Ora 14:51 Liderul grupului minorităţilor din Parlament, Varujan Pambuccian, a declarat, miercuri, că grupul din Camera Deputaţilor nu a discutat despre o susţinere a moţiunii de cenzură la adresa Guvernului dar că el crede că sunt două părţi egale în grup care se poziţionează diferit faţă de moţiune.



"Nu am discutat încă chestiunea aceasta (moţiunea de cenzură-n.red.) în şedinţa de grup, dar probabil că va fi grupul împărţit cam în două jumătăţi egale", a declarat Varujan Pambuccian după consultările minorităţilor cu preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni.



Totodată, el susţine restrângerea domeniilor în care Guvernul să legifereze prin ordonanţe de urgenţă şi mai mult decât au prevăzut cele două întrebări ale referendumului de pe 26 mai.



"În ceea ce priveşte referendumul, la primul punct noi am reamintit că încă din 2003 am cerut eliminarea OUG ca instrument. Acum considerăm că ele trebuie să rămână doar pentru cazurile de calamităţi, stare de război, în rest sunt inutile, dacă există voinţa politică ca o lege să treacă foarte repede prin Parlament. Lucrul acesta se poate întâmpla, nu e nevoie neapărat de o OUG, adică domeniile de legiferare noi am vrea să le restrângem mai mult decât a fost solicitat în cadrul referendumului, la subiecte de genul acesta. La a doua chestiune, toată lumea este de acord cu ce s-a votat şi cu întrebarea. Rămâne să vedem cum arată textul respectiv şi bănuim că se va găsi o formulă juridică pentru textul constituţional, deci din punctul acesta de vedere susţinem demersul preşedintelui României", a afirmat liderul minorităţilor din Parlament.

Ora 14:15 Daniel Constantin a declarat, miercuri, că Pro România susţine moţiunea de cenzură la adresa Guvernului şi lucrează la document alături de iniţiatorii acesteia, respectiv PNL. El a precizat că în prezent grupul deputaţilor Pro Europa are 24 de membri.



"Azi (miercuri n-r.) de dimineaţă am avut un prim contact cu colegii de la PNL, am agreat câţiva paşi, se lucrează la moţiunea de cenzură şi nu numai că o susţinem, lucrăm, ne spunem punctele de vedere, ce credem că nu a fost bine în managementul acestui Guvern. E şi un calendar de lucru zilele acestea. Avem 24 de parlamentari", a spus Daniel Constantin după consultările de la Cotroceni.



Referitor la referendum, Daniel Constantin a precizat că i-a prezentat şefului statului modificările pe care ar vrea să le includă într-o revizuire a Constituţiei, inclusiv definirea încălcărilor grave ale Constituţiei.



"L-am informat pe preşedinte cu privire la faptul că noi am dori în acest proces de modificare a Constituţiei să cuprindem şi alte aspecte care sunt în momentul de faţă neclare, nu lucruri care necesită o consultare amplă a cetăţenilor şi o dezbatere amplă în Parlamentul României pentru că asta ar necesita timp. Am înţeles necesitatea exprimată şi de preşedinte şi de cetăţeni ca aceste lucruri să fie implementate cât mai repede în Constituţie. De aceea cred că dacă va exista o majoritate largă la nivelul Parlamentului şi alte partide vor agrea, noi o să prezentăm câteva puncte care trebuie modificate. Le-am prezentat şi preşedintelui. O să discutăm şi cu ceilalţi colegi din Parlament, absolut cu toate partidele politice, să vedem dacă o să întrunim o majoritate. În caz contrar, ne aliem acestei majorităţi care deja se prefigurează pentru modificarea Constituţiei în cele două puncte, aşa cum poporul s-a exprimat. E un proces care probabil că va începe imediat la nivelul Parlamentului şi se va finaliza spre sfârşitul acestui an, posibil chiar şi cu ocazia alegerilor prezidenţiale", a explicat Daniel Constantin.

Ora 12:48 „Am încheiat acum câteva clipe consultările iniţiate de preşedinte şi am comunicat domnului preşedinte poziţia ALDE. Aşadar, i-am spus că suntem de acord cu interzicerea amnistierii şi graţierii faptelor de corupţie. În privinţa celei de-a două întrebări, privind interzicerea adoptării OUG în justiţie, i-am spus că şi aici suntem de acord. I-am explicat că avem rezerve foarte serioase în privinţa extinderii dreptului de a ataca la CCR ordonanţele de urgenţă. Dintr-un motiv simplu. Ceea ce ar rezulta ar fi un guvern extrem de slăbit, care nu ar mai putea exercita funcţia de executiv. Şi mai grav transformăm CCR într-un arbitru politic”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, după consultăril de la Cotroceni.



