea este aceeaşi, respectiv că e o soluţie nefericită şi se recomandă desfiinţarea. Cred că de aceea s-a făcut această legătură. Vreau să vă citesc presa naţională de azi care, citând surse de la Bruxelles, se pare că Bulgaria va fi scoasă de sub monitorizare. Începând cu acest raport Bulgaria devine practic un stat ca şi statele vechi fondatoare ale UE, fără niciun fel de diferenţă. Vreau să vă întreb care a fost politica mai dreapta a sistemului bulgar care să bifeze mecanismul, sau a celui românesc care a înţeles să rupă legăturile cu acest raport. Parlamentul trebuie să găsească cea mai înţeleaptă soluţie la toate problemele, inclusiv la cea a SIIJ.

Nicuşor Halici, deputat PSD - Într-o anumită măsură aveţi dreptate. E adevărat că Bulgaria nu are nici DNA, nici ANI, şi nu trebuie să îndeplinească atâtate condiţionalităţi. Fără să aibă DNA, ANI, ce să mai vorbim de alte secţii. La noi din mai puţine recomandări au derivat altele şi altele. La ce achiesez eu este faptul că ei şi-au jucat bine cartea, mă refer la anul 2012, când noi eram într-o situaţie mult mai favorabilă. Astăzi ei sunt într-o situaţie mai favorabilă. Azi au negociat politic şi cu secţii şi fără secţii. Noi că ne ducem şi ne reclamăm unii pe alţii la Bruxelles, nu reuşim. Cel puţin din punct de vedere al Camerei Deputaţilor noi am bifat cam tot ceea ce era în ultimul raport”.