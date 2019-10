ORA 14:22 Orban, despre învestirea Guvernului: Vom merge pe calendarul hotărât de BPR. Lumea îi va judeca!



Ludovic Orban a declarat, după ce a aflat că propunerea de calendar înaintată de PNL pentru învestirea noului Guvern a fost respinsă de conducerea Parlamentului, că va respecta calendarul votat cu majoritatea PSD în Birourile permanente reunite. "Lumea îi va judeca", a apreciat premierul desemnat.



"Am anunţat din capul locului că, având majoritate în Birourile permanente reunite, aşteptarea noastră este limitată ca ei să ţină cont de argumentele mai mult decât solide pe care le-am formulat pentru a susţine propunerea calendarului de învestitură pe care am făcut-o. Asta este! Lumea îi va judeca. Dacă în ciuda acestor argumente şi a acestor urgenţe majore pe care le-am prezentat, dacă în ciuda cutumelor pe care le-am prezentat inclusiv pentru pentru guvernelor lor, ei din nişte calcule electoraliste şi politicianiste, ca să nu le spun de altă natură, decid un alt calendar de învestitură, asta e. Vom merge pe calendarul care este hotărât de Birourile permanente reunite, în conformitate cu Constituţia şi cu regulamentul şedinţelor comune şi vom obţine învestitura Guvernului atunci când va avea loc votul în plen", a declarat, luni, liderul PNL, Ludovic Orban.



Acesta a precizat că a prezentat, în şedinţa Birourilor permanente, termenele în care au fost învestite guvernele după 2016.



"Învestirea Guvernului Sorin Grindeanu - pe data de 3 ianuarie 2017 a fost primită de Parlament scrisoarea candidatului desemnat, însoţită de program şi lista Guvernului, pe data de 4 ianuarie 2017 au avut loc audierile. (...) Guvernul Tudose - pe 28 iunie 2017 a fost primită scrisoarea care a cuprins programul şi lista Guvernului, audierea miniştrilor şi votul au avut loc pe 29 iunie 2017. În ceea ce priveşte învestirea Guvernului Dăncilă, pe data de 26 ianuarie 2018, era vineri, a fost trimisă lista şi programul audierilor miniştrilor şi votul în plen a avut loc pe data de 29 ianuarie, prima zi lucrătoare", a explicat Ludovic Orban.



Teodor Meleşcanu a anunţat, luni, că audierea miniştrilor din noul Guvern Orban va avea loc marţi şi miercuri, de la 9.00 dimineaţa până seara, urmând ca votul pentru învestirea Executivului să fie dat în plenul reunit de luni, de la ora 14.00.

ORA 13:45 Condiţii UDMR pentru a susţine Guvernul PNL:buget până în 15 decembrie şi 6% din PIB pentru educaţie



UDMR a pus o serie de condiţii pentru a susţine Guvernul PNL, acestea fiind trecute în acordul politic care va fi semnat luni.

Printre ele se numără elaborarea bugetului pe anul viitor până în 15 decembrie, 6% din PIB pentru educaţie sau neadoptarea de legi prin OUG.

ORA 13:20 Meleşcanu, despre votul pe noul Guvern: Miercuri a fost Colectiv şi poate nu e cea mai bună zi



Teodor Meleşcanu a declarat că ziua de miercuri nu este potrivită pentru votul de învestire a noului Guvern deoarece pe acea dată, 30 octombrie, a avut loc tragedia de la Colectiv. Acesta a precizat că audierea propunerilor de miniştri joi nu este adecvată deoarece atunci este sărbătoarea morţilor.



"Există anumite sensibilităţi de care a trebuit să ţinem seamă. Adică miercuri a fost Colectiv şi am găsit cu toţii că poate nu e cea mai bună zi pentru activitatea Parlamentului şi pentru joi, când se puteau face în continuare audieri s-a ajuns la concluzia că e sărbătoarea morţilor şi nu putem să o facem, s-o forţăm", a declarat, luni, în Parlament, preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu.



Întrebat ce legătură are calendarul de învestire a Guvernului cu tragedia de la Colectiv, preşedintele Senatului a spus: "Întrebaţi-i pe cei care au ridicat problema".



Teodor Meleşcanu a declarat că audierea miniştrilor din noul Guvern Orban va avea loc marţi şi miercuri, de la 9.00 dimineaţa până seara, urmând ca votul pentru învestirea Executivului să fie dat în plenul reunit de luni, de la ora 14.00. Întrebat de ce a fost respins calendarul propus de PNL, şeful Senatului a precizat că nimeni din Birourile permanente reunite nu a insistat asupra acestui program.

ORA 13:05 Teodor Meleşcanu: Audierile vor fi marţi şi miercuri, iar votul luni, de la ora 14.00



Preşedintele Senatului Teodor Meleşcanu a declarat că audierea miniştrilor din noul Guvern Orban va avea loc marţi şi miercuri, de la 9.00 dimineaţa până seara, urmând ca votul pentru învestirea Executivului să fie dat în plenul reunit de luni, de la ora 14.00.



„Prin consens s-a adoptat ca pentru candidaţii la posturile de ministru audierile vor fi în ziua de marţi şi miercuri, de dimineaţă de la 9.00 până seara. Am căutat să evităm încălecarea mai multor comisii. Iar pentru luni, s-a decis de asemenea, în unanimitate, ca luni la ora 14.00, să aibă loc şedinţele reunite învestitura Guvernului”, a afirmat Teodor Meleşcanu, după şedinţa de luni a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.



Şeful Senatului a mai spus că intervenţiile delegaţiilor şi prezentarea programului de guvernare vor fi făcute, timp de 10 secunde pentru fiecare parlamentar.