Liderul ALDE a adăugat că i-a explicat şefului statului că partidul pe care îl conduce nu a fost niciodată împotriva temelor referendumului pe justiţie, ci a organizării acestuia în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare.



„I-am explicat preşedintelui că noi nu an fost impotriva temelor referendumului, ci împotriva organizării referendumului simultan cu alegerile europene. Rezultatul a fost o lipsă cronică a dezbaterii temelor alegerilor europene”, a spus Tăriceanu.



El a mai precizat că „nu toate soluţiile la întrebările de referendum necesită o legiferare de rang constituţional”, putând fi modificate şi prin legi.



Liderul ALDE a afirmat că referendumul de revizuire a Constituţiei ar trebui să aibă loc de îndată şi nu concomitent cu alte alegeri.



„Dacă unele vor necesita o soluţionare constituţională, ele trrbuie aprobate cu trei pătrimi de fiecare Cameră, apoi un referendum. Trebuie organizat imediat, pentru că nu vreau să se înţeleagă că această şmecherie nu va mai funcţiona. Punctul nostru de vedere este că referendumul pentru revizuirea Constituţiei trebuie făcut în termenul legal, prin aprobarea de către Parlament”, a conchis Tăriceanu.



Următoarele partide care vor intra la consultări sunt Pro România, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi PSD.



Înaintea primei runde consultări cu formaţiunile politice reprezentante în Parlament, Klaus Iohannis a afirmat că refendumul pentru revizuirea Legii fundamentale ar putea fi „suprapus peste una dintre alegerile care vor veni în următorul an”, respectiv alegerile locale sau parlamentare.

Ora 12:08 ALDE, al doilea partid care discută cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema aplicării referendumului

Înainte de a merge la Cotroceni, liderul ALDE a avut o scurtă întrevedere la Guvern cu premierul Viorica Dăncilă, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Ora 12:00 Eugen Tomac i-a propus preşedintelui Klaus Iohannis să ia în calcul organizarea unui referendum în care cetăţenii să decidă dacă vor eliminarea pensiilor speciale pentru politicieni, în contextul în care Guvernul pregăteşte o OUG în acest sens.

"Guvernul PSD-ALDE nu a învăţat nimic din semnalul transmis pe 26 mai şi am văzut acest lucru la votul dat lui Tăriceanu. Mai grav e că la Palatul Victoria am văzut pregătită o OUG criminală, prin care se pregăteşte un nou furt din banul public, instituirea pensiilor speciale pentru aleşii locali. Considerăm că orice furt din banul public trebuie oprit. Considerăm că atunci când preşedintele va convoca un nou referendum pentru a pune în aplicare rezultatul referendumului din 26 mai să analizeze dacă n-ar fi bine să-i întrebăm şi pe români printr-un nou referendum dacă sunt de acord ca politicienii să aibă pensii speciale", a declarat Eugen Tomac, la finalul consultărilor de la Cotroceni.

Reacţia liderului PMP vine în contextul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat, în transparenţă decizională, o ordonanţa de urgenţă pentru un nou Cod administrativ. În proiectul de act normativ apar prevederi legate de pensiile speciale pentru aleşii locali.

Printre prevederile textului de OUG au rămas şi unele declarate neconstituţionale, precum pensiile speciale pentru aleşii locali.

"(2) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, beneficiază de indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare. (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin.(1) se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40 % din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. (...) (7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public", arată textul OUG.

Tomac: Opoziţia trebuie să vină cu o alternativă de Guvern



Eugen Tomac a declarat, în contextul pregătirii unei moţiuni de cenzură în Parlament, că partidele din opoziţie trebuie să vină cu o alternativă "credibilă" la actuala guvernare, prin propunerea unui premier şi miniştri ai Justiţiei, Afaceri Externe, Educaţie, Sănătate.



"Deoarece Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură, PMP cere ca partidele de opoziţie să vină în faţa românilor cu o alternativă credibilă, cu un nume pentru viitorul prim-ministru, cu nume pentru portofoliul justiţie, nominalizări pentru portofoliile de Externe, Educaţie, Sănătate. Aceste lucruri au fost discutate astăzi (miercuri-n.red.)", a afirmat Eugen Tomac, miercuri, după consultările de la Cotroceni.



El a completat că PMP va vota moţiunea de cenzură, iniţiată de partidele din opoziţie, la adresa actualului Guvern.



"Noi vom vota moţiuna de cenzură. Avem nevoie de un mesaj de unitate clar şi o alternativă credibilă pentru că doar aşa poate trece moţiunea. Consider că dacă Opoziţia unită va reuşi rapid să atingă aceste criterii, avem şanse mari ca să trimitem Guvernul Dăncilă acasă. Parte din cei din PSD sunt nemulţumiţi, au spus-o public. Noi suntem pregătiţi să votăm moţiunea, dar credem că pentru o reuşită cât mai mare avem nevoie de această poză în care să arătăm că avem o alternativă", a conchis liderul PMP.



