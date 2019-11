Cosette Chichirău, preşedintele filialei ieşene a USR şi fost contracandidat al lui Dan Barna în alegerile interne din USR, consideră că este necesară o analiză în formaţiunea politică pe care o reprezintă, pentru că scorul este „sub aşteptări şi sub potenţial".

„Trebuie să facem o analiză să vedem cu ce am greşit, pentru că este un scor sub aşteptări şi sub potenţial, sub potenţialul USR clar, sub potenţialul alianţei USR -PLUS în mod evident. Nu cred că putem să dăm vina doar pe alţii, că nu au vrut, că nu au tras, că nu au înţeles. Eu cred că USR a tras pentru candidatul lui, a tras pentru Dan Barna, dar că trebuie să învăţăm nişte lecţii din asta. Şi să dăm vina doar pe alţii nu este, în opinia mea, o cale corectă. Trebuie să învăţăm nişte lecţii. Primele semnale în partid nu sunt pozitive în acest sens, nu văd o asumare, nu văd o dorinţă de analiză. Sper ca în cursul zilei de azi şi în zilele următoare să apară această dorinţă de a analiza şi a îndrepta eventualele erori pe care partidul le-a făcut şi pe care conducerea le-a făcut", a declarat pentru MEDIAFAX Cosette Chichirău.

Întrebată dacă a fost greşit aleasă candidatura lui Dan Barna, preşedintele USR Iaşi a răspuns că nu existau alte opţiuni, în condiţiile în care altcineva „cu suficientă credibilitate” din USR nu şi-a exprimat dorinţa de a fi preşedintele României.

Cât despre pregătirea partidului sau a alianţei pentru alegerile parlamentare de anul viitor, Cosette Chichirău a sugerat o discuţie cu cei din PNL: „Eu cred că trebuie să facem o analiză mai întâi, pentru că altfel, dacă mergem pe direcţia asta, nu vom fi pregătiţi şi este important să facem această analiză pentru că vin localele foarte curând şi apoi vin parlamentarele. Şi eu cred că trebuie să începem să discutăm cu PNL cât mai urgent, pentru că fără o discuţie amplă cu PNL despre locale şi parlamentare vom eşua. USR are nevoie să ia nişte primării mari, vorbim de Iaşi, Bucureşti, Constanţa (....) dar pentru asta ne trebuie o colaborare cu PNL, pentru că dacă mergem la război cu toţii va câştiga PSD peste tot”.

Liderul USR Dan Barna a anunţat că urmează o analiză serioasă în partid şi că nu intenţionează să-şi dea demisia de la conducerea formaţiunii.

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, primele rezultate oficiale, după numărarea voturilor din 95,89% din secţiile de votare, potrivit cărora Klaus Iohannis a obţinut 36,91% dintre voturi, în timp ce Viorica Dăncilă 23,45%. Dan Barna se situează pe locul al treilea, cu 14,19% dintre voturi.

Potrivit datelor provizorii din toate secţiile de votare din ţară, publicate luni dimineaţă de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), candidatul Alianţei USR - PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, nu a reuşit să câştige în niciun judeţ din România.