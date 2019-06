ORA 12:18 Congres PSD: Viorica Dăncilă a intrat în sală pe melodia „Stand up for the champions”

Preşedintele interimar PSD Viorica Dăncilă, care candidează sâmbătă pentru şefia deplină a partidului, a intrat în încăperea din Sala Palatului, acolo unde are loc Congresul PSD, pe melodia „Stand up (for the champions)”.

Citeşte continuarea...

ORA 11:55 Mihai Fifor: Se simte o tensiune mare. Înseamnă că vom avea o competiţie vie, democratică

Mihai Fifor, candidat pentru funcţia de secretar general al PSD, a deschis, sâmbătă, lucările Congresului partidului, precizând că se simte o tensiune mare în aer, ceea ce înseamnă că va fi o competiţie internă vie şi democratică.

„Daţi-mi voie să vă adresez din inimă bun venit la lucrările Congresului extraordinar al PSD. Congresul PSD e cel mai important eveniment politic al PSD. În acest for se iau deciziile majore care trebuie respectate de PSD. Se simte într-adevăr o tensiune mare, ceea ce înseamnă că vom avea o competiţie vie, democratică. Faptul că sunt polemici înseamnă că PSD e un partid viu. Au circulat multe zvonuri false cu privire la procedurile de azi. Asta arată că suntem un partid puternic, iar adversarii noştri nu s-ar chinui altfel să ne dezbine. O competiţie deschisă, onestă, de la care toţi candidaţii vor pleca de la start cu aceleaşi drepturi şi obligaţii. Indiferent cine va câştiga vom fi aceeaşi echipă”, a declarat Mihai Fifor, în debutul Congresului PSD.

Acesta a adăugat că „Trebuie să lăsăm orgoliile la o parte şi să acţionăm cu încredere şi solidaritate pentru români. În acest Congres vor fi şi alte momente importante pentru cetăţenii româniei. Doamna Dăncilă ne va prezenta ideile proiectului politic şi de guvernare în momentele următoare. Acestea fiind spune permiteţi-mi să declar deschide lucrările Congresului extraordinar al PSD”.

ORA 11:48 Ce prevăd modificările la statutul PSD care vor fi adoptate, astăzi, în Congres

Social-democraţii vor aproba, prin vot deschis cu ridicarea mâinii, modificări la statutul partidului în Congresul PSD. Schimbările vizează modificarea alegerii, revocării preşedintelui PSD, prin vot secret, în Congres şi regulamentul pentru desemnarea candidatuui formaţiunii la prezidenţiale.

Citeşte continuarea...

ORA 11:40 Şerban Nicolae: Eu cred că sunt varianta cea mai potrivită pentru PSD la acest moment

Senatorul Şerban Nicolae a declarat, vineri, înaintea Congresului PSD, că, din punctul său de vedere, este cel mai bun candidat pentru PSD la acest moment, precizând însă că-şi respectă contracandidaţii.

"Am toate şansele care pot beneficia în urma celor 30 de ani de activitate. Colegii mă cunosc, am avantajul că, nu faţă de ceilalţi, avantaj în general în astfel de candidatură că sunt între colegi. Mă cunosc, ştiu ce pot , ştiu ce am făcut până acum, ştiu ceea ce aş putea să fac, nu am de ce să am emoţii, mai degrabă e emoţia revederii multora dintre ei, ne întâlnim poate prea rar decât ar trebui. (...) Doamna Dăncilă e prim ministru de un an şi cinci luni deja, nu cred că s-a pus problema că ar fi un criteriu sau o perspectivă să punem pe cineva prim ministru pentru a deveni preşedintele partidului. Din punctul meu de vedere ar trebui separate lucrurile şi să fac distincţia între activitatea guvernamentală, activitatea parlamentară şi activitatea de partid", a declarat Şerban Nicolae.

Parlamentarul a precizat că el este cel mai bun candidat pentru PSD în acest moment. "Eu cred că sunt varianta cea mai potrivită pentru PSD la acest moment, din perspectiva alegerilor care urmează şi pentru a da un nou impuls PSD, dorinţei social democraţilor români de a se implica în continuare de a avea o direcţie comună, de a avea un obiectiv clar şi de a fi solidari unii cu alţi spre binele tuturor românilor. Nu fac comparaţii cu ceilalţi trei contracandidaţi, îi respect pe toţi trei, îi cunosc şi e o competiţie între colegi", a mai spus Şerban Nicolae.

ORA 11:30 Lider PSD Iaşi le cere colegilor să-l voteze pe Mihai Fifor în funcţia de secretar general al PSD

Vicepreşedintele PSD Iaşi, Cristian Stanciu, le-a recomandat colegilor săi, delegaţi la Congresul PSD, să îl voteze pe Mihai Fifor în funcţia de secretar general al partidului. „Această poziţie importantă în cadrul partidului nu mai trebuie compromisă niciodată”, a spus Stanciu.

Vicepreşedintele PSD Iaşi, Cristian Stanciu, le-a recomandat colegilor săi, delegaţi la Congresul PSD, să îl susţină pe Mihai Fifor în funcţia de secretar general al partidului.

„Îmi permit, în calitate de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Iaşi a PSD, să recomand colegilor mei care vor fi delegaţi la Congres, susţinerea candidaturii domnului Mihai Fifor, actual preşedinte al Consiliului Naţional şi fost ministru al Apărării Naţionale, pentru postul de secretar general al PSD. Această poziţie importantă în cadrul partidului nu mai trebuie compromisă niciodată pentru că, altfel, vom suferi alte eşecuri dureroase”, a spus Cristian Stanciu, potrivit unui comunicat de presă.

Acesta crede că este bine, la fel ca în alte ţări europene, ca liderul partidului să fie şi şef al Guvernului.

„În acelaşi context al alegerilor interne, cred că preşedintele partidului aflat la guvernare trebuie să fie şi prim-ministru al Guvernului României. Un astfel de model în care liderul politic este şi premier a făcut carieră în majoritatea ţărilor europene”, a mai spus vicepreşedintele PSD Iaşi.

El mai crede că viitorul vicepreşedinte al PSD la nivelul Regiunii Nord-Est trebuie să provină din organizaţia judeţeană Iaşi. „În acest fel, PSD va redeveni un partid naţional, având la vârf şi reprezentanţi din toate centrele regionale ale ţării”, se mai arată în comunicatul semnat de Cristian Stanciu.

ORA 11:21 Eugen Teodorovici şi-a redepus candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici s-a reînscris în competiţie internă pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD a afirmat, pentru MEDIAFAX, Mihai Fifor, candidat pentru funcţia de secretar general al partidului.

Teodorovici decisese vineri în şedinţa CEx al PSD să se retragă din cursa internă pentru a fi numărul doi în partid.

Referitor la subiect, Marius Dunca, cel care şi-a retras candidatura pentru poziţia de secretar general tot vineri, a afirmat că pot apărea surprize în ceea ce priveşte candidaţii la funcţiile de conducere ale formaţiunii.

„Până nu vedem că delegaţii pleacă de la Congres şi clar care este rezultatul, pot mai apărea surprize. Pot să mai apară candidaţi, că statutul nu împiedică să mai existe candidaţi în timpul Congresului”, a afirmat Marius Dunca, înaintea Congresului PSD.

ORA 11:13 Rădulescu: Teodorovici s-a supărat puţin ieri, dar va candida pentru funcţia de preşedinte executiv

Deputatul Cătălin Rădulescu a anunţat, sâmbătă, înainte de Congresul PSD, că Eugen Teodorovici se reînscrie în cursa pentru funcţia fe preşedinte executiv PSD, precizând că ministrul de Finanţe "s-a supărat puţin ieri".

Citeşte continuarea...

ORA 11:05 Marcel Ciolacu, despre candidaţii pentru conducerea PSD: Sunt toţi foarte buni

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, sâmbătă, înainte de Congresul PSD, că toţi cei care s-au înscris în cursa pentru funcţiile de conducere din partid "sunt foarte buni".

