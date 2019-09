"În ultimii ani, analizarea datelor serviciilor de informaţii în Orientul Mijlociu s-a confruntat cu o serie de provocări asociate schimbărilor rapide şi complexe de pe teren, care, în opiniile multora, pot fi catalogate ca fiind fără precedent. Schimbarea mediului a fost influenţată de mai mulţi factori în mod simultan: evoluţiile fundamentale de pe plan internaţional; modificarea sistemului regional, cele mai multe fiind rezultate ale revoltelor produse în Orientul Mijlociu începând din anul 2011; modificarea tehnologiei militare în ultimele decenii şi Revoluţia Informaţională, care defineşte era noastră din multe puncte de vedere, subminând structurile şi limitele organizaţionale şi conceptuale. Aceste schimbări au creat un mediu strategic şi operaţional caracterizat în principal prin incertitudine, instabilitate şi volatilitate", afirmă generalul de brigadă (r.) israelian Itai Brun în cartea "Analiza informaţiilor - Înţelegerea realităţii în era unor schimbări dramatice" ("Intelligence Analysis - Understanding Reality in an Era of Dramatic Changes").

Itai Brun pledează pentru o abordare axată pe "practică responsabilă" în scopul "clarificării şi înţelegerii realităţii". "De ce practică responsabilă? Deoarece analizarea informaţiilor serviciilor se află, din multe puncte de vedere, într-o criză conceptuală. (...) Această situaţie nu ar trebui să fie surprinzătoare: incertitudinea este inerentă în realitate. Prin urmare, analizarea informaţiilor va continua să fie în prim-planul efortului de abordare a acestei realităţi complexe, înţelegând însă că erorile sunt inacceptabile. Practica responsabilă este menită să abordeze complexităţile unei realităţi într-un mod care să reducă, fără a elimina, posibilităţile unei înţelegeri eronate a prezentului şi unei gândiri viciate despre viitor. Acest mod de practică responsabilă este necesar din ce în ce mai mult într-o eră de schimbări şi tranziţii. (...) Analiştii trebuie să facă faţă şi tentativelor deliberate, atât interne cât şi externe, de subminare a abilităţii de înţelegere a realităţii. În plus, trebuie să facă faţă eforturilor în curs de a contesta necesitatea înţelegerii adevărului. Prin urmare, era post-adevăr plasează analiza informaţiilor tot în centrul efortului de căutare a adevărului, fiind principalul agent pentru factorii decizionali şi public. Practica responsabilă ar presupune abilitarea analiştilor să nu aibă probleme în acest spaţiu marcat de provocări", arată generalul în retragere Itai Brun, unul dintre participanţii la Conferinţa organizată de Monitorul Apărării şi Securităţii (MAS) pe tema "Politica de securitate naţională, de la gândirea strategică la instituţiile de securitate şi apărare".

Itai Brun subliniază că analizarea informaţiilor de securitate se confruntă în prezent cu patru "provocări" principale: - "provocarea emergenţei" - ce necesită abordarea datelor care sunt rezultatul schimbărilor; "provocarea dispariţiei" - o adaptare la modificările tehnologice; "provocarea vitezei" derulării evenimentelor şi "provocarea schimbărilor constante", asociată în principal Revoluţiei Informaţionale.

Generalul de brigadă (r.) Itai Brun s-a alăturat INSS (Institutul israelian pentru Studii de Securitate Naţională/ Institute for National Security Studies), în decembrie 2018, în calitate de director adjunct pentru Cercetare şi Analiză. Ultima sa poziţie în cadrul armatei israeliene a fost cea de şef al Diviziei de Analiză a Informaţiei pe probleme de Apărare (2011-2015). Înainte de a ocupa această poziţie, a fost şeful Secţiei de Analiză din cadrul Departamentului de Informaţii al Forţelor Aeriene şi directorul Centrului DADO al armatei israeliene pentru Studii Militare Interdisciplinare.

