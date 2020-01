În actuala situaţie bugetară, în care PSD a îndatorat România cu aproape „2,4 miliarde lei pentru fiecare lună de guvernare, fără a construi vreo autostradă sau vreun spital”, este esenţial să se înţeleagă că deficitele bugetare înseamnă creşterea datoriei publice şi, mai devreme sau mai târziu, noi taxe şi impozite, dacă politicile economice nu sunt reorientate dinspre susţinerea consumului către investiţii, arată Cosmin Marinescu în interviul acordat Hotnews.ro, care se întreabă „în baza căror virtuţi generaţia actuală transferă nota de plată către generaţiile viitoare”. În opinia consilierului prezidenţial, faptul că după trei ani de guvernare cu aceste politici populiste PSD a pierdut ambele runde de alegeri din 2019, europarlamentare şi prezidenţiale, arată că „societatea românească s-a maturizat.

În plan economic, deşi creşterea economică pare încă puternică, „prin dinamica prognozată pentru 2019 la 4% sau sub 4% din PIB, pierderea de viteză este semnificativă, dacă ne raportăm la creşterea record de aproape 7% de acum 2 ani”, ceea ce arată că “petrecerea” politicilor nesustenabile „nu a durat prea mult”, subliniază Cosmin Marinescu, care atrage atenţia şi asupra dinamicii negative din ultimele luni a sectorului industrial, o tendinţă „puţin îngrijorătoare”.

În aceste condiţii, „este evident că economia trebuie să se pregătească pentru etapa ajustărilor calitative, situaţie în care competitivitatea va cântări tot mai puternic”, arată consilierul prezidenţial, în opinia căruia „este esenţială reorientarea politicilor economice dinspre susţinerea consumului către investiţii”.

Totodată, Cosmin Marinescu subliniază că “deficitul bugetar trebuie bine ţinut în frâu în anul 2020, pentru ca 2021 şi 2022 să nu fie ani rataţi, ca potenţial de investiţii şi dezvoltare pentru România”. În acest sens, consilierul avertizează că impactul asupra deficitului bugetar din partea măsurilor suplimentare, „care nu au putut fi cuprinse în buget", „impune eforturi considerabile în planul colectării fiscale, peste prevederile actuale din buget”.

Cosmin Marinescu se declară un adept a politicilor pro-piaţă şi avertizează asupra „politicilor pro-business care sfârşesc prin a fi anti-piaţă”. „Cea mai pro-business politică este tocmai politica pro-piaţă. În economia de piaţă, fiecare este încurajat atunci când nimeni nu este personal favorizat. (...) ca să parafrazez mesajul celebrului economist liberal Ludwig von Mises, trebuie să înţelegem că “unde piaţă nu e, economie nu e”. Deci, market first!”, spune Cosmin Marinescu.

Iată mai jos interviul integral acordat HotNews.ro de consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu:

HotNews.ro: Situaţia economică preluată de guvernarea Orban pare foarte dificilă. Problema este legată de maniera în care aceasta situaţie poate fi rezolvată. Există două curente de gândire. Unul în care se pune accent pe renunţarea la anumite direcţii asumate de fostul guvern, şi aici mă refer în principal la creşterea pensiilor în ritmul propus de PSD, şi un alt curent, adoptat chiar de guvernul Orban, care păstrează mare parte din promisiunile PSD. În prima tabără, pe lângă analişti şi jurnalişti, am văzut chiar şi voci de la BNR care spun că bugetul nu poate suporta creşterile de pensii şi că este o greşeală care ne va costa mult în viitor. Care e poziţia dvs în această privinţă?

Cosmin Marinescu: Situaţia actuală nu este deloc de invidiat, însă dezechilibrele pot fi treptat corectate. Din păcate, avertismentele repetate privind calitatea politicilor economice ale guvernului PSD s-au adeverit, prin sarabanda deficitelor cu care Romania se confruntă în prezent. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană în care spirala deficitelor s-a intensificat sistematic, în ultimii ani. Deficitul bugetar şi deficitul de cont curent, alimentat de un deficit comercial în continuă creştere, sunt cele mai evidente semne că PSD a pus România pe o direcţie greşită şi din punct de vedere economic.

Ceea ce trebuie însă să se înţeleagă este că efectele nefaste ale guvernării PSD nu pot fi înlăturate ca şi când am şterge cu buretele greşeli elementare de logică economică scrise pe o tablă. Direcţiile în care o societate evoluează nu se schimbă în unghiuri ascuţite, iar guvernarea unei ţări trebuie să ţină cont de aceasta, de legislaţia existentă şi de aşteptările oamenilor. În acest sens, în contextul actual, schimbarea de optică şi de guvernare vor aduce cu sine şi schimbarea de direcţie economică. Dar traseul va fi asemeni modului în care un vapor de mare tonaj îşi schimbă direcţia: deşi cârma este rotită cu repeziciune, schimbarea de direcţie se face mai lent, în unghiuri şi pe spaţii largi, după un anumit timp de la rotirea completă a cârmii.

Deficitele care presează asupra economiei, dezordinea existentă în finanţele publice şi sistemul fiscal, slăbiciunile guvernanţei economice trebuie corectate cât mai rapid, însă rapid înseamnă aşa cum vaporul reuşeşte să cârmească, evitând riscul de a fi răsturnat în valuri.

Premierul şi membrii Guvernului au prezentat deja măsuri menite să pună lucrurile în ordine şi să revenim, treptat, pe direcţia bună, cea în care să prevaleze politicile structurale, stabilitatea şi sustenabilitatea finanţelor publice şi a sistemelor sociale.

În privinţa bugetului, este evident că trebuie să conciliem nevoia de sustenabilitate, de responsabilitate pentru viitor, cu cea de predictibilitate în respectarea unor obiective şi angajamente. Să ne amintim că, în Parlament, în legătură cu creşterea pensiilor a existat o largă majoritate. De asemenea, Preşedintele Iohannis a spus în mai multe rânduri că pensiile trebuie să crească - să nu uităm că, din 4,7 milioane de pensionari, mai mult de 2 milioane de oameni au pensii foarte mici, sub 1000 de lei lunar.

În acest sens, aş vrea să subliniez un aspect mai puţin abordat în discursul public, şi anume faptul că avem o problemă uriaşă nu doar cu mărimea pensiilor, ci şi cu inegalităţile flagrante existente în acest sistem, ceea ce indică necesitatea unei regândiri a sistemului pensiilor publice. De exemplu, atunci când anumite salarii nu trec testul productivităţii şi al competenţei, tema contributivităţii devine o falsă problemă, care reflectă eşecul unei societăţi de a pune veniturile în acord cu meritele.

Aşadar, respectarea unor obiective care privesc calitatea vieţii cetăţenilor nu poate fi pusă la îndoială, dar ar fi greşit să facem abstracţie de deficitul bugetar, aşa cum au făcut economiştii PSD, preocupaţi doar să taie chitanţe de plată, nu şi să încaseze la buget veniturile necesare pentru ca aceste plăţi să fie sustenabile şi în viitor.

Tocmai de aceea deficitul bugetar trebuie bine ţinut în frâu în anul 2020, pentru ca 2021 şi 2022 să nu fie ani rataţi, ca potenţial de investiţii şi dezvoltare pentru România. Trebuie abandonate în mod inteligent politicile pro-ciclice, bazate pe consum, pentru a face loc politicilor structurale, care să susţină investiţiile şi potenţialul productiv intern, inclusiv prin calitatea instituţiilor cu impact asupra mediului de afaceri.

HotNews.ro: Ştim că una din cele mai mari probleme este legată de venituri. Oricâte eforturi s-au făcut, ANAF nu a reuşit să îmbunătăţească semnificativ şi structural colectarea. De unde credeţi că va reuşi guvernul Orban să facă rost de bani, în condiţiile în care un termen de 1 an de zile pentru o reforma consistenta a Fiscului şi o digitalizare a acestuia pare nefezabil? Am văzut că sunt trecute creşteri de 10% la venituri. O cifră cam ambiţioasă, iar dacă ne uităm la bugetul asigurărilor sociale s-a estimat o creştere la circa 24%.

Cosmin Marinescu: Da, este extrem de important să discutăm despre venituri. Bugetul nu este doar despre cheltuieli, ci este în egală măsură şi despre venituri. Din păcate, România rămâne un caz problematic în materie de colectare fiscală, nu doar prin comparaţie cu ţările Uniunii, ci şi în regiune.

În ceea ce priveşte eficienţa ANAF, consider că eforturile au evoluat pe modelul stop & go - pornim reforma, oprim reforma. Ori nu putem vorbi de creşterea structurală a capacităţii de administrare fiscală a statului decât dacă vom porni reforma şi o vom ţine accelerată până ajungem de destinaţie. Iar destinaţia în această privinţă înseamnă un sistem modern de administrare fiscală, care să fie bazat pe tehnologia informaţiei, pe transparenţă şi uşurinţă în funcţionare, din care va avea de câştigat atât contribuabilul, cât şi bugetul.

De exemplu, pe partea de venituri la buget, România se plasează pe ultimul loc din UE, cu excepţia Irlandei, atât în privinţa veniturilor fiscale, cât şi ca venituri totale. Cu o pondere a veniturilor fiscale (inclusiv CAS) aflată la doar 26-27% din PIB, aşa cum arată bugetele ultimilor ani, spaţiul bugetar destinat investiţiilor evident că are de suferit iar consolidarea fiscală devine practic imposibilă. În acest sens, ar fi dezirabilă creşterea veniturilor fiscale către 30-31% din PIB, deci cu 3-4 puncte procentuale la orizontul unui ciclu de guvernare, aşa cum avansează şi programul preşedintelui Iohannis.

Însă un asemenea obiectiv necesită un sistem de colectare şi administrare fiscală îmbunătăţit radical. Din păcate, informatizarea ANAF şi funcţionarea administrării fiscale în acest mod, prin analize de risc şi baze de date interconectate, este un proces care nu se va putea finaliza în mai puţin de un an şi jumătate sau doi.

Există însă o foarte mare aşteptare, la nivel de contribuabil şi în mediul de afaceri, de a vedea că relaţia dintre stat şi cetăţean beneficiază şi în România de mijloace moderne de plată şi de comunicare.

În ceea ce priveşte bugetul pentru 2020, luând în considerare creşterea nominală a PIB, estimată undeva la 8,5%, un spor al veniturilor totale de 10,3% arată o construcţie bugetară mai prudentă. Să ne amintim că bugetul pentru 2019 prevedea creşteri de venituri totale de peste 16% în raport 2018, iar veniturile realizate se vor situa undeva la 10,5%, în condiţiile unei creşteri nominale a activităţii economice de peste 10% în 2019. Ca atare, cu eforturi adecvate în planul colectării, veniturile estimate în 2020 sunt realizabile, pe actualele prognoze economice.

Trebuie însă evidenţiate măsurile suplimentare votate de Parlament, a căror intrare în vigoare este ulterioară construcţiei bugetare, motiv pentru care nu au putut fi cuprinse în buget. Impactul cumulat al acestor măsuri asupra deficitului bugetar este covârşitor, de circa 1% din PIB, ceea ce impune eforturi considerabile în planul colectării fiscale, peste prevederile actuale din buget.

HotNews.ro: Se tot vorbeşte de fondurile europene ca fiind o posibilă sursă importantă de venituri care ar putea acoperi deficitul generat de creşterea abruptă a cheltuielilor. Dar şi aici avem deja o experienţa neplăcută. Oricine a venit la guvernare nu a reuşit să producă o schimbare de sistem profundă care să garanteze că putem accesa semnificativ mai mulţi bani decât pana acum. Care e strategia fezabilă şi concretă pe care o vedeţi aplicată în 2020?

Cosmin Marinescu: Fondurile europene ar trebui să reprezinte un instrument autentic, strategic, de modernizare a infrastructurii şi a sistemului administrativ. Componenta de fonduri europene a bugetului este pariul anului 2020, pe care Guvernul trebuie să îl câştige.

Fondurile europene trebuie privite ca sistem complementar bugetului, nu doar ca angajament uneori paralel cu obiectivele noastre de investiţii. Fondurile europene nu reprezintă scop în sine, ci instrument structural în rezolvarea unor probleme concrete. Prea mult au fost neglijate în guvernarea PSD investiţiile în infrastructură, ori tocmai acestea trebuie să fie vârful de lance în modernizarea României.

Să ne amintim experimentele eşuate marca PSD – fonduri suverane sau parteneriate iluzorii de tip public-privat. România nu îşi poate permite să nu valorifice fondurile europene. Ar fi un malpraxis financiar la adresa intereselor noastre de dezvoltare.

Legat de strategia de absorbţie a banilor europeni, anul 2020 este unul foarte important, deoarece va arăta modul în care România încheie actualul exerciţiu financiar, dar şi cum ne vom raporta la viitorul cadru financiar multianual.

Iar una din direcţiile importante merită să fie utilizarea fondurilor europene de către administraţiile locale, prin proiecte de investiţii în dezvoltarea reţelelor de utilităţi, cum sunt cele de apă şi canalizare. În această direcţie, ministerul Fondurilor Europene a creat recent prin OUG cadrul de reglementare pentru implementarea unor proiecte de apă şi canalizare pentru 650 de unităţi administrativ-teritoriale, proiecte în valoarea de 4,2 miliarde euro, pentru jumătate din judeţele ţării. Aceasta este direcţia care trebuie aprofundată şi continuată în materie de fonduri europene.

Până în prezent, PSD a făcut aproape o religie din celebrul PNDL, program prin care s-au alocat, adesea discreţionar şi pe criterii politice, zeci de miliarde de lei din bugetul naţional, cu rezultate încă discutabile.

Foarte multe din aceste proiecte puteau fi realizate pe fonduri europene, care ar fi încurajat şi calitatea guvernanţei în administraţia locală.

Totodată, este strategic să susţinem o viziune ambiţioasă în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice, inclusiv din această perspectivă a utilizării fondurilor europene. Astfel putem pregăti inteligent o tranziţie energetică treptată de la combustibilii fosili şi reconversia industrială necesară. Însă oportunităţi există şi în alte domenii sau în raport cu alte obiective naţionale, cum ar fi de exemplu digitalizarea administraţiei.