Liderul UDMR, Kelemn Hunor, a declarat, marţi, că în acest moment nu există o majoritate parlamentară calculată a Opoziţiei cu susţinerea partidului său pentru a trece o moţiune de cenzură la adresa Guvernului. El a spus că UDMR va susţine demersul.



Anterior, Dan Barna a anunţat că i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis, la consultările de la Cotroceni, că moţiunea de cenzură a opoziţiei va fi depusă cel mai probabil săptămâna viitoare. Delegaţia USR a discutat cu şeful statului şi despre scenariile de după moţiune cu privire la guvernare.



PNL a anunţat că va iniţia o moţiune de cenzură la adresa Guvernului. Politicienii liberali au transmis că o moţiune de cenzură este pregătită în această perioadă şi speră să obţină sprinjinul partidelor din opoziţie.

Ora 11:40 Eugen Tomac a declarat, după consultările de la Cotroceni, că i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că odată cu transpunerea în Constituţie a referendumului pe justiţie trebuie transpus şi rezultatul referendumului din 2009, la care cetăţenii au spus că vor reducerea numărului de parlamentari.

„Punctul nostru de vedere cu privire la referendum e foarte clar. PMP cere ca rezultatul referendumului să fie cât mai rapid transpus în lege. Considerăm de asemenea să se ţină cont şi de referendumul din 2009. Credem că această instituţie nu trebuie neglijată. Avem nevoie de un Parlament de 300 de aleşi”, a afirmat Eugen Tomac, miercuri, la Cotroceni.

Întrebat ce a replicat şeful statului atunci când PMP i-a propus transpunerea referendumului din 2009, Tomac a evitat să ofere un răspuns clar, precizând doar: „Noi l-am informat pe domnul preşedinte cu privire la acest subiect. Cred că şi CCR va preciza acest lucru, atunci când va valida referendumul organizat pe 26 mai”.

Liderul PMP a adăugat că i-a mai spus preşedintelui Iohannis că partidul susţine desfăşurarea în două zile a votului în Diaspora, în contextul cozilor care s-au format la alegerile europarlamentare, din cauza cărora mulţi români din străinătate nu au reuşit să voteze.

„PMP cere vot în două zile pentru Diaspora. PMP a şi depus o iniţiativă legislativă în acest sens”, a conchis Tomac.

Recent, în spaţiul public a apărut un video în care şeful statului Klaus Iohannis spunea că referendumul din 2009 i se pare inutil şi prin urmare nu a votat.

Următorul partid care va intra la discuţiile cu Klaus Iohannis este ALDE.

Ora 11:00 Din delegaţia PMP fac parte Eugen Tomac, Marius Paşcan, Petru Movilă, Ioana Constantin şi Robert Turcescu.

Şeful statului va avea discuţii şi cu ALDE, grupul parlamentar Pro Europa, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi PSD.

Klaus Iohannis a avut marţi consultări cu delegaţiile PNL, USR şi UDMR.

Ulterior, Ludovic Orban a declarat că susţine toate demersurile şefului statului pentru a transpune în Constituţie şi legislaţie voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul pe justiţie. Liderul PNL a precizat că este o oportună reluarea dezbaterii publice pe legislaţia în justiţie.

De asemenea, Dan Barna a anunţat că i-a transmis preşedintelui Iohannis, la consultările de la Cotroceni, că moţiunea de cenzură a opoziţiei va fi depusă cel mai probabil săptămâna viitoare. Delegaţia USR a discutat cu şeful statului şi despre scenariile de după moţiune cu privire la guvernare. El a adăugat că odată cu revizuirea Constituţiei, ar trebui să fie inclusă şi transpusă în Legea fundamentală şi iniţiativa Fără penali în funcţii publice a USR.

Totodată, Kelemen Hunor i-a spus şefului statului că UDMR susţine necesitatea unei noi Constituţii, în care să fie prevăzută eliminarea ordonanţelor de urgenţă, astfel încât să fie restabilită credibilitatea Parlamentului.

Înaintea primei runde consultări cu formaţiunile politice reprezentante în Parlament, Klaus Iohannis a afirmat că refendumul pentru revizuirea Legii fundamentale ar putea fi „suprapus peste una dintre alegerile care vor veni în următorul an”, respectiv alegerile locale sau parlamentare.

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, la o săptămână după referendumul pe justiţie de pe 26 mai, rezultatele finale ale scrutinului, peste 6 milioane de alegători votând „Da” la ambele întrebări de pe buletinele de vot.

foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru