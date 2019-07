„Am avut discuţii pe teme de politică internă, pe temă de politică europeană şi de asemenea am avut un început de discuţie referitor la campania pentru aprezidenţiale, în sensul în care PNL susţine candidatura lui Iohannis. În ceea ce priveşte temele de politică internă, am discutat legat de proiectul de revizuire a Constituţiei, care a fost înaintat în cadrul parteneriatului pentru consolidarea parcursului european. De asemenea am avut discuţii legate de evoluţia privitoare la legile electorale şi în mod evident am apreciat că până la urmă cu o presiune destul de mare din partea preşedintelui care să permită exercitarea dreptului de vot în Diaspora. Am discutar despre raportul GRECO şi teme de politică internă”, a afirmat Ludovic Orban, la finalul întâlnirii liberalilor cu preşedintele Klaus Iohannis.

Liderul PNL a adăugat că au fost discuţii şi despre calendarul pentru alegerile prezidenţiale din toamnă.

„Va urma votul pentru alegerea preşedintelui Comisiei Europene, vot care va fi dat de Parlamentul European în urma propunerii date de Consiliul European. E un candidat, Ursula von der Leyen, care trebuie susţinut cu toate forţele. În privinţa pregătirii alegerilor, am discutat despre un eventual calendar. Am discutat despre diferitele momente de perioadă de pre-campanie, când trebuie să înceapă stârngerea de semnături, când trebuie să demareze procedurile. Toate aceste detalii le vom stabili cu siguranţă în momentul când vom şti data alegerilor. În mod evident dacă este data de 10 noiembrie, cel mai probabil campania de strângere de semnături va înepe în jurul datei de 10 august”, a explicat Orban.

Întrebat ce mesaj le-a transmis Klaus Iohannis liberalilor şi ce le-a cerut acestora, Ludovic Orban a răspuns: „Hotărâre, mobilizare, seriozitate, susţinerea evidenţă a tuturor mesajelor preşedintelui. Lucruri normale şi fireşti în campanie”.

Preşedintele liberal a mai spus că „este bine ca acest referendum să se desfăşoare odată cu alegerile prezidenţiale, fie odată cu primul tur, fie cu al doilea tur”.

Orban a precizat că PNL o va susţine pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european.

Discuţii despre prezidenţiale în PNL

Preşedintele Klaus Iohannis va avea o întrevederea, marţi, de la ora 17.00, la Vila Lac 3, cu liderii PNL, discuţiile vizând alegerile prezidenţiale au declarat surse liberale pentru Mediafax. La întâlnire vor participa Ludovic Orban, Vasile Blaga, posibil şi Rareş Bogdan.

Ludovic Orban, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Raluca Turcan, Florin Cîţu, Iulian Dumitrescu, Cristian Buşoi, Marian Petrache şi posibil Rareş Bogdan ar fi printre liberalii care se vor vedea, marţi, cu şeful statului la vila de protocol, au precizat sursele citate.

Întrevederea se va axa pe strategia la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, în contextul în care Klaus Iohannis a anunţat în iunie 2018 că va candida pentru un al doilea mandat la Cotroceni, iar PNL a decis susţinerea candidaturii şefului statului.

Nu este prima întrunire a lui Klaus Iohannis cu liberalii. Aceştia s-au mai văzut de-a lungul anului cu preşedintele României pentru a discuta despre prezidenţiale, cât şi anterior campaniei pentru europarlamentare, în vederea unei strategii comune la referendumul pe justiţie care a avut loc odata că scrutinul pentru PE, pe 26 mai.

USR şi PSD sunt şi ele în procesul de stabilire a candidaţilor proprii la prezidenţiale.

Preşedintele USR Dan Barna a declarat, pentru Mediafax, că este posibil ca la finalul acestei săptămâni sau în maxim o săptămână şi jumătate Alianţa 2020 USR-PLUS să anunţe candidatul la alegerile prezidenţiale.

USR şi PLUS se află în negocieri pentru a stabili candidatul Alianţei pentru un mandat la Cotroceni. Liderii celor două formaţiuni au explicat că va fi un tandem al Alianţei USR-PLUS. Dacă Dan Barna va fi prezidenţiabilul, atunci Dacian Cioloş va fi propunerea de premier sau viceversa.

De asemenea, surse social-democrate au spus, agenţiei Mediafax, că pe 3 august va avea loc Congresul PSD pentru alegerea prezidenţiabilului.

Până acum şi-au anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici, secretarul general al PSD Mihai Fifor, deputatul Liviu Pleşoianu, senatorul Şerban Nicolae. De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu ar mai dori să fie candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale.