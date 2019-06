Violeta Alexandru: Înţeleg să fac echipă, nu este un proiect despre mine ca persoană

„Înţeleg încrederea colegilor mei, cunoscând profilul meu, ca o încredere într-un om ce va deschide filiala PNL Bucureşti către societate. (...) Înţeleg să fac echipă, nu este un proiect despre mine ca persoană, ci un proiect de încredere pentru a construi o echipă pe următoarele principii: toleranţă zero faţă de PSD în ceea ce priveşte abuzurile şi modul în care risipeşte banii publici. Vom face Opoziţie cu mai puţină vorbă şi cu fapte; deschiderea partidului către societate şi valorizare a membrilor noştri, a coelgilor noştri. Avem mulţi colegi capabili. Vom crea cadrul în care toţi aceşti colegi să se exprime", a mai spus aceasta.

Orban: Violeta Alexandru, omul potrivit să producă o schimbare la faţă a PNL Bucureşti

„Am considerat că Violeta Alexandru este omul potrivit să producă o schimbare la faţă a PNL, în Bucureşti. Este o persoană serioasă şi extrem de pregătită profesional şi o persoană care are capacitatea să recredibilizeze PNL”, a afirmat Ludovic Orban.

„Am luat în dezbatere şi am decis desemnarea preşedintelui interimar al PNL Bucureşti în persoana Violetei Alexandru. Violeta Alexandru este propunerwa care a fost formulată de mine, ca preşedinte al partidului. Urmează ca până săptămâna viitoare, împtrună cu preşedintele PNL Bucureşti să formulăm propuneri pentru preşedinţii de sectoare, iar peste încă o săptămână să putem să validăm în PNL conducerile interimare în ansamblul lor, de la PNL Bucureşti şi de la sectoare. Violeta Alexandru este un om cu o carieră extrem de serioasă, a ocupat poziţii importante, ca director executiv al Asociaţiei Pro Democraţia. De asemenea a fost fondator şi director al Institutului pentru Politici Publice, un institut cu o activitate extrem de serioasă. De asemenea, Violeta Alexandru a lucrat şi cu preşedinteke României, Emil Constantinescu şi a fost ministru pentru dialog social”, a anunţat Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv de marţi.

Rareş Bogdan, despre şefia PNL Bucureşti: Dacă ar fi Violeta Alexandru nu pot să fiu decât încântat

Europarlamentarul Rareş Bogdan a declarat că ar fi încântat ca Violeta Alexandru să fie propusă pentru şefia PNL Bucureşti, precizând că este un om foarte valoros pentru partid. El a mai spus că aceasta putea la fel de bine să fie propusă şi pe lista la alegerile europarlamentare.

„Dacă ar fi Violeta Alexandru nu pot fi decât încântat, a muncit fantastic door to door şi la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros. Putea fi bine pusă şi pe lista de europarlamentare, la forţa pe care o are, pentru că e un om foarte bun. A fost alături de Cioloş, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban şi apoi a devenit cred membru la Sectorul 1. Pe cei din PSD i-a deranjat cu siguranţă. Pe cei din PNL sigur nu i-a deranjat, precum nici pe cei 2,5 milioane de votanţi ai PNL, pentru că lucrurile sunt simple – trebuie să fim într-o poziţie radicală cu PSD. Eu am spus că PSD e doar rănit, nu e învins şi trebuie să luptăm pentru asta. Ne aşteaptă trei rânduri de alegeri extrem de grele, prezidenţiale, locale şi parlamentare”, a afirmat, marţi, Rareş Bogdan.

Întrebat dacă, în opinia sa, faptul că a pus unele condiţii ca să fie validat la PNL Bucureşti a deranjat pe unii colegii, Rareş Bogdan a răspuns: „Posibil pentru că sunt foarte dure”.

