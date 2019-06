ORA 18:30 Congresul extraordinar al PSD s-a încheiat Reacţiile liderilor politici. Rovana Plumb, despre Viorica Dăncilă: Cu siguranţă va fi un lider bun

Liderul PSD Dâmboviţa Rovana Plumb a declarat, întrebată cum va conduce partidul Viorica Dăncilă, comparativ cu Liviu Dragnea, că oamenii sunt diferiţi şi au un stil propriu de a conduce. Ea a precizat că premierul va fi cu siguranţă un lider bun al formaţiunii.

„Toţi suntem oameni, dar suntem diferiţi şi cu siguranţă fiecare are propria abordare şi propriul stil de conducere. Eu o cunosc pe doamna preşedinte de 20 de ani. Sunt convinsă că PSD sub conducerea doamnei Dăncilă şi a întregii conduceri îşi va recăpăta credibilitatea în faţa alegătorilor. Cu siguanţă va fi un lider foarte bun”, a afirmat Rovana Plumb, la finalul Congresului extraordinar al PSD, întrebată cum va conduce partidul Dăncilă, în comparaţie cu Dragnea.

ORA 18:27 Dăncilă, după ce a fost aleasă preşedinte PSD: M-aţi votat să primul preşedinte femeie al PSD. Îmi dau seama de responsabilitate

Viorica Dăncilă le-a transmis, sâmbătă, colegilor că „au votat-o să fie primul preşedinte femeie al PSD”, precizând că realizează responsabilitatea pe care o are. Ea le-a cerut social-democraţilor să aibă încredere în echipa de conducere aleasă.

„Dragi colegi, vreau să vă mulţumesc pentru votul de astăzi, votul vostru mă onorează, dar mă si responsabilizează. Ştiu că nu va un drum uşor, ştiu că abia acum încep luptele, dar ştiu că alături de oameni sunteţi voi. Sunt mulţi aomeni a căror speranţă e legată de PSD. Când mi s-a propus funcţia de premier...”

ORA 18:25 Teodorovici: Nu ştiu ce înseamnă să fii preşedinte executiv. Mi-am dorit foarte mult să fiu

Eugen Teodorovici, ales la Congresul de sâmbătă preşedinte executiv al PSD, a declarat că e plin de emoţie şi că îşi dorea de foarte mult timp această funcţie. El a afirmat că va lucra pentru oameni.

„Le mulţumesc celor care au avut dorinţă şi plăcerea de a candida. Când m-a chemat Mihai să vorbesc sincer va spun mă gândeam dacă această sală sau în această sală curând se va decide şi soartă ţării în sensul bun al cuvântului. Deja sunt plin de foarte multă emoţie. Nu ştiu ce înseamnă să fii preşedinte executiv, mi-am dorit foarte mult să fiu. O să lucrez pentru oameni”, a declarat, după anunţarea votului, Eugen Teodorovici.

ORA 18:20 Fifor, după ce a fost ales secretar general PSD: PSD intră într-o nouă etapă. Avem o echipă extraordinară, gata de muncă

Mihai Fifor, ales sâmbătă secretar general PSD, a declarat că partidul a arătat, prin vot, că PSD intră într-o nouă etapă, precizând că noua conducere este o echipă extraordinară, gata să înceapă să lucreze.

„Mulţumesc în numele întregii echipe Congresului pentru modul exemplar pentru care s-au mobilizat astăzi colegii. Este cea mai bună dovadă că acest congres nu este despre funcţii sau competiţii, ci despre modul în care PSD intră într-o nouă etapă. Avem o echipă extraordinară, gata să înceapă să lucreze în PSD”, a declarat Mihai Fifor.

ORA 18:05 Pleşoianu: Mă regăsesc în actualul PSD. Nu mă regăsesc în noua linie ideologică

Liviu Pleşoianu a declarat, întrebat ce crede despre faptul că a primit un număr aşa de mare de voturi pentru şefia PSD, că probabil delegaţii au rezonat cu mesajul său. Deputatul a precizat că încă se regăseşte în PSD, însă nu în noua linie ideologică a partidului impusă de noua conducere.

„Probabil că au rezonat, de fapt s-a văzut că sala a rezonat cu mesajul meu. Până la urmă am venit cu un singur gând – să transmit mesajul meu oamenilor simpli de acasă şi cred că de aceea a rezonat şi sala. Mă regăsesc în actualul PSD, pentru că sunt foarte mulţi oameni de calitate, inclusiv în sală. Nu mă regăsesc în noua linie ideologică a PSD, care chiar a devenit noua conducere a PSD”, a afirmat Liviu Pleşoianu, clasat pe locul al doilea în competiţie pentru şefia formaţiunii.

Acesta a adăugat că există falii în orice partid, inclusiv în USR, precizând că el nu este adeptul devizei „uniţi în cuget şi simţiri” în PSD.

ORA 17:04 Alegerile pentru cele trei funcţii importante din PSD au fost câştigate de Dăncilă, Teodorovici şi Fifor

Viorica Dăncilă a fost votată preşedinte al PSD, de către delegaţii prezenţi la Congresul extraordinar al partidului. Preşedinte executiv al formaţiunii este Eugen Teodorovici, iar secretar general este Mihai Fifor.

