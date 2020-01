"Vă vorbesc de la Paris de la Comisia de Monitorizare a Consiliului Europei. Am ridiact acum câteva minute în plenul Comisiei de Monitorizare în mod excepţional situaţia gravă generată de abuzul de putere al guvernarii Iohannis-Orban şi decizia de schimbare a legislatiei electoarale. Am spus foarte clar ca această modificare cu patru luni şi jumătate înainte de alegerile locale încalcă o reglmenetare foarte cunoscută a Comisiei de la Veneţia care spune că este interzisă modificare legislaţiei electorale cu mai puţin de un an până la alegerile locale", a declarat senatorul PSD Titus Corlăţean, joi, pentru Mediafax.

Social-democratul a precizat că a solicitat Comisiei de Monitorizarea procedura de "periodical contry review", pentru desemnarea unui raportor care să monitorizeze evoluţiile democratice din România.

"Am solicitat activarea unei proceduri care se numeşte "periodical contry review", care presupune examinarea situaţiei de ţară din punctul de vedere al evoluţiilor democratice. Această propunere a fost acceptată unanim şi preşedintele Comisiei a susţinut adoptarea acestei decizii. Procedural, în perioada următoare şi probabil în următoarele 10-12 zile când vom avea următoarea reuniune a Comisiei de Monitorizare se va pune problema paşilor procedurali, desemnării unui raportor care să vină în România, să învestigheze, sunt discuţii oficiale cu reprezentanţii politici şi care să facă un raport de ţară care va fi mult mai complex", a mai adăugat acesta.

Totodată ,Corlăţean a mai solicitat Comisiei de Monitorizare sesizarea Comisiei de la Veneţia cu privire la încălcarea recomandărilor acesteia prin asumarea răspunderii pe alegerea primarilor în două tururi, de către Guvernul Orban.

"Cea de-a doua propunere este ca această Comisie de Monitorizare, care este cea mai importantă comisie parlamentară a Conisliului Europei să sesizeze Comisia de la Veneţia. Eu am cerut un tratament identic cu cel aplicat României anul trecut atunci când fosta Opoziţie, actuala putere, a cerut acelaşi lucru şi Comisia de Monitorizare a acceptat sesizarea Comisiei de la Veneţia pe tema legilor justiţiei. În clipa de faţă PNL-ul încalcă reomandările Comisiei de la Veneţia, cele pe care anul trecut le solicta foarte zgomotos ca să fie respectate", mai spune Corlăţean.

Senatorul PSD a mai precizat că este convins că propunerea sa de a fi sesizată Comisia de la Veneţia va fi acceptată.

Corlăţean este membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE - n.r.).

Executivul a luat decizia, în şedinţa de joi, de a-şi asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi, a anunţat premierul Ludovic Orban.