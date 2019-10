"Aseară am avut o discuţie cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziţia pe care o vom avea la întâlnirea cu delegaţia PNL. Mă aştept ca Ludovic Orban, în calitate de premier desemnat, să vină la o negociere pentru care noi deja am schiţat condiţiile pentru susţinerea Guvernului. Am declarat că vom putea, dar nu necondiţionat. Fără OUG pe Justiţie, ca să respectăm rezultatul referendumului, chiar dzcă noi am votat împotrivă, menţinerea cotei unice de impozitare, vreau să ştiu care sunt proiectele mari de infrastructură pe care urmează să se concentreze efortul bugetar al viitorului Guvern", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE spune că partidul nu va intra la guvernare: "Vom avea o perioadă în care eforturile noastre vor fi orientate către reconstrucţia internă şi accentuarea profilului ideologic al ALDE ca partid liberal, fără guvern".

Tăriceanu a reafirmat că ALDE nu va vota un Executiv în care să fie partidul lui Traian Băsescu: "PMP, condus de turnătorul Petrov nu are ce să caute într-un guvern care are nevoie şi de o curăţenie morală".

Pe e altă parte, USR a anunţat seara trecută că este dispus să renunţe la alegeri anticipate, dacă sunt respectate, de către noul Cabinet, criteriile cerute de formaţiune.

Dan Barna a reiterat solicitarea către preşedintele Klaus Iohannis şi premierul desemnat Ludovic Orban ca în procesul de formare a majorităţii necesare învestirii Guvernului să includă şi condiţile USR-PLUS, altfel USR nu va mai vota noul Executiv în Parlament.

„Constatând lipsa de voinţă politică pentru declanşarea rapidă a unor alegeri anticipate, Alianţa USR-PLUS reiterează posibilitatea de a acorda votul de învestitură unui guvern minoritar de tranziţie, dar numai cu îndeplinirea anumitor condiţii: Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi - esenţială pentru legitimitatea aleşilor locali şi recuperarea democraţiei la nivel local. Adoptarea iniţiativei „Fără Penali în Funcţii Publice” pentru care au semnat peste un milion de români.Desfiinţarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulţi au comis noi fapte de violenţă.”, au transmis reprezentanţii Alianţei USR-PLUS, într-un comunicat de presă remis, marţi, MEDIAFAX.

La consultările de la Cotroceni şi UDMR i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că, dacă se va decide un guvern din partea PNL, UDMR vrea ca acesta să se ocupe de bugetul pe anul viitor, de rectificarea bugetară pe acest an, să organizeze în mod cinstit următoarele trei alegeri şi să nu guverneze prin OUG.

Sunt necesare minim 233 de voturi în Parlament pentru ca noul Guvern să poată fi învestit.