Dăncilă a primit 2.828 de voturi pentru a deveni preşedinte al PSD. Eugen Teodorovici a fost ales preşedinte executiv cu 2.463 de voturi.

ORA 16:53 S-a încheiat votul delegaţilor la Congresul PSD. Urmează numărarea voturilor

Social-democraţii au încheiat procesul de vot pentru alegerea preşedintelui, preşedintelui executiv şi a secretarului general al partidului, după aproximativ o oră. Urmează numărarea voturilor delegaţilor.

Votul a fost unul secret, iar cei 3.961 de delegaţii votează pe trei buletine de vot.

La funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu.

Eugen Teodorovici, Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota sunt candidaţii înscrişi pentru funcţia de preşedinte executiv, iar pentru cea de secretar general au intrat în cursă Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar.

Rezultatul va fi anunţat în cadrul Congresului PSD, după numărarea voturilor.

ORA 16:27 VIDEO - Prima parte a Congresului PSD:

ORA 16:19 Şerban Nicolae: Dacă nu i-am convins pe colegi, atunci e vina mea

Şerban Nicolae a declarat, în timp ce delegaţii votează cele trei funcţii de conducere în partid, că dacă nu i-a convins pe colegi să îl voteze la şefia PSD, atunci este vina sa. Acesta a precizat că nu crede că au fost influenţaţi delegaţii la vot de „dispoziţii sau de cine ştie ce ordine”.

„Nu îmi dau seama, dar dacă nu i-am convins, atunci e vina mea. Eu cred că toate discursurile au partea lor de influenţă şi bănuiesc că oamenii care votează ştiu cine a rămas consecvent în opinii şi valori”, a afirmat Şerban Nicolae.

Întrebat dacă în opinia sa colegii votează liberi sau poate sunt influenţaţi ori constrânşi la vot, Şerban Nicolae a răspuns: „Nu cred că se vor lăsa influenţaţi de dispoziţii sau de cine ştie ce ordine”.

ORA 16:03 Viorica Dăncilă, despre huiduielile la adresa lui Marian Oprişan: Dezaprob o astfel de manifestare

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că dezaprobă comportamente precum cele ale social democraţilor care l-au huiduit, sâmbătă, pe preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, la Congresul PSD, precizând că "cine a făcut acest lucru nu cred că a procedat într-un mod normal".

"Da, am văzut acest lucru (huiduielile la adresa lui Marian Oprişan -n.r.). Eu dezaprob o astfel de manifestare. Nu cred acest lucru (că sunt de la organizaţia Teleorman – n.r.), dar cine a făcut acest lucru nu cred că a procedat într-un mod normal", a declarat Viorica Dăncilă, după Congresul PSD.

ORA 16:01 Oprişan, despre huiduieli: A fost cu premeditare de la organizaţiile Olt, Dolj şi Teleorman

Marian Oprişan a declarat că liderii organizaţiilor PSD Olt, Dolj şi Teleorman i-au pus pe social-democraţi să îl fluiere şi să îl huiduiască atunci când a urcat pe scena Congresului. Acesta a precizat că a fost intransigent cu Liviu Dragnea şi la fel rămâne şi de acum înainte.

ORA 15:50 Ion Cristoiu: Tăriceanu va candida la prezidenţiale. PSD e viu. Pleşoianu a avut discurs de lider politic

Călin Popescu Tăriceanu se pregăteşte să fie prezidenţiabilul PSD-ALDE, PSD este un partid viu, iar Liviu Pleşoianu a avut cel mai bun discurs dintre candidaţii la şefia partidului, dar nu va câştiga - sunt concluziile analistului politic Ion Cristoiu după prima parte a congresului PSD.

ORA 15:45 Codrin Ştefănescu: Liviu Dragnea este pur şi simplu deţinut politic

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD, unde candidează pentru un nou mandat, că Liviu Dragnea este deţinut politic, precizând că el nu şi-a lăsat niciodată colegii la greu.

"Nu pot să uit că, în România, în ţara mea ani, de zile s-au produs abuzuri inimaginabile şi că în această sală sunt oameni care au fost atacaţi de aceste abuzuri. Nu pot să uit că în această sală avem primari şi persoane umilite. Am fost alături inclusiv de liderul nostru. Astăzi Liviu Dragnea este pur şi simplu deţinut politic. Am trecut prin multe bătălii şi suferinţe împreună. Suntem un partid greu încercat. În fiecare zi am trecut prin aşa ceva. Ţin minte un eveniment la care mulţi aţi participat, la botezul băiatului meu. În care mulţi membrii au discutat cu aviocati dacă se pot vedea unul cu altul. Prin asta am trecut", a declarat Codrin Ştefănescu.

Fostul secretar general PSD a precizat că el nu-şi va lăsa niciun coleg la ananghie niciodată.

"Nimeni nu a putut să ne pună botniţă nouă. Nu mi-am făcut pliante pentru că ştiţi cine sunt. Pentru toate nopţile şi zilele voastre nedormite. Pentru că v-aţi neglijat familia, în bătăliile pentru cei dragi, pentru toate lucrurile, eu personal, cA fost secretar general mă plec cu respect în faţă voastră şi va mulţumesc", a completat Codrin Ştefănescu.

ORA 15:26 Marian Oprişan nu şi-a mai ţinut discursul de la Congresul PSD după ce a fost huiduit de delegaţi din sală

Marian Oprişan a fost huiduit de colegii de partid, în momentul în care a vrut să ia cuvântul la Congres, după discursul lui Codrin Ştefănescu. Din sală au fost social-democraţi care i-au transmis „ai vorbit urât de toţi” sau „ce mesaj ai dat pe Facebook”.

ORA 15:16 Rodica Nassar: Îndrăzniţi şi votaţi pentru o doamnă în funcţia de secretar general al partidului

Rodica Nassar, care candidează, sâmbătă, la Congresul PSD, pentru funcţia de secretar general al partidului, le-a cerut delegaţilor social democraţi prezenţi să voteze o femeie pentru această funcţie, pentru că în PSD "doamnele nu sunt cu nimic mai prejos decât colegii noştri bărbaţi".

"Doresc să vă spun că astăzi se vorbeşte despre o nouă echipă, echipa însă a PSD mai cuprinde 16 vicepreşedinţi, dintre care 8 sunt femei, din echipa PSD fac parte toţi preşedinţii de organizaţii şi nu în ultimul rând dumneavoastră şi toţi ceilalţi colegi ai noştri pe care astăzi îi reprezentaţi în această sală şi care cu siguranţă ne privesc de acasă cu speranţă. Ce înseamnă o echipă unită? Înseamnă asumarea deplină a responsabilităţilor şi obiectivelor stabilite de CEX, aprobate de dumneavoastră aici în congres, înseamnă muncă susţinută, disponibilitatea reală pentru dialog, dezbatere în interiorul partidului, înseamnă încredere şi mai înseamnă acea chimie specială care uneşte oamenii dincolo de cuvinte", a declarat Rodica Nassar.

Aceasta a susţinut că PSD a fost primul partid care a avut curajul să propună în funcţia de premier o femeie, pe Viorica Dăncilă, iar "rezultatele guvernării se văd cu ochiul liber, de la creşterea economică susţinută, majorarea salariilor şi a pensiilor, până la performanţele din agricultură şi industrie".

"În guvernul PSD-ALDE pentru că avem şi colege ministru de la ALDE sunt de asemenea , trebuie să remarcăm lucrul acesta, cele mai multe doamne ministru din istoria post-decembristă şi probabil din istoria ţării. Aşadar este un fapt că la noi în partid doamnele nu sunt cu nimic mai prejos decât colegii noştri bărbaţi, prin urmare dragi colegi, îndrăzniţi şi votaţi pentru o doamnă în funcţia de secretar general al partidului, vă rog să îmi acordaţi încrederea, inclusiv pentru ce ştiu, pentru ce am dovedit că pot, pentru contribuţia pe care pot să o aduc şi nu doar pentru ceea ce sunt", a completat Nassar.

ORA 15:15 Petrea: Îmi doresc să nu îi alegeţi pe cei care vorbesc despre statul paralel, dar care nu fac nimic

Liderul tineretului PSD Gabriel Petrea, candidat pentru funcţia de secretar general al partidului, a declarat că vrea ca delegaţii de la Congres să nu îi aleagă pe cei „care vorbesc despre statul paralel, dar care nu fac nimic”, ci să aleagă viitorul.

„Eu ştiu ce înseamnă să organizezi un Congres şi avem sute de tineri care de trei zile nu mai dorm şi au lucrat la aceste mape. Dragilor, mi-e dor de nopţile pe care le pierdeam la Congrese. Toţi au vorbit despre tineret, toţi vor ca tinerii să vină pe poziţie, ca partidul să vină cu o faţă nouă. Şi atunci întreb – de ce nu dăm o şansă tinerilor să demonstreze ceea ce pot? Eu am intrat în PSD în 2004. Atunci când promit mă ţin de promisiune. Mi-am făcut botezul în campania din 2006, după aceea cu Adrian Năstase, apoi în 2009 în campanie pentru Mircea Geonă şi am construit o structură atunci de care sunt foarte mândru, pentru că mulţi tineri sunt alături de mine de atunci. În 2013, cu voia tinerilor am fost ales secretar general la tineret. În 2014 în campanie pentru Victor Ponta. În 2015 am fost ales lider la tineret, iar în 2016 am făcut o campanie cu mesaje prin care am câştigat alegerile”, a afirmat Gabriel Petrea, sâmbătă la Congresul PSD.

Acesta a prezentat şi motivele pentru care, în opinia sa, PSD a pierdut alegerile europarlamentare.

„Mi-am dat seama că am mai multe zile de campanie, decât alţii au în partid, care vor să vă fie şefi astăzi. Am ajuns în 2019 la un moment în care am apierdut alegerile, epntru că nu am înţeles noi să facem anumite lucruri. Azi trebuie să dăm mesajul că putem să câştigăm electoratul şi să câştigăm alegerile următoareDe ce am ajuns aici? Pentru că nu am avut mesaje pentru tineri. Pentru că în loc să vorbim despre rezultatele la fiecare minsiter, am vorbit doar despre justiţiei. Pentru am început un război cu toată lumea şi l-am deschis pe mai multe fronturi. Pentru că am fost mai mult dezorganizaţi, decât organizaţi. Pentru că nu am reuşit să dăm mesaje pentur toate categoriile de oameni, de fapt nu am putut să dăm mesaje nici pentru electoratul nostru”, a explicat Petrea.