„S-a convenit de asemenea ca timpul de prezentare al programului de guvernare şi a intervenţiilor delegaţiilor să fie, potrivit cutumei noastre, de 10 secunde pentru fiecare parlamentar. Vreau să spun că a fost prezent, cu această ocazie, şi prim-ministrul desemnat, domnul Orban, care a prezentat lista Guvernului şi programul Guvernului. S-a luat notă de ele de către Birourile permanente reunite. Aşa că a fost o zi foarte fructuoasă”, a explicat Meleşcanu.



Întrebat de ce a fost respins calendarul propus de PNL, Teodor Meleşcanu a precizat că nimeni din Birourile permanente reunite nu a insistat asupra acestui program.



„Nu a fost o variantă a liberalilor. Nimeni nu a insistat pentru miercuri. Nu a întrunit numărul de voturi necesar şi atunci s-a trecut la negocieri, prin intermediul liderilor politici, care au ajuns la o concluzie care a fost adoptată de toată lumea, în unanimitate”, a conchis Meleşcanu.

ORA 12:43 Conducerea Parlamentului a decis ca marţi şi miercuri să fie audiaţi miniştrii, iar votul luni-surse



Şedinţa conducerii celor două Camere ale Legislativului a început luni, la ora 12.00 şi este în desfăşurare, la ora transmiterii acestei ştiri. PNL a propus ca marţi să fie audiaţi miniştrii în comisiile parlamentare, iar miercuri, de la ora 10.00 să fie convocată şedinţa plenului reunit pentru votul de învestitură.



Calendarul transmis de Ludovic Orban a picat însă la vot în reuniunea de luni a conducerii Legislativuui.



Premierul desemnat, Ludovic Orban, participă la şedinţa de luni conducerii celor două Camere ale Legislativului.



Surse parlamentare au declarat, pentru MEDIAFAX, că PSD ar vrea ca votul pentru învestirea Guvernului să aibă loc într-un plen reunit, luni.



Parlamentarii PSD nu vor fi prezenţi în sală, la plenul reunit în care va fi acordat votul de învestitură pentru noul Executiv, a anunţat liderul social-democraţilor Viorica Dăncilă.

ORA 12:32 Calendarul propus de Ludovic Orban pentru învestirea Guvernului, a picat la vot



PNL a propus ca marţi să fie audiaţi miniştrii în comisiile parlamentare, iar miercuri, de la ora 10.00 să fie convocată şedinţa plenului reunit pentru votul de învestitură.



Premierul desemnat, Ludovic Orban, participă la şedinţa de luni conducerii celor două Camere ale Legislativului.



Surse parlamentare au declarat, pentru MEDIAFAX, că PSD ar vrea ca votul pentru învestirea Guvernului să aibă loc într-un plen reunit, luni.



Parlamentarii PSD nu vor fi prezenţi în sală, la plenul reunit în care va fi acordat votul de învestitură pentru noul Executiv, a anunţat liderul social-democraţilor Viorica Dăncilă.

Ştirea iniţială. Liberalii discută, la ora transmiterii acestei ştiri despre strategia în campania electorală şi cea pentru votul de învestire din Parlament, pentru Guvernul Orban, au adăugat sursele citate. Şedinţa PNL a început la ora 10.00, la Parlament.

Condiţiile vor fi discutate de Ludovic Orban şi liderii celor patru formaţiunii menţionate, iar acordurile ar putea fi semnate după ora 15.00, au mai spus sursele amintite.

Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat că până în prezent are 225 de voturi de la partidele care au anunţat susţinerea pentru învestirea Guvernului său. El a adăugat că are angajamente şi de la alţi nouă parlamentari şi, totodată, continuă negocierile, inclusiv cu Pro România.

ALDE are, de la ora 14.00, o şedinţă a Biroului Politic Central, luni, la Parlament, în care va decide asupra votului de învestitură pentru noul Executiv.

Pentru ca Guvernul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi în plenul reunit al Legislativului.

Parlamentarii din PMP, USR şi UDMR votează învestirea Guvernului Orban.

Eugen Tomac a anunţat, duminică, după şedinţa Colegiului Naţional, că toţi parlamentarii PMP vor vota învestirea Guvernului Orban în Parlament, în anumite condiţii. Printre cerinţele PMP se află asumarea Guvernului PNL că va da atenţie proiectelor de infrastructură, dar şi un proiect pentru extinderea reţelei de gaze şi reducerea numărului de parlamentari la 300. PMP a renunţat însă la condiţiile referitoare la înfiinţarea unui Minister pentru relaţia cu Moldova. Partidul nu mai vrea nici portofolii guvernamentale. Tomac a anunţat că PMP va semna un acord politic cu PNL.

Şi liderul USR Dan Barna a anunţat că toţi parlamentarii USR vor vota pentru învestirea Guvernului Orban, indiferent de nemulţumirile din partid cu privire la desemnarea anumitor miniştri. Liderul USR a adăugat că luni va semna un acord politic cu premierul desemnat Ludovic Orban.

UDMR vrea, de asemenea, semnarea unui acord de susţinere pentru Guvernul PNL. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că Uniunea va semna, luni, acest acord, precizând că şansele de a da un vot de încredere viitorului Executiv sunt foarte bume.

Kelemen Hunor a precizat că după semnarea acordului cu PNL, va avea loc o şedinţă a grupurilor parlamentare reunite ale UDMR şi se va lua o decizie privind votul la investitura viitorului Guvern, probabil în cursul zilei de marţi sau miercuri, după audierile miniştrilor sau în timpul acestei proceduri.

PSD şi Pro România au anunţat că nu votează Guvernul Orban. Aleşii social-democraţi nu vor fi prezenţă în sală, în plenul reunit în care va fi votat Guvernul, a anunţat liderul PSD Viorica Dăncilă.