„După ce presa a dezvăluit zeci şi zeci de cazuri de pile politice plasate în posturi la stat bine plătite, ministrul Răzvan Cuc are o revelaţie. Ca orice reprezentant de seamă al PSD, ministrul Transporturilor dă dovadă de ipocrizie maximă când spune că nu poţi să generezi plus valoare cu pile, amante şi nepoate şi promite că va face el restructurare masivă în companiile din minister”, a transmis USR, pe pagina de Facebook.

Partidul condus de Dan Barna îi recomandă lui Răzvan Cuc să împărtăşească descoperirea sa cu premierul Viorica Dăncilă.

„Ministrului Cuc, care a descoperit acum truisme gen «angajările pe pile nu produc valoare», îi recomandăm să-i împărtăşească descoperirea sa şi premierului Viorica Dăncilă. Nu de alta, dar, nu mai departe de zilele trecute, aceasta l-a numit vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională Iniţială în Sistem Dual, cu rang de subsecretar de stat, pe fostul şofer al ex-ministrului Victor Negrescu”, precizează sursa citată.

USR mai spune că cea mai de succes măsură a coaliţiei PSD-ALDE a fost programul „Odrasla”.

„După aceea, îi recomandăm ministrului Cuc să consulte şi lista de mai jos, listă care ilustrează foarte bine un «program» de succes implementat de PSD şi ALDE. În beneficiu propriu, evident, că doar nu al românilor! USR consideră că integritatea şi competenţa în ocuparea funcţiilor publice sunt vitale pentru buna funcţionare a instituţiilor şi, deci, a statului. Şi nu sunt doar vorbe. USR a organizat concursuri pentru ocuparea unor funcţii cheie şi va face aşa şi în continuare!”, a conchis sursa menţionată.

Totodată, deputatul USR Cătălin Drulă îi transmite lui Răzvan Cuc că în tot mandatul său a avut interes zero pentru reformarea Ministerului Transporturilor şi a companiilor din subordinea instituţiei.

„Pile, amante şi nepoate. Tupeul PSD la guvernare e totuşi incredibil. După 958 de zile de guvernare PSD, dintre care jumătate ministru al Transporturilor a fost chiar el, Răzvan Cuc declară că în companiile din minister e plin de «pile, amante, nepoate, nepotisme». E şi greu de reacţionat la aşa ceva. Ce să spui? Că vasta majoritate a pilelor, amantelor şi nepoţilor a fost adusă acolo de PSD? Că de aproape 3 ani, numai asta fac? Că au populat administraţia ţării cu toţi incompetenţii şi bandiţii? Că pe dl. Cuc l-a interesat ZERO să facă reformă în cele 466 de zile la minister? Că CNIR - Compania Naţională de Investiţii Rutiere - are în continuare după 3 ani de zile de la înfiinţare zero angajaţi? PSD a reuşit în 3 ani să angajeze un singur om, timp de o lună - pe Narcis Neaga, director general”, a scris Cătălin Drulă, pe Facebook.

Deputatul USR a mai spus că este „incredibilă totuşi lipsa de jenă elementară. Să vii după 3 ani şi să spui că e o problemă cu pilele, amantele şi nepoatele când asta ai promovat zi de zi. Mai e puţin şi scăpăm ţara de ei. Dar oricât de puţin ar fi, tot pare mult. Şi va fi enorm de reconstruit după ei. Dar n-avem decât varianta de a ne sufleca mânecile şi să facem ce trebuie făcut”.

Reacţiile din USR vin după ce ministrul Răzvan Cuc a declarat că nu există plus valoare din cauza pilelor, amantelor, nepotismelor din companiile aflate în subordinea ministerului, precizând că este necesară o reformare masivă a instituţiei.

„Se impune o restructurare masivă în toate companiile din minister. Filtrul îl va face managementul. Dacă nu sunt în stare să facă filtrul, atunci o să încercăm prin Adunarea Generală a Acţionarilor, managerii, în general, vor să aibă rezultate. Cu pile, amante, nepoate, nepotisme nu poţi să generezi plus valoare şi o valoare adăugată”, a afirmat Răzvan Cuc, la Realitatea Tv.