Întrebat dacă cei care candidează sâmbătă sunt cei mai buni candidaţi ai PSD, Marcel Ciolacu a replicat: "Nu, sunt cei care au dorit să candideze în primul rând, dar sunt toţi foarte buni".

Congresul extraordinar al PSD are loc, sâmbătă la Sala Palatului, iar social-democraţii vor alege preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general al partidului. Delegaţii formaţiunii vor valida noul statut şi proiectul politic al formaţiunii.

La reuniunea social-democraţilor participă şi Călin Popescu Tăriceanu.

Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru cele trei funcţii de conducere în partid. Astfel, pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu.

ORA 11:00 Codrin Ştefănescu: Cred că vor fi surprize la Congres

Codrin Ştefănescu, candidat pentru funcţia de secretar general, a declarat că vor fi surprize la Congresul PSD de sâmbătă. El a precizat că nu trebuie să uităm de trecut şi de colegii aflaţi la ananghie.

„Ori azi ne desprindem de trecut, ori mergem mai departe şi nu uităm de lucrurile bune pe care le-am făcut, nu uităm de colegii noştri la ananghie. Trebuie să nu uităm de cei care au căzut la datorie de-a lungul timpului. Pe asta se va baza şi discursul meu. Oameni care şi-au petrecut zile şi nopţi în bătăliile electorale, care şi-au neglijat familia. Trecutul nostru este unul plin de bătălii, în care am câştigat alegerile cu un program de care în mare parte ne-am ţinut. E un trecut în care ne-au votat foarte mulţi români. Ca secretar general al PSD nu am avut alte funcţii. Toată viaţa mea am stat la partid. Ştiu foarte bine ce e în bucătăria interna a partidului. Cred că vor fi surprize la Congres. Fiecare delegat va vota cum îi dictează conştiinţa”, a afirmat Codrin Ştefănescu.

Întrebat pe cine va vota pentru şefia PSD, Ştefănescu a răspuns: „Asta o să spun în speech-ul de la Congres”.

ORA 10:44 Pleşoianu: PSD şi-a pierdut independenţa. E dependent de sfetnicii doamnei Dăncilă

Liviu Pleşoianu, candidat la şefia PSD, a declarat sâmbătă că partidul nu este independent în momentul de faţă, ci depinde de „sfetnicii” Vioricăi Dăncilă. El a adăugat că pentru funcţia de secretar general îl susţine pe Codrin Ştefănescu.

„Am venit să transmit un mesaj care, în ce mă priveşte e acelaşi mesaj din ultimii ani. Eu nu mi-a schimbat discursul şi nu am de gând să o fac. Azi la Congres vorbesc candidaţii şi am ţinut neapărat să fac mesajul auzit. Nu iau în calcul o retragere din cursă. Pe doamna Dăncilă o avantajează, evident. E posibil ca doamna Dăncilă să devină azi preşedinte plin al PSD. Rămâne de văzut cum vor reacţiona oamenii. Nu, nu plec din partid dacă va câştiga doamna Dăncilă. Este consistent numărul. Dacă vorbim despre bază, despre oamenii simplii ei sunt profund nemulţumiţi de ce se întâmplă. Se întâmplă că oamenii care susţin partidul au fost trataţi oribil şi mi se pare absolul imoral şi urât să le întoarcem spatele. În momentul de faţă PSD şi-a pierdut independenţa. E dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are doamna Dăncilă. Când am mers s-o înfrunt pe doamna Kovesi la Bruxelles, doamna Dăncilă era alături de mine. Acum ne spune că nu îşi mai aminteşte nimic, a fost plecată din ţară 9 ani”, a afirmat Liviu Pleşoianu înainte de Congresul PSD.

Deputatul PSD a adăugat că „La preşedinte executiv contează foarte mult discursurile şi în funcţie de asta voi decide. La funcţia de secretar general, am spus-o răspicat îl susţin pe domnul Codrin Ştefănescu”.

ORA 10:30 Congres extraordinar la PSD. Andronescu: Viorica Dăncilă este favorizată, dar ne batem până la capăt

Ecaterina Andronescu, care candidează sâmbătă la conducerea PSD, a declarat, înaintea Congresului PSD, că Viorica Dăncilă este favroizată, prin prisma alegerilor într-un singur tur, dar că „ne batem până la capăt".

Citeşte continuarea AICI

ORA 10:20 Dăncilă, înainte de Congresul PSD: Am emoţii. Sunt pregătită. Am încredere în colegi

Viorica Dăncilă a ajuns, la ora transmiterii acestei ştiri, la Sala Palatului, unde urmează să se desfăşoare Congresul PSD. Ea a precizat că are emoţii, însă este pregătită şi are încredere în colegii de partid.

Citeşte continuarea AICI

ORA 07:45 Restricţii în zona Sălii Palatului din Capitală din cauza Congresului PSD

Poliţiştii impun restricţii, sâmbătă, pe arterele din zona Sălii Palatului din Bucureşti, acolo unde, începând cu ora 11:00, are loc Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat.

Brigada Rutieră a Capitalei anunţă că, din cauza adunării publice desfăşurate la Sala Palatului, sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 18:00, va restricţiona temporar traficul.

Astfel, circulaţia va fi restricţionată până sâmbătă seară, la ora 18:00, pe Aleea Kretzulescu, iar între orele 09:000-11:00, respectiv 15:00-18:00, pe Calea Victoriei, banda I, între Str. Ştirbei Vodă şi Aleea Kretzulescu.

Poliţiştii recomandă şoferilor să circule cu prudenţă şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

Ştirea iniţială:

La reuniunea social-democraţilor va participa şi Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea, la eveniment sunt aşteptaţi să participe aproximativ 4.000 de delegaţi.

Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru cele trei funcţii de conducere în partid. Astfel, pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu.

Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota sunt candidaţii înscrişi pentru funcţia de preşedinte executiv, iar pentru cea de secretar general, CEx i-a validat pe Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar.

Eugen Teodorovici şi-a retras candidatura pentru poziţia de preşedinte executiv. Totodată, Marius Dunca şi-a retras candidatura pentru funcţia de secretar general, precizând ulterior şedinţei CEx, că îl va susţine pe Mihai Fifor.

Comitetul Executiv a mai decis vineri ca alegerile pentru poziţiile de conducere ale formaţiunii să se desfăşoare într-un singur tur. Viorica Dăncilă a motivat că decizia a fost luată pentru ca nicio funcţie să nu facă obiectul unor înţelegeri ulterioare.

„Aşa cum am spus atunci când am susţinut în Guvern că preşedinţii consiliilor judeţene trebuiesc aleşi nominal într-un singur tur pentru că reprezintă votul cetăţenilor, cum susţin de asemeni ca primarii să fie aleşi într-un singur tur, cred că pe aceeaşi logică am mers şi în cadrul Congresului”, a explicat Dăncilă.

Chestionată dacă are un favorit, o persoană cu care ar lucra mai bine, în cazul în care va fi aleasă şa şefia PSD, Viorica Dăncilă a replicat că are încredere că vor fi aleşi colegii şi colegele care se bucură de credibilitate şi care vor putea contribui la succesul alegerilor următoare.

Pe de altă parte, Paul Stănescu a anunţat că va fi prezent la Congresul extraordinar al PSD, însă nu va vota. Fostul viceprmier a adăugat că social-democraţii organizaţiei PSD Olt vor vota conform propriei conştiinţe. Acesta s-a împotrivit în şedinţele anterioare ale CEx, alături de Gabriela Firea şi Marcel Ciolacu, organizării unui Congres în vară, înaintea alegerilor prezidenţiale din toamnă.

PSD îşi alege conducerea şi după ce fostul lider al partidului Liviu Dragnea a fost condamnat, la finalul lunii mai, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Foto: Hepta