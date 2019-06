ORA 07:45 Restricţii în zona Sălii Palatului din Capitală din cauza Congresului PSD

Poliţiştii impun restricţii, sâmbătă, pe arterele din zona Sălii Palatului din Bucureşti, acolo unde, începând cu ora 11:00, are loc Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat.

Brigada Rutieră a Capitalei anunţă că, din cauza adunării publice desfăşurate la Sala Palatului, sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 18:00, va restricţiona temporar traficul.

Astfel, circulaţia va fi restricţionată până sâmbătă seară, la ora 18:00, pe Aleea Kretzulescu, iar între orele 09:000-11:00, respectiv 15:00-18:00, pe Calea Victoriei, banda I, între Str. Ştirbei Vodă şi Aleea Kretzulescu.

Poliţiştii recomandă şoferilor să circule cu prudenţă şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

Ştirea iniţială:

La reuniunea social-democraţilor va participa şi Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea, la eveniment sunt aşteptaţi să participe aproximativ 4.000 de delegaţi.

Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru cele trei funcţii de conducere în partid. Astfel, pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu.

Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota sunt candidaţii înscrişi pentru funcţia de preşedinte executiv, iar pentru cea de secretar general, CEx i-a validat pe Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar.

Eugen Teodorovici şi-a retras candidatura pentru poziţia de preşedinte executiv. Totodată, Marius Dunca şi-a retras candidatura pentru funcţia de secretar general, precizând ulterior şedinţei CEx, că îl va susţine pe Mihai Fifor.

Comitetul Executiv a mai decis vineri ca alegerile pentru poziţiile de conducere ale formaţiunii să se desfăşoare într-un singur tur. Viorica Dăncilă a motivat că decizia a fost luată pentru ca nicio funcţie să nu facă obiectul unor înţelegeri ulterioare.

„Aşa cum am spus atunci când am susţinut în Guvern că preşedinţii consiliilor judeţene trebuiesc aleşi nominal într-un singur tur pentru că reprezintă votul cetăţenilor, cum susţin de asemeni ca primarii să fie aleşi într-un singur tur, cred că pe aceeaşi logică am mers şi în cadrul Congresului”, a explicat Dăncilă.

Chestionată dacă are un favorit, o persoană cu care ar lucra mai bine, în cazul în care va fi aleasă şa şefia PSD, Viorica Dăncilă a replicat că are încredere că vor fi aleşi colegii şi colegele care se bucură de credibilitate şi care vor putea contribui la succesul alegerilor următoare.

Pe de altă parte, Paul Stănescu a anunţat că va fi prezent la Congresul extraordinar al PSD, însă nu va vota. Fostul viceprmier a adăugat că social-democraţii organizaţiei PSD Olt vor vota conform propriei conştiinţe. Acesta s-a împotrivit în şedinţele anterioare ale CEx, alături de Gabriela Firea şi Marcel Ciolacu, organizării unui Congres în vară, înaintea alegerilor prezidenţiale din toamnă.

PSD îşi alege conducerea şi după ce fostul lider al partidului Liviu Dragnea a fost condamnat, la finalul lunii mai, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Foto: Hepta