Social-democratul a mai spus că îşi doreşte ca „astăzi să nu alegeţi statul paralel, să nu alegeţi pe cei care vorbesc despre statul paralel, dar care nu fac nimic, ci să alegeţi viitorul. Sunt Gabriel Petrea şi candidez pentru viitor, pentru funcţia de secretar general al PSD. Să avem succes împreună”.

ORA 15:14 Teodorovici: Sunt în competiţie. E uşor să stai pe bancă, o să fiu acolo unde lucrurile se întâmplă

Eugen Teodorovici a declarat, sâmbătă, că s-a reînscris în competiţia pentru funcţia de secretar general al PSD pentru că vrea să fie acolo unde există activitate, nu să stea pe bancă. El a afirmat că de-a lungul timpul au existat propuneri pentru a lucra în afara ţării, însă le-a refuzat.

„Au fost funcţii refuzate, din afara ţării, din ţară. În 2012 m-a întrebat Ponta de ce nu plec, i-am zis că rămân În România că am această speranţă că lucrurile se pot face Nu m-am întors din drum, sunt într-o competiţie. Şi doresc să fiu acolo unde lucrurile se întâmplă. E uşor să stai pe bancă. Eu o să fiu pe teren”, a declarat Teodorovici, sâmbătă, la Congresul PSD.

Social-democratul a adăugat că ceea ce este important este ca ceea ce spune fiecare să fie din suflet.

„Astăzi suntem foarte vocali. Mă bucur că foarte mulţi lideri ai PSD devin tot mai încrezători în starea partidului. Mai ştiţi cum era pe 26 mai? Ce am spus pe 26 mai că este o şansă ca acest partid să aibă după atâţia ani un preşedinte de partid corect şi un preşedinte de ţară care să unească. Votanţii noştri, oamenii care au dus şi vor duce greul în continuare şi care speră că felul în care dvs vă veţi exprima. Dvs sunteţi vocea lor, îi reprezentaţi şi votul acestea trebuie să reprezinte încrederea pe care dvs trebuie să o aveţi când vorbiţi cu fiecare român. Trebuie să spuneţi că nu e dorinţă doar. E o nebunie frumoasă şi unii m-au criticat. Noi toţi trebuie să trăim pentru ca toţi copiii, ca Tudor mic să aibă un viitor în ţara asta. Contează ca ceea ce spune fiecare să fie din suflet”, a mai spus Teodorovici.

Ministrul de Finanţe a afirmat că României îi lipseşte încrederea în ea însăşi.

„Nebunia frumoasă, vă pot da ca exemplu ce înseamnă din punctul meu de vedere. Când am fost adus în Guvern, mi-am spus că este o şansă că pot să fructific şansele. În 2012 oamenii care spuneau domnule, dacă nu face l-am ras, dacă face putem vinde noi aceste rezultate. Am făcut acest pas pentru că ştiu speranţa fiecărui român, atunci când vorbeşti de canalizare, fonduri UE. La Congresul din 2014, cu un ochi a râs, altul a plâns. Am spus atunci că gradul de absorţie trebuie să fie minim 80%. Nici în programul de guvernare nu s-a pus 80%. S-a pus minim 50%. Un ochi a râs, un ochi a plâns pentru că poate nu avem încredere în noi. Asta ne lipseşte nouă la români”, a adăugat Teodorovici.

Social-democratul a povestit şi despre episodul când era ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu, alături de care şi-a asumat legea pensiilor şi legea salarizării.

„Mi-aduc aminte în şedinţa de Guvern era Olguţa pe care vreau s-o felicit pentru că a dus două legi extrem de grele, salarizarea şi pensiile, pe care şi le-a asumat. Nimic nu este perfect, dar totul se poate adapta. Olguţa, dacă îţi aduci aminte am spus, domnule ministru, stimaţi colegi, aceasta e o lege de care depinde viaţa a 6 milioane de oameni, faptul că semnez îmi asum această lege şi că găsesc fondurile ca ea să fie aplicată. Eu nu trebuie să mă justific faţă de Opoziţie, epntru că mi-am asumat-o şi să găsesc acele fonduri pentru ca ea să se aplice”, a explicat Teodorovici.

ORA 14:51 Fifor: Nu cred că PSD e îngenunchiat. Nu cred că cineva din sala asta a uitat de Dragnea sau Năstase

Mihai Fifor, candidat pentru funcţia de secretar general al PSD, a afirmat că nu crede că partidul este îngenunchiat, precizând că nu consideră că vreunul dintre participanţii la Congres a uitat de foştii lideri ai formaţiunii, Liviu Dragnea sau Adrian Năstase.

„E foarte complicat să urmezi la cuvânt după Eugen Teodorovici, după Dani Suciu. Până la urmă despre echipă este vorba în PSD, despre oameni care vin cu inima deschisă în faţa dvs, nu să se bată după vot, ci să arate că pot veni cu idei, solicitând un vot de încredere pentru a putea face parte din cea mai frumoasă echipă, echipa PSD. Am în sală un om extrem de drag, căruia vrea să îi urez la multi ani. Nea Petre Daea să fii sănătos. Dacă PIB creşte această ţară e în siguranţă pentru că ştim să facem lucruri bune pentru această ţară. România alocă al treilea an consecutiv 2% pentru Apărare, îndeplinind obligaţiile pe care şi le-a asumat”, a declarat Mihai Fifor, sâmbătă, la Congresul PSD.