HotNews.ro: O altă problemă cronică a României, care s-a acutizat în ultimii 2-3 ani, o reprezintă deficitul de cont curent. Cum vedeţi dvs această problemă care ţine de competitivitatea economiei româneşti în plan extern? Mai bine zis de lipsa competitivităţii care scoate valuta din ţară prin importuri, în timp ce exporturile nu reuşesc să ţină pasul şi să aducă valuta în ţară. Dacă am da la o parte banii trimişi în ţară de diaspora, situaţia ar fi şi mai gravă. La servicii stăm ceva mai bine, dar ponderea lor nu este atât de mare şi nu pot afecta pozitiv contul curent. A venit Guvernul cu o listă de posibile soluţii pentru această problemă?

Cosmin Marinescu: Deficitul de cont curent este doar una din cele două faţete ale dezechilibrelor macro ce afectează în prezent România. Cealaltă faţetă este deficitul bugetar, de aici şi sintagma pe care economiştii o utilizează – “deficitele gemene”, dat fiind faptul că cele două evoluează în general împreună.

Tocmai de aceea, explicaţiile şi soluţiile ar trebui să fie căutate nu doar la nivelul competitivităţii externe, chiar dacă, în ultimul an, creşterea exporturilor a încetinit semnificativ, în pas cu activitatea economică de pe pieţele externe. De exemplu, pe primele zece luni ale anului 2019, exporturile au încetinit la un ritm de sub 2%, comparativ cu perioada similară din 2018, în timp ce importurile îşi păstrează un ritm de creştere mai mult decât dublu. Aceasta a făcut ca deficitul comercial să avanseze cu peste 2 miliarde euro faţă de situaţia aferentă primelor 10 luni ale anului 2018.

De exemplu, în agricultură, exportăm intensiv cereale – a căror valoare adăugată este scăzută, dar România este totodată şi campioana importurilor de alimente şi produse alimentare. Aceasta este imaginea unei balanţe comerciale net defavorabile, atât în sens cantitativ, cât şi calitativ.

Astfel, adâncirea continuă a deficitului de cont curent vine pe seama accelerării importurilor de bunuri, care au crescut şi cu ritmuri anuale de două cifre, pe fondul unei creşteri economice bazate aproape exclusiv pe consum, aşa cum au stat lucrurile în special în 2017 şi 2018. De exemplu, în ultimii 5 ani, gradul de acoperire al importurilor din exporturi a scăzut continuu de la un an la altul, de la aproape 90% la circa 76%, conform ultimelor date aferente anului 2019. Totodată, gradul de acoperire a deficitului de cont curent în investiţii străine directe este constant negativ începând cu 2017, ca ilustrare simptomatică a politicilor economice ale PSD.

Dacă ne raportăm la situaţia deficitelor gemene, politica economică din ultimii ani a pus România pe contrasensul evoluţiilor din regiune şi de la nivelul UE. Sub guvernarea PSD, România a ajuns singura ţară din Uniune în care deficitele se adâncesc, în ciuda faptului că economia traversează, la nivel global, o perioadă de expansiune.

Deficitul bugetar este estimat la 4,4% din PIB iar deficitul de cont curent este preconizat că va depăşi 5% din PIB în 2019, pe trendul încă inerţial al politicilor pro-ciclice, bazate pe consum. Tocmai de aceea este esenţială reorientarea politicilor economice dinspre susţinerea consumului către investiţii.

Deşi creşterea economică pare încă puternică, prin dinamica prognozată pentru 2019 la 4% sau sub 4% din PIB, pierderea de viteză este semnificativă, dacă ne raportăm la creşterea record de 7% de acum 2 ani. De unde rezultă că “petrecerea” nu a durat prea mult, aşa cum anticipam la începutul guvernării PSD. În ciuda injecţiilor cu stimuli fiscali, administrate mai mult sau mai puţin forţat, aşa cum au stat lucrurile în OUG 114 în privinţa sectorului construcţiilor, era de aşteptat să intervină o asemenea decelerare, dat fiind programul de guvernare al PSD axat exclusiv pe termen scurt.

Actualmente, este puţin îngrijorătoare dinamica negativă din ultimele luni a sectorului industrial. Producţia industrială a scăzut în luna octombrie cu 4,5% faţă de octombrie 2018, deşi luna septembrie indica o scădere a sectorului industrial de doar 1,3% faţă de septembrie 2018.

Este evident că economia trebuie să se pregătească pentru etapa ajustărilor calitative, situaţie în care competitivitatea va cântări tot mai puternic. Ori pentru aceasta trebuie schimbată direcţia politicilor economice şi să dăm un restart reformelor structurale.

Sunt şi semne bune în acest sens, schimbarea de guvern a fost cât se poate de bine primită de mediul de afaceri, ca revenire la normalitate, ca nevoie a comunităţii afacerilor de dialog şi consultare cu decidenţii guvernamentali. Ca atare, în noiembrie, odată cu instalarea guvernului PNL, încrederea în economia românească – evaluată prin indicatorul Comisiei Europene – a crescut consistent, atât faţă de luna noiembrie a anului anterior, cât şi faţă de octombrie 2019.

HotNews.ro: Pactul de stabilitate şi de creştere în UE limitează deficitul bugetar la 3% din PIB şi datoria la 60% din PIB. Regula limitării deficitului la 3% a fost pusă în discuţie de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, care a vorbit despre o „dezbatere din alt secol”. În opinia sa, este nevoie de un pachet de stimulente bugetare pentru a alimenta creşterea economică în UE. O regulă care este percepută drept un tabu de conservatoarea Germanie. Recent, însă, noul comisar european pentru economie, Paolo Gentiloni, a vorbit şi el despre necesitatea unei relaxări a regulilor bugetare stricte, invocând riscurile climatice şi creşterea economică slabă. Argumentul este des întâlnit în rândul ţărilor mai puţin dezvoltate, care acuză statele vestice că s-au dezvoltat prin astfel de deficite mari. Unii spun că nu cifra este importantă, cât structura cheltuielilor care generează deficitul. Cât de importantă este menţinerea deficitelor sub acest prag, în condiţiile în care România estimează pentru anul viitor un deficit de 3,58%?

Cosmin Marinescu: Regulile de guvernanţă fiscală de la nivelul Uniunii Europene au fost continuu supuse dezbaterii, fie că ne referim la celebrul MTO (Obiectivul bugetar pe Termen Mediu), care atrăgea atenţia acum câţiva ani, fie că avem în vedere criteriile de convergenţă nominală ale Pactului de Stabilitate şi Creştere, deci criteriile de la Maastricht.

Însă, să nu uităm că dezbaterile alternează de la o perioadă la alta, în ambele sensuri, în funcţie de contextul economic. Ştiţi vorba aceea, atunci când este vreme frumoasă, te cam incomodează să cari după tine, în drumeţie, şi pelerina de ploaie, pentru a fi pregătit pentru schimbarea vremii. În economie, aceste schimbări de condiţii meteo se numesc recesiuni, iar la cârma guvernării se întâmplă să fie altcineva decât cei care au făcut bagajele, neglijent, pentru plecarea în drumeţie. Şi lucrurile devin complicate, chiar injuste, căci unii se bucură de vremea frumoasă, fără pic de constrângeri, iar alţii trebuie să gestioneze intemperiile economice. La noi, cam aşa stau lucrurile acum, când PNL trebuie să asigure soluţiile de sustenabilitate.

De exemplu, în perioada recesiunii economice, Uniunea Europeană era răvăşită de criza datoriilor suverane, atunci când datoria publică ameninţa grav sustenabilitatea financiară – în special în cazul ţărilor PIIGS, ale căror datorii depăşeau semnificativ 100% din PIB. În aceste condiţii, opţiunea a fost pentru un plus de responsabilitate fiscal-bugetară. În România, a fost asumată de către Parlament Legea responsabilităţii fiscal-bugetare. Din păcate, şi această lege a fost pentru PSD complet decorativă.

Aţi invocat structura cheltuielilor, respectiv destinaţia deficitului bugetar. Este cât se poate de corect! Să ne raportăm, de exemplu, la o familie: una e să te împrumuţi ca să acoperi cheltuielile curente, cotidiene, ceea ce nu pare a fi un semn bun în materie de soliditate financiară, mai ales atunci când familia respectivă traversează o perioadă economică bună. Alta este, bineînţeles, să te împrumuţi pentru a face investiţii, care să aducă venituri suplimentare în viitor.

Astăzi, structura bugetului României este puternic debalansată de povara cheltuielilor curente. Cheltuielile de personal şi de asistenţă socială, deci cheltuielile rigide ale bugetului, ajung la 80% pondere în total venituri fiscale (inclusiv CAS), procent care este comparabil cu perioada anilor de criză din 2009-2010. În acelaşi timp, investiţiile suferă, deşi tocmai investiţiile de azi sunt cele care vor aduce salvarea în anii următori.

Din păcate, creşterea deficitului bugetar nu s-a făcut pentru a susţine proiecte majore de investiţii în România, cum sunt cele în infrastructura de transport. În această cheie citesc şi menţiunea dvs. privind dezvoltarea pe deficit a ţărilor vestice, în linie cu soluţii facile de tip Keynes, pentru care economisirea nu avea nicio virtute. Însă aici apare, de fapt, marea provocare pentru România, să gestionăm un buget grevat de constrângeri, cu deficit peste limita de 3%, dar să şi creştem componenta de investiţii.

Deocamdată, în absenţa creşterii mai consistente a veniturilor, soluţia pare axată pe fondurile europene. Însă nu este soluţia structurală, profundă, care să rezolve deplin şi pe termen lung problema calităţii construcţiei bugetare.

Este esenţial să se înţeleagă faptul că deficitele bugetare înseamnă creşterea datoriei publice. Mai devreme sau mai târziu, înseamnă noi taxe şi impozite. Astfel, în baza căror virtuţi, generaţia actuală transferă nota de plată către generaţiile viitoare?!

În cazul unei familii, dat fiind orizontul temporal limitat, comportamentul financiar este în mod natural echilibrat, astfel încât perioadele de deficit financiar să fie compensate prin excedente.

În cazul statelor, dat fiind orizontul temporal virtual nelimitat, stimulentul natural este de permanentizare a deficitelor şi de rostogolire a datoriilor de la un ciclu politic la altul. Însă, chiar şi aşa, există state care adoptă politici prudente, care se traduc prin excedente sau bugete echilibrate. Un exemplu regional este Polonia, care estimează pentru 2020 un buget echilibrat, pe fondul performanţei în colectarea veniturilor.

Dacă ne uităm însă pe cifre, exemplul Poloniei nu este recent ori singular. În primii ani de după criza economică, doar 3 ţări membre ale UE înregistrau excedente sau bugete echilibrate. În prezent, potrivit estimărilor Eurostat pentru 2020, o majoritate de 16 ţări prezintă excedente sau bugete echilibrate, iar deficitul bugetar estimat la nivelul UE27 pare să coboare sensibil sub 1% din PIB în 2019. Totodată, datoria publică în UE27 a scăzut cu 6 puncte procentuale doar în ultimii 4 ani, la sub 80% din PIB.

Toate aceste evoluţii arată că, de facto, în ciuda unor declaraţii, “imperialismul deficitelor” nu (mai) este chiar atât de proeminent. De unde vedem că regulile de guvernanţă fiscală nu au fost tocmai decorative la nivel european, aşa cum încercau să acrediteze anumiţi decidenţi politici în dezbaterile interne.

HotNews.ro: Cum apreciaţi, în acest context bugetar european, posibilitatea ca România să evite Procedura de Deficit Excesiv, dată fiind estimarea ca deficitul bugetar al anului 2019 să ajungă la 4,4% din PIB? Au apărut anumite dezbateri în spaţiul public cu privire la şansele acceptării unui deficit bugetar peste 3%, în funcţie de creşterea economică şi cu condiţia ca deficitul să meargă în investiţii. Credeţi că putem spera la o astfel de abordare?

Cosmin Marinescu: Speranţe pot exista, însă criteriile bugetare din Pactul de Stabilitate şi Creştere nu sunt condiţionate prin diverse menţiuni de flexibilizare, referitoare la creşterea economică sau la destinaţiile deficitului în materie de investiţii ori cheltuieli curente.

Pentru 2019, deficitul cash estimat prin rectificarea din noiembrie este 4,43%. Trebuie să vedem însă cu ce deficit se va închide bugetul, date fiind anumite obligaţii de plată intervenite ulterior. Oricum, Procedura de deficit excesiv se judecă în raport cu metodologia europeană. La acest moment, este estimat un deficit ESA de 3,82%, ceea ce înseamnă mult peste marjele de flexibilizare. Atunci când deficitul ESA sare cu mai mult de 0,5 puncte procentuale peste limita de 3%, procedura de deficit excesiv se declanşează independent de orice clauză de flexibilitate.

Aceasta nu înseamnă că nu pot fi avute în vedere unele discuţii sau negocieri la nivelul Comisiei Europene. Nu sunt însă foarte optimist în ce priveşte eficienţa acestor discuţii.

Din păcate, politicile fiscal-bugetare ale guvernului PSD au adus România în această situaţie specifică Procedurii de Deficit Excesiv, contrar oricăror recomandări în materie de prudenţă şi responsabilitate fiscal-bugetară. De aceea spun că România s-a aflat pe contrasensul evoluţiilor comunitare în materie de consolidare fiscală, iar acum trebuie revenit treptat pe culoarul stabilităţii şi al predictibilităţii.

HotNews.ro: Regula deficitului de 3% a fost pusă în discuţie şi de artizanii programelor de guvernare PSD, care au promovat teoria „wageledgrowth” - creşterea economică bazată pe creşterea salariilor. A fost argumentată aplicarea acestei teorii invocând „ieşirea din cercul vicios al salariilor mici” şi necesitatea unei creşteri economice inclusive. Rezultatele, spun economiştii PSD, susţin valabilitatea măsurilor adoptate, deşi teoria este puternic contestată în mediile academice, care acuză supraîncălzirea economiei, creşterea deficitului comercial, stimularea excesivă a consumului şi a importurilor. Este însă o realitate că România are printre cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Cum pot fi majorate aceste salarii mici, concomitent cu susţinerea echilibrelor macro? Există un cost politic al politicilor economice prea „rigoriste”?

Cosmin Marinescu: În opinia mea, politicile economice ale PSD au urmărit mai degrabă obiective politice, care să se traducă în voturi pentru PSD, decât obiective de dezvoltare socio-economică durabilă. Cu toate acestea, după aproape 3 ani de guvernare, în ciuda politicilor populiste susţinute de cei la care vă referiţi prin sintagma “economiştii PSD”, consecinţa politică a fost aceea că PSD a pierdut ambele runde de alegeri din 2019, europarlamentare şi prezidenţiale.

Aceasta ne arată că societatea românească s-a maturizat din punct de vedere politic, prin faptul că românii nu mai sunt dispuşi să voteze pe acei politicieni care doar le aruncă nişte sute de lei în buzunar pentru a le cumpăra votul.

Din acest punct de vedere, teoria “wageledgrowth” invocată nu a reprezentat decât “ambalajul ştiinţific”, ca să zic aşa, al unor politici pur populiste. Pe orice economist cu minime pretenţii ar fi trebuit să surprindă, în raport cu agenda economică a PSD, absenţa oricăror preocupări în materie de reforme structurale, investiţii majore sau de îmbunătăţire a colectării veniturilor şi a absorbţiei fondurilor europene. Ce să mai vorbim despre guvernanţă corporatistă sau digitalizare în administraţie!

Astfel, situaţia macro a României a devenit dominată de cercul vicios al deficitelor şi al politicilor pro-ciclice. Campioana creşterii economice de acum 2 ani a devenit, între timp, campioana deficitelor economice de tot felul. Oricum, vorbim de o creştere economică mai degrabă cantitativă decât calitativă, bazată pe consum şi pe datorie.

Degeaba insistă unii pe ideea că PSD nu a crescut ponderea în PIB a datoriei publice, ci dimpotrivă. Haideţi să ne uităm la creşterea nominală a datoriei publice. În condiţii de recesiune, când PIB-ul scade, datoria publică rămâne, iar ponderea acesteia în PIB explodează. În condiţiile ultimei crize, ponderea în PIB a datoriei publice s-a triplat.

În cei aproape 3 ani de guvernare ai PSD, până în octombrie 2019 datoria publică a crescut cu aproape 28%, de la 285,5 miliarde lei la 364,9 miliarde lei. Deci, în mai puţin de 3 ani de guvernare, PSD a îndatorat România cu aproape 80 miliarde lei, deci cu aproape 2,4 miliarde lei pentru fiecare lună de guvernare, fără a construi vreun spital sau vreo autostradă. Asta da performanţă, în ghilimele fie spus!

Politicile PSD care au generat asemenea derapaje pot fi numite oricum, numai responsabile şi sustenabile nu. Preşedintele Iohannis a avertizat decidenţii guvernamentali ai PSD, în repetate rânduri. În ceea ce mă priveşte, am prezentat date şi analize concrete, inclusiv cu ocazia cererii de reexaminare a bugetului naţional pentru 2019, prima astfel de cerere venită din partea preşedintelui României în întreaga perioadă de după Revoluţie.

Este evident că România trebuie să progreseze, cât se poate de rapid şi sustenabil, în privinţa creşterii salariilor şi a pensiilor. Însă atunci când politica salarială ajunge să reînvie inflaţia la niveluri record pentru ţările UE (prin creşteri cu 2 cifre ale preţurilor produselor alimentare), acestea sunt semne pe care nu ne putem permite să le ignorăm. Creşterile de venituri din pix, fără să existe asigurarea că economia le poate susţine pe termen lung, mai degrabă creează decât rezolvă probleme, în special pentru beneficiarii acestora.

În absenţa oricăror reforme structurale, creşterile de salarii şi pensii s-au dus în inflaţie şi importuri. Astfel, scăderea puterii de cumpărare a banilor a afectat tocmai persoanele ale căror venituri au crescut mai lent. Iar aceste evoluţii mai degrabă subminează decât să consolideze coeziunea socială.

Tocmai de aceea avem nevoie de decizii echilibrate şi bine fundamentate. Cel mai bun exemplu recent este cel al salariului minim, gestionat “ca la carte”. Să ne amintim modul în care PSD stabilea salariul minim, din pix sau după ureche. Acum, guvernul liberal a conceput o metodologie, a identificat criterii şi indicatori care să aşeze creşterea salariului minim pe fundamente economice reale şi predictibile. Astfel a rezultat creşterea salariului minim cu 7,2%, propunere susţinută consensual şi de partenerii sociali, ceea ce conferă acestei măsuri încredere şi sustenabilitate.

Există deci preocupare pentru măsuri serioase, transparente, cu efect pe termen lung. Cu toate acestea, observ că se încearcă din răsputeri, din zona PSD, acreditarea ideii că responsabilitate în politica economică ar însemna, de fapt, austeritate. Nimic mai fals!

A fi responsabil înseamnă a decide cu înţelepciune pentru viitor, în timp ce austeritatea înseamnă a apela la corecţii negative cu privire la trecut. Nimeni nu îşi doreşte aşa ceva, iar astfel de ajustări trebuie evitate tocmai prin politici economice responsabile.

HotNews.ro: Am observat că în programul prezidenţial este pus un accent destul de mare pe direcţia economică. Un lucru destul de neobişnuit, ţinând cont că preşedintele nu are foarte multe pârghii directe în aceeaşi direcţie. Acum vedem că Preşedintele are consultări constante cu Guvernul. Nu credeţi că pot exista la un moment dat viziuni diferite ale celor două palate, care pot duce la disensiuni, mai ales având în vedere rezultatele „coabitărilor” care au marcat istoria post-revoluţionară?

Cosmin Marinescu: După guvernarea PSD, România are nevoie de o profundă reconstrucţie instituţională şi economică, care să conducă la modernizarea ţării. De aici şi importanţa dimensiunii economice în cadrul Programului prezidenţial “Împreună pentru România normală”.

În definitiv, renaşterea unei ţări are loc prin valori morale şi prosperitate economică. Aspiraţiile de libertate, pace şi securitate se întregesc, pe termen lung, prin instituţii solide şi realizări în planul prosperităţii economice.

Sunt naturale aşteptările românilor de a simţi că şi ţara lor avansează pe drumul european al modernizării şi prosperităţii, care să garanteze domnia legii şi să putem beneficia cu toţii de instituţii juste şi sisteme publice eficiente, venituri decente şi locuri de muncă, infrastructură şi transporturi moderne, securitate energetică, agricultură performantă şi industrie competitivă, care să susţină dezvoltarea sustenabilă şi creşterea bunăstării românilor.

Consultările cu prim-ministrul şi membrii guvernului vizează toate aceste aspecte, care nu ţin doar de Guvern. Să nu uităm că, prin atribuţiile constituţionale, preşedintele are ultimul cuvânt în privinţa promulgării legilor, în toate domeniile supuse legiferării.

Aceste consultări pe diverse subiecte sunt expresia normalităţii în ceea ce priveşte exercitarea actului de guvernare. De altfel, aşa cum s-a afirmat, programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal vine în prelungirea programului prezidenţial.

Sunt convins că orice eventuale diferenţe în materie de viziune şi soluţii se vor rezolva prin consultare şi dialog, prin exercitarea atribuţiilor instituţionale la nivel de decizie. Deosebit de important este faptul că, în prezent, există bună-credinţă şi preocupare dedicată pentru buna guvernare, ceea ce transmite încredere nu doar în economie, ci în întreaga societate, care aşteaptă ca lucrurile în România să înceapă să funcţioneze.

HotNews.ro: În final, sunteţi pentru politici pro-business sau pentru politici pro-piaţă?

Cosmin Marinescu: Aş spune şi pentru unele şi pentru altele, cu menţiunea ca schemele pro-business să nu distrugă, de fapt, tocmai piaţa.

În aparenţă, cele două abordări par să se identifice cât se poate de convingător. Am auzit în nenumărate rânduri cum anumite guverne căutau să pozeze în campioni “pro-business”, doar prin faptul că doreau să arate deschidere către mediul de afaceri.

În realitate, cele două abordări ajung să devină chiar contradictorii. De exemplu, acele politici care caută să susţină anumite business-uri, ajung în fapt să distrugă piaţa, ca proces concurenţial bazat pe interacţiune între egali. Aceasta este, de fapt, esenţa pieţei libere, a pieţei concurenţiale.

Este la fel ca în politica de concurenţă: când măsurile statale caută să protejeze mai degrabă concurenţii, ori doar pe unii dintre ei – la limita legitimităţii ori a legalităţii, consecinţa este tocmai distrugerea concurenţei. Iar avantajele obţinute discreţionar şi pe termen scurt de unii se evaporă în timp şi pot deveni dezavantaje ale tuturor.

Nu aş dori să formulez aici exemple de companii sau de sectoare beneficiare de tratament preferenţial, în ciuda faptului că le lipsea potenţialul competitiv şi inovativ – cel care ar putea justifica anumite strategii naţionale de promovare a unor sectoare de vârf, cum ar fi sectorul IT&C ori inovaţiile tehnologice.

Ideea este că trebuie să ne ferim de politicile pro-business care sfârşesc prin a fi anti-piaţă. Cea mai pro-business politică este tocmai politica pro-piaţă. În economia de piaţă, fiecare este încurajat atunci când nimeni nu este personal favorizat. Şi cred că acesta ar trebui să fie dezideratul onest al politicii economice în ansamblul său.

În final, ca să parafrazez mesajul celebrului economist liberal Ludwig von Mises, trebuie să înţelegem că “unde piaţă nu e, economie nu e”. Deci, market first!

Cosmin Marinescu (n. 1976) este absolvent al Facultăţii de Economie din Academia de Studii Economice, profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie şi Politici Economice şi doctor în Economie (2003).

A publicat mai multe cărţi, în calitate de coordonator, autor și coautor, dintre care: Educația: perspectivă economică (2001), Liberalizarea schimburilor economice externe (2003), Instituții și prosperitate. De la etică la eficiență (2004), Economia de piață (2007), Libertate economică și proprietate (2011), Costurile de tranzacție și performanța economică (2013).

A lucrat în Ministerul Economiei (2012) şi Ministerul Finanţelor Publice (2013), în calitate de consilier al ministrului şi viceprim-ministrului pe probleme de politici economice şi fiscal-bugetare.

A fost numit consilier prezidenţial la data de 22 decembrie 2014. (sursa - Administraţia Prezidenţială)