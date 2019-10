„Cronologia e alta, întâi am păşit eu şi m-am ofertat pe treptele Ateneului şi a doua zi m-au sunat. Tăriceanu m-a sunat întâi. A fost o zi de vineri, când dimineaţa, PSD s-a adunat în chef şi a decis şi s-a manifestat. Eu în seara aia, stând de capul meu aşa, am înţeles că în faţa domnului Iohannis nu mai stă nimeni, pentru că ţinta declarată atunci de doamna Dăncilă a fost turul doi.- Dacă nu intru în turul doi îmi dau demisia.- Dacă spui lucrul ăsta înseamnă că nu vrei decât în turul doi. În seara aia am stat pe afară mai mult, pe un scaun şi am reprocesat toate lucrurile astea. Şi am înţeles că poate fi chiar o înţelegere, un fel de troc dacă vreţi. În faţa domnului Iohannis nu mai stătea nimeni. Atunci pur şi simplu am simţit nevoia asta”, a declarat Mircea Diaconu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Prezidenţiabilul susţinut de ALDE şi Pro România a adăugat că în seara în care s-a hotărât să candideze la prezidenţiale, s-a plimbat prin oraş până a dat de Ateneu, iar acolo a decis să îi invite pe jurnalişti pentru a face anunţul.

„În seara aia am scris o mică invitaţie pentru presă, am transmis-o a doua zi să ne vedem. M-am plimbat în oraş puţin, sâmbătă, m-am uitat unde să îi invit pe ziarişti şi am zis Ateneul. M-am oprit la Ateneu, frumos, am intrat în spate să cer voie. Directorul adjunct mi-a zis -puteţi să vă urcaţi pe trepte-. Aşa s-a întâmplat lucrul. (...) M-am dus la ţară după. M-a sunat cineva din partea domnului Tăriceanu să vin la Parlament. M-am dus şi m-am întâlnit cu Tăriceanu. El s-a oferit să mă sprijine”, a subliniat Diaconu.

Alegerile prezidenţiale au loc pe 10 noiembrie în ţară şi între 8 şi 10 noiembrie în străinătate. Al doilea scrutin are loc pe 24 noiembrie în ţară, şi între 22 şi 24 noiembrie în străinătate.