Fostul ministru al Apărării a mai spus că PSD trebuie să înveţe să vorbească deschis cu oamenii şi să îşi relanseze mesajul pentru a fi mai aproape de cetăţeni.

„Cred că e momentul acela de prag pe care îl trece PSD în această zi. Cred că trebuie să învăţăm să vorbim despre onestitate, să devenim mulţi colegi. E momentul să vorbim despre dialog, e momentul să ne întoarcem la oameni, la oamenii din rândul cărora a răsărit acest partid. De 30 de ani PSD arată că are soluţii, că oricând de greu ar fi lovit ştie să dea speranţă şi să se bată pentru această ţară. Poate că nu ştim joaca murdară pe care o fac alţii şi e bine că nu o ştim, poate că nu ştim să înjurăm pe stradă. Chiar dacă în 26 mai a părut că nu ştim să ne adresăm colegilor mai tineri, dar vom reînvăţa. Eu nu cred că PSD e îngenunchiat. Am sentimentul că oamenii ne-au arătat că trebuie să schimbăm ceva în discursul nostru. Învăţăm repede, ne întoarcem la oameni, pentru că asta trebuie să facă PSD.

Azi aici e doar o parte din PSD. Nici nu vă imaginaţi ce frumoasă e imaginea asta. Oameni care sunt o familie, care gândesc la fel, care simt la fel”, a completat Fifor.

Social-democratul a adăugat că nu consideră că PSD şi-a uitat liderii, cum a spus Codrin Ştefănescu, contracandidatul său pentru funcţia de secretar general.

„Nu, nu cred că ne uităm liderii. Eu nu cred că e cineva în această sală care la uitat pe Liviu Dragnea, pe Adrian Năstase, stimaţi colegi. Eu cred că de la fiecare lider am învăţat câte ceva şi am mers mai departe. Suntem o inimă mare care bate pentru ţară”, a explicat Mihai Fifor.

El a mai precizat că unii colegi i-au reproşat că aleargă după funcţii. În replică, acesta le-a transmis că dacă va fi ales secretar general al PSD, atunci va renunţa la funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al partidului.

„Cred că am experienţa necesară, penru că mă caracterizează forţa de muncă şi spiritul de echipă. Cred în două vorbe mari. De fapt e o deviză care se numeşte Onoare şi Patrie şi eu cred în această deviză. Mi s-a spus cred că alergi după funcţii. Am fost întrebat ce o să fac dacă voi fi ales secretar general cu funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional. Am spus – demisionez în secunda doi. PSD nu a fost îngenunchiat niciodată şi nici nu va fi îngenunchiat tocmai pentru că este un partid dedicat oamenilor”, a conchis Fifor.

ORA 14:33 Suciu: Pare că suntem la ananghie, dezorientaţi. Românii aşteaptă să nu ne mai certăm între noi

Daniel Suciu, candidat pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, a declarat că PSD este dezorientat şi la ananghie, iar românii nu mai vor să vadă certuri în partid. Vicepremierul şi ministrul Dezvoltării a adăugat că PSD va mai pierde alegeri, însă vor exista şi victorii.

„Am petrecut ultimele luni gândindu-mă la ceea ce facem bine acestei ţări. Acum în schimb trebuie să vorbesc puţin şi de ce nu am făcut bine noi că partid. Dacă PSD nu a câştigat alegerile pe 26 mai vina ne aparţine nouă tuturor. Trebuie să învăţam din asta şi să mergem din nou deschişi şi înainte de a le mai cere oamenilor votul trebuie să le câştigăm inimile. Într-adevăr astăzi pare că am fi la ananghie, că suntem puţini dezorientaţi. Vom mai pierde nişte alegeri, dar vom şi câştiga nişte alegeri. Asta este soarta unui partid democrat. Este loc în PSD pentru absolut toată lumea şi asta trebuie să înţelegem. Românii aşteaptă nu să ne mai certăm între noi, am făcut-o destul”, a declarat Daniel Suciu, sâmbătă la Congresul PSD.

El a amintit că este în PSD de 12 ani, fiind prima dată când participă la congres pentru a deţine o funcţie.

„ Bine aţi venit la sărbătoarea democtraţiei în PSD. Nu este nici tensiune, este pur şi simplu o competiţie de care acest partid chiar avea nevoie. Am primit foarte multe sfaturi zilele trecute. Două le-am reţinut pentru că se bat cap în cap, să nu ai emoţii deloc şi să fii tu însuţi. Am toate emoţiile din lume pentru că sunt de 12 ani în acest partid. Nu este uşor că după 12 ani cu nenumărate congrese în care am fost delegat ca şi dumneavoastră vin astăzi în faţă dumneavoastră să vă cer sprijinul. Dintr-un orăşel cu 18 mii de locuitori, Bistriţa Năsăud, am venit în faţă congresului să vă cer ajutorul”, a mai spus Daniel Suciu.

Ministrul Dezvoltării a adăugat că PSD este a doua casă, iar „în ultimul timp cred că a fost şi prima”.

Discursul lui Suciu a fost primit în sală cu entuzism şi aplauze.

ORA 14:22 Daniel Florea: E o competiţie, nu o luptă. Lupta e în exterior, fraţilor

Daniel Florea, candidat la funcţia de preşedinte executiv, a afirmat că în partid competiţia internă nu trebuie să fie o luptă, precizând că lupta se duce în exterior, iar social-democraţii nu concurează ca să se cocoaţe pe umerii colegilor pentru funcţii în PSD.

„Eu nu vorbesc mult, eu fac multe. Oamenii pe care îi vedeţi în sală alături de mine s-au ales între ei, delegaţii s-au ales între ei, sunt rodul discuţiilor dintre ei. Sunt primii 56 de oameni de la mine din organizaţie. Cred că este momentul în acest congres să reuşim să alegem în funcţie oameni care au demonstrat de-a lungul timpului că sunt capabili să ofere de-a lungul timpului şi soluţii. Înscrişi în acest moment sunt numai eprsoane care au ce oferi. Nu este important cine câştiga. Noi nu concurăm aici că să ne cocoţăm pe umerii dumneavoastră în funcţie în partid, noi concurăm aici că fiecare dintre noi are câte ceva de oferit. Noi nu trebuie să ne reinventăm, ci să ne regăsim. Să arătăm că sunt cel mai mare, mai puternic partid din România. Asta trebuie să facem împreună. Am aşteptat mult timp pentru a mă adresă congresului, pentru că data trecută am fost rugat să nu concurez în faţă altui coleg primar”, a declarat Daniel Florea, sâmbătă, la Congresul PSD.

Primarul Sectorului 5 a citat şi câteva versuri scrise de Adrian Păunescu, social-democratul îndemnând la solidaritate şi unitate în partid.

„Discutam despre faptul că trebuie să ne asumăm şi greşelile pe care le-am făcut. Să ştiţi că în momentul în care votul a fost minoritar pentru noi, înseamnă că nu am reuşit să livrăm oamenilor mesajul corect. În urmă cu 40 de ani Adrian Păunescu spunea aşa: „Nu mai acuzaţi străinii că ne tăie domnitorii, că intimidează ţara cu guverne provizorii, eu un lucru aş vrea să aflu, unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul”. Trebuie să mai avem şi noi grijă de noi. Nu contează dacă astăzi dumneavoastră susţineţi pe cineva şi iese altcineva. Contează cât de puternic iese partidul şi cât de uniţi vom lupta în bătăliile viitoare. Gândiţi-vă că urmează prezidenţialele. Sunt ferm convins că noi avem această înţelepciune. E o competiţie şi nu o luptă. Lupta este în exterior, fraţilor. Acolo este. Acolo trebuie să o ducem. Aşa să ne ajute Dumnezeu”, a conchis Florea.

ORA 14:10 Bota anunţă că se retrage şi îl susţine pe Teodorovici pentru preşedinte executiv al PSD

Sorin Bota a anunţat că a decis să se retragă din cursa internă pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD şi a precizat că îl va susţine pe ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici pentru această poziţie.

„Am decis să mă retrag şi să îl susţin pe Eugen Teodorovici şi îi rog pe toţi cei de aici să îl voteze”, a declarat Sorin Bota, sâmbătă la Congresul PSD.

ORA 14:05 Dăncilă: Trebuie să începem un capitol nou. Oamenii nu mai vor să schimbăm guvern după guvern

Viorica Dăncilă a declarat că PSD se află într-un moment dificil şi că trebuie să înceapă un capitol nou. Premierul a afirmat că cetăţenii nu mai vor schimbarea guvernului sau război în cadrul partidului.

Este esenţial să ne cunoaştem şi să ne asumăm istoria cu lucrurile bune şi cu lucruri mai puţin bune. Am avut momente deosebite dar şi momente dificile. Astăzi suntem aici împreună. Acum trebuie să începem un nou capital pentru PSD. Viitorul este în faţa noastră. Stimaţi colegi, acest congres, aceste alegeri nu sunt despre o persoana sau un grup, despre putere sau interese, despre mize mărunte sau de moment, sunt pentru PSD, sunt despre drumul pe care vrem să mergem, sunt despre ce ne dorim pentru România, sunt despre calea pe care vrem să o construim.(...) Cetăţenii nu mai vor război, nu mai vor certuri la nivelul partidului, nu mai vor să schimbăm guvern după guvern. Nu mai vor promisiuni, vor lucruri concrete. PSD nu îşi permite experienţe noi la acest moment”, a declarat Viorica Dăncilă, la Congresul PSD.

Ea a adăugat că PSD se află într-un moment dificil, însă urmează alegeri electorale din care social-democraţii trebuie să iasă victorioşi.

„Trebuie să recunoaştem că PSD se află într-un mioment dificil. Rezultatele alegerilor europarlamentare ne-au dezamăgit. Dar a pierde o bătălie nu înseamnă că am pierdut războiul. Depinde cum vom construi. Avem în faţă noastra alegerile prezidenţiale, lcoale şi parlamentare. Sunt provocări din care trebuie să ieşim victorios. Ne punem întrebarea cum vom face acest lucru, prin vorbe sau prin fapte? Prin unitate sau prin dezbinare? Prin discursuri frumoase, dar lipsite de fundament real sau prin ceea ce vrem să facem pentru PSD şi pentru români? ”, a completat Dăncilă.

Preşedintele interimar al PSD a afirmat, de asemenea, că face parte din partid de 23 de ani.

„În 23 de când sunt membru al PSD am pornit alături de colegele şi colegii mei de la lipit afişe, de la consilieri locali, consilieri judeţean şi prin voia dumneavoastră prim ministru al României. Ştiu cât de important este să cunoşti acest partid, să ţii legătură cu oamenii,să îi asculţi. Ştiu cât de important este faptul că priorităţile lor sunt mai importante decât priorităţile noastre”, a conchis Dăncilă.

ORA 14:03 Pleşoianu a comparat „tăcerea” din PSD cu scenariul unui film horror

Liviu Pleşoianu a asemănat tăcerea din partid după încarcerarea lui Liviu Dragnea cu cea dintr-un film horror, în care toţi tac pentru a nu fi prinşi de monştri.

Parlamentarul a descris scene asemănătoare cu cele din filmul de groază "A Quiet Place", comparând situaţia din interiorul formaţiunii social democrate.

"Voiam să vin fără costum, într-o cămaşă albă, exact aşa cum am urcat pe scenă anul trecut la marele miting împotriva abuzurilor, unde mulţi dintre dumneavoastră aţi participat. Dar am hotărât să vin fără costum, însă într-o cămaşă neagră, pentru că vreau să vă povestesc un film horror, care a rulat pe marele ecrane. Dintr-o dată oamenii tac, toată lumea tace, nimenu nu scoate niciun sunet, colegii nu mai vorbesc între ei, delegaţii de la congres nu mai vorbesc între ei, oamenii în aceeaşi casă nu mai vorbesc între ei.

Care este motivul? La fiecare zgomot produs, la cel mai mic sunet emis, ca în orice film horror care se respectă apar nişte monştri răi. Cum se termină acest film? Natura umană, natura lucrurilor, face ca cei care au decis să tacă, din greşeală să se împiedice de un obiect prin casă şi să producă un zgomot. Se întâmplă ca în timpul somnului conştiinţa să lucreze şi cineva să mai vorbească în somn măcar. Atunci iar produce un zgomot. Însă acest film are un final bun până la urmă. O parte dintre oameni, nu mulţi, îşi asumă să vorbească, să comunice între ei", a declarat Liviu Pleşoianu.

ORA 13:47 Pleşoianu: Darius Vâlcov a fost pus sub control judiciar pentru că a publicat un protocol secret

Liviu Pleşoianu a declarat că Darius Vâlcov este urmărit penal şi a fost, în primă fază, pus sub control judiciar pentru că şi-a permis să publice pe Facebook protocolul secret din 2016 între SRI şi Parchetul General, chiar dacă CCR a decis că protocoalele sunt ilegale.

„O să aleg să nu tac şi să vorbesc despre un om cu care nu am nici un fel de legătură, nici măcar numărul lui de telefon nu îl am, Darius Vâlcov. Darius Vâlcov a primit în primă fază control judiciar şi pentru 60 de zile i se interzicea să părăsească Slatina, este urmărit penal în acest moment în care noi vorbim aici pentru că şi-a permis să publice pe contul său de Facebook protocolul secret din 2016 dintre SRI şi Parchetul General. Cei care au semnat protocoalele şi din 2009 şi din 2016 toate protocoalele, unele dintre ele desecretizate, multe nu, autorii acestor protocoale sunt bine merci”, a afirmat Liviu Pleşoianu, sâmbătă, la Congresul PSD.

Deputatul PSD a precizat că Darius Vâlcov este urmărit de „acel sistem nenorocit” despre care a vorbit în discursul său de la mitingul PSD privind statul paralel.

„Darius Vâlcov deşi CCR a spus că acest protocol, că acele protocoale sunt ilegale, sunt neconstituţionale este urmărit de acel sistem nenorocit despre care eu am vorbit pe scena mitingului împotriva statului paralele, pentru că eu nu uit că în spatele meu era un ecran mare cât acesta pe care scria <<jos statul paralel>>, în faţa mea era un pupitru ca acesta pe care scria <<jos statul paralel>> şi nu o să ajung acum să vă spun că nu îmi e foarte clar dacă el există sau nu”, a conchis Pleşoianu.

Pe 21 iunie, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis contestaţia lui Darius Vâlcov şi au revocat măsura controlului judiciar dispus de DIICOT în dosarul deschis după ce acesta a publicat pe Facebook protocolul SRI-Parchetul General. Decizia este definitivă.

Contestaţia lui Vâlcov vine după ce procurorii DIICOT au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au pus sub control judiciar, în urmă cu câteva zile, pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională, după ce a publicat pe Facebook protocolul secret SRI-PÎCCJ.

Astfel, prin decizia instanţei, Vâlcov va putea merge în Elveţia, aşa cum a precizat apărătorul său, pentru a-şi duce fiica în tabără. Avocatul său a spus, la Curtea de Apel Bucureşti, întrebat de jurnalişti dacă Vâlcov s-ar întoarce în ţară, că în cazul clientului său nu e vorba de o plecare „gen Bica, Udrea, Mazăre”.

ORA 13:38 Pleşoianu, la Congresul PSD: Sentinţa de condamnare a lui Liviu Dragnea nu a fost dată întâmplător la o zi după alegeri

Liviu Pleşoianu, candidat la şefia PSD, a declarat că trebuie ca social-democraţii să vorbească despre Liviu Dragnea, precizând că acesta a fost condamnat nu întâmplător la o zi după europarlamentare. El a precizat că această condamnare a însemnat „miză electorală” şi „trofeu electoral”.

ORA 13:30 Andronescu: Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe în mare măsură

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, care candidează sâmbătă, la Congresul PSD, pentru conducerea partidului, a declarat că social democraţii ar trebui să fie mai preocupaţi de tehnologie şi de online, precizând că "alegerile din acest an şi cele care urmează se desfăşoară în secolul 21"

"Alegerile din acest an şi cele care urmează se desfăşoară în secolul 21. Ce are specific faţă de alegerile pe care noi le-am câştigat de regulă cu foarte mare atenţie? Tehnologia, tehnologia de multe ori pe căi nevăzute, transmite spre populaţie mesaje false, care nu au nimic cu realitatea, de aceea eu cred că noi trebuie să ne realizăm această infrastructură tehnologică prin care să putem comunica cu toţi colegii noştri în timpi real, să putem comunica cu toţi cetăţenii şi să ne şi putem consulta cu ei, pentru că dialogul trebuie să fie un dialog dublu sens şi de la politic către societatea civilă, dar şi de la societatea civilă spre noi", a declarat Ecaterina Andronescu.

ORA 13:28 Şerban Nicolae: Ce îţi doresc eu ţie dulce Românie? Îşi dorim deminitate

Liderul senatorilor PSD Şerban Nicolae, candidat la şefia partidului, a afirmat la Congres că doreşte României demnitate. Social-democratul a vorbit şi despre colegii care sunt absenţi la eveniment despre care a spus că deşi nu sunt la reuniune simt la fel ca restul membrilor formaţiunii.

„Pe mine mă cunoaşteţi foarte bine, pentru că sunt unul dintre voi de 30 de ani. Votul pe care îl daţi la Congres este şi pentru ceilalte sute de colegi care sunt în ţară, care nu au venit la Congres, dar care simt ca noi, sunt alături de noi. E un Congres extraordinar. Votul e cel mai important vot pe care l-am dat în ultimii ani. După cum vedeţi eu nu vin cu discurs scris pentru că ceea ce este în sufletul meu aţi văzut cum mă exprim gândesc şi acţionez. Eu cred că trebuie să fim cu fruntea sus, că trebuie să privim înainte şi să fim mândri pentru ce am realizat. Sunt oameni care nu accepta abuzul, oameni care şi-au făcut datoria faţă de ţară. De aceea sunt mândru când vorbesc cu pensionarii, cu oameni care şi-au făcut datoria faţă de ţară şi oameni care pot să ajute pentru că le pasă de copiii şi nepoţii lor”, a declarat Şerban Nicolae, sâmbătă la Congresul PSD.

ORA 13:17 Dăncilă a anunţat programul politic al PSD, „România la puterea 10”

Viorica Dăncilă a citit, sâmbătă, propunerile pentru cele zece principii din programul de guvernare a PSD. Printre acestea se numără intoleranţa la orice fel de descalificare a actului politic şi combaterea inegalităţii sociale.

ORA 13:08 Andronescu: Trebuie să le explicăm oamenilor că am vrut să stopăm abuzurile, nu justiţie pentru lider

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, care candidează sâmbătă, la Congresul PSD, pentru conducerea partidului, a declarat că social democraţii trebuie să încerce să le explice oamenilor că PSD a vrut stoparea abuzurilor din justiţie, nu justiţie pentru preşedintele formaţiunii.

ORA 13:01 Viorica Dăncilă: Locul PSD e în marea familie social-democrată europeană

Viorica Dăncilă le-a spus colegilor, la Congresul de sâmbătă, că a reluat dialogul cu PES, iar locul PSD este „în marea familie social-democrată europeană”. Premierul a precizat că PSD trebuie să fie ataşat valorilor europene, un partid „credibil şi respectat în Europa”.

„Sunt pentru relansarea dialogului cu partenerii noştri europeni, iar rezultatele excelente pe care le-am obţinut în exercitarea mandatului de preşedinţie rotativă a Consiliului Uniunii Europene ne legitimează în faţa Europei. Trebuie să consolidăm dialogul cu partenerii noştri transatlantici, pentru ca România să rămână un exemplu de bună cooperare în regiune. Trebuie să îi avem parteneri, nu adversari, în această luptă împotriva abuzurilor. Îi putem avea parteneri. Ei îşi doresc să ne fie parteneri. Trebuie doar să avem un dialog cu ei, să reconstruim o relaţie de încredere şi asta este calea pe care trebuie să mergem”, a afirmat Viorica Dăncilă, sâmbătă la Congresul PSD.

Preşedintele interimar al partidului a mai spus că a reluat dialogul cu Partidul Socialiştilor Europeni (PSE).

„Locul Partidului Social Democrat este în marea familie social-democrată europeană, ca partid ataşat valorilor europene, credibil şi respectat în Europa”, a explicat Dăncilă.

Premierul a fost joi la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu liderul PES, Serghei Stanishev. La începutul lunii aprilie, în perioada când lider al PSD era Liviu Dragnea, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni a afirmat că PSE va lua în calcul îngheţarea relaţiilor cu PSD, dacă Guvernul nu clarifică angajamentul pentru statul de drept şi dacă nu va urma recomandărilor